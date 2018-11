- Voldssaken er ferdig etterforsket

Det er én fornærmet i saken. Det er en kvinne i 30-åra. Det er også bare én mistenkt gjerningsmann. Han er i samme alder som kvinnen. Det er nær relasjon mellom dem.

Mannen som er mistenkt for legemskrenkelsen, ble ikke pågrepet. Politiet sier at det ikke brukt våpen eller andre gjenstander i tilknytning til truslene eller den mulige voldsutøvelsen. Kvinnen måtte ikke til sykehus eller legevakt for en sjekk denne kvelden.

