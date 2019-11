Det nasjonale Bjørnis-prosjektet ble opprinnelig etablert av Trøndelag brann- og redningstjeneste, men driftes nå av Norsk brannvernforening. Målet er at prosjektet skal videreutvikles som kommunikasjonsplattform i tiltak rettet mot barn, hovedsakelig gjennom tre hovedsatsingsområder.

De tre er å bruke Bjørnis som verktøy når brannvesenet møter barn i forbindelse med brann og ulykker, å tilby og videreutvikle det nasjonale utviklingsopplegget for barnehagebarn og å bygge videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør og barnas store helt.

Og at Bjørnis var barnas store helt var det liten tvil om, da han onsdag ettermiddag kom løpende bortover glatta mot en skare ventende, spente barn fra Øye barnehage. Etter at han hadde kastet seg rundt halsen på brannsjef i Surnadal, Tor Arne Moen, fikk alle barna godt med oppmerksomhet fra brannbamsen, som nå blir å finne permanent i Surnadal.

Det å sikre seg rettigheter til å bruke konseptet Bjørnis, koster penger. For Surnadal, Rindal og Heims del er det Gjensidige Surnadal, Halsa og Tingvoll Gjensidige og Varig Orkla som står for finansieringen som gjør at barn i regionens barnehager, og muligens også barneskoler, kan få jevnlige, brannforebyggende besøk av Bjørnis.

Daglig leder i Gjensidige Surnadal, Stig Sæter, er glad for å bidra til en god og viktig sak.

– Det er viktig at folk har fokus på brannsikkerhet fra dag én, og barn har en egen evne til å få med seg voksne på å tenke og fokusere på denne typen ting. Som et eksempel ligger det i Bjørnis-konseptet en sjekkliste, som lar barna kan gå gjennom en rekke punkt om brannsikkerhet i egen bolig - sammen med foreldre eller besteforeldre. Det betyr i realiteten at ungene går i bresjen for at vi skal få en god sjekk av alle hus, sier Sæter.

Både brannsjef Moen og Rune Kirkholt fra brannvesenet i Rindal setter stor pris på gaven.

– Vi er kjempeglade for å få inn Bjørnis hos oss, uten tvil. Dette vil ha stor verdi i det brannforebyggende arbeidet vårt, spesielt mot barnehager, sier Moen, og får støtte fra Kirkholt:

– Ja, dette blir veldig bra. Vi skal få med oss Bjørnis til Rindal på barnehage- og kanskje også barneskolebesøk, og ser fram til å ha Bjørnis hos oss.

Etter seansen der barna og brannmannskapene tok imot Bjørnis, ble barna invitert inn på felles lunsj og Bjørnis-filmer og -sanger på en ny storskjerm. Den var montert på en vegg med flunkende nytt brannbil-motiv, som til og med hadde høyst fungerende blålys. Også denne veggen, ment for opplæringstiltak, er finansiert av Gjensidige Surnadal, forteller Moen.

Og barna? Jo, de kunne Bjørnis-sangene på rams, og lot seg tydelig fascinere av en aktiv, dansende og klemmende brannbamse, som de med tida helt sikkert skal få bli enda bedre kjent med.



Felles lunsj og Bjørnis-filmer på egen brannbil-vegg slo an hos barna fra Øye barnehage.



Bjørnis får klem av barnehagebarna kort tid etter ankomst.



Sponsorene Stig Sæter og Jakob Nørbech fra henholdsvis Gjensidige Surnadal og Halsa og Tingvoll Gjensidige, poserer sammen med Bjørnis. Også Sæter og Nørbech var så heldige å få klem av brannbamsen.



Bjørnis startet seansen med å kaste seg rundt halsen på brannsjef Tor Arne Moen.