– Vil hjelpe lokalsamfunnet i en vanskelig tid

Deler av Rindals Sparebanks overskudd avsettes hvert år til et gavefond, hvor bankens styre og forstanderskap kan gi større gaver til bestemte formål.

Etter innstilling fra styret har et enstemmig forstanderskap vedtatt å avsette inntil 1 million kroner til ekstraordinære gaver til lag og foreninger. Dette for å kompensere inntektsbortfall, som følge av avlyste arrangement.

Ekstragaven ble annonsert da Rindal Sparebank tirsdag, via videokonferanse, annonserte mottakerne i årets gavetildeling.

– Ved årsmøtetider så vi at dette kom til å bli en krevende situasjon for mange. Vi vet at mange lag og organisasjoner må avlyse arrangement, og dermed kanskje mister grunnlaget for å drive, sier banksjef Magne Bjørnstad, og fortsetter:

– Både styret og forstanderskapet var klare på at de ønsket å legge dette i potten, og vi håper at denne ekstra millionen faller i god jord hos mottakerne.

Bjørnstad peker på at koronapandemien skaper stor usikkerhet og mange bekymringer i lokalsamfunnet.

– Det er nok bekymringer nå, om ikke økonomien skal bekymre i tillegg. Vi er en lokal bank og ønsker å bidra lokalt, vi ønsker ikke at alt skal ligge brakk, sier han.

Rindal Sparebank hadde i 2019 et overskudd på 24 millioner kroner før skatt, forteller Bjørnstad.

– Vi har hatt en veldig god vekst både når det gjelder utlån og innskudd, og er en av landets mest solide banker. Rindal Sparebank er i hvert fall inne på topp 10 når det gjelder soliditet, sier han.

Retningslinjene for midlene er foreløpig ikke klare.

– Retningslinjer og vilkår for søknader blir fastsatte innen kort tid, men det vi kan si er at det vil gjelde alle lag og foreninger, og at vi ikke ønsker at prosessen skal bli for byråkratisk.

Like før han slapp nyheten om den ekstra millionen Rindal Sparebank nå gir bort i gave, hadde Bjørnstad offentliggjort gavemottakerne som til sammen mottar 400 000 kroner fra banken.

Banksjefen smiler, og sier:

– Jeg kan vel ikke kalle meg noen julenisse, men en liten påskehare, kanskje? Vi vil hjelpe lokalsamfunnet i en vanskelig tid.

I tillegg til 400 000 kroner i ordinære gavetildelinger og én million kroner for å kompensere lag og foreninger for bortfall av inntekter, har Rindal Sparebank og Rindal kommune gått sammen om en annen ekstraordinær gave.

Dette gjelder løypekjøring i april, og Rindal IL, Helgetunmarka Grunneierlag, Tørsåsen vel og Rørvatnet vel får 8 000 kroner hver, i tillegg til den ordinære gavetildelinga.

– Vi vet at det koster penger å ha tråkkemaskinene gående, så vi må hjelpe til, slik at det kan holdes gående, sier ordfører Vibeke Langli (Sp), og får støtte fra banksjef Bjørnstad:

– Det er viktig at de som gjør denne viktige jobben får litt ekstra i disse tider, så dette er et lite ekstra bidrag. Vi håper samtidig at alle støtter opp og gir gaver, som før.

Både Rindal IL og Rørvatnet vel var med på videokonferanseutdelingen, og takket kommunen og banken for ekstrabidraget.

– Det er egentlig vi som skal takke, for alt det gode arbeidet som blir gjort, sier Magne Bjørnstad.