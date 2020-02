– Vil bli en kjempeopplevelse for gjestene

Ingressfoto: Arkitekt Fredrik Lund fra Studio Fredrik Lund bistår Mari Kristin Bolme og Bolme Pensjonat i planleggingen av utvidelse.

Alle modellfoto i saken: Fredrik Lund

I juni i fjor arrangerte Innveno workshopen «Minimalistiske overnattingsplasser i et spennende design» på Hammerstuene i Surnadal. Workshopen har nå blitt videreutviklet til et reiselivsprosjekt med seks aktører, og finansiering blant annet fra Innovasjon Norge.

– Vi vet at flere bedrifter har planer og potensielle konsepter innenfor dette temaet, uten at de foreløpig er konkretiserte. I tillegg har vi mange innovative og nytenkende industribedrifter, som alltid er ute etter å utvikle nye produkter, sa innleder Håkon Fredriksen fra Innveno den gangen.

Nå begynner flere av konseptene å bli mer og mer konkrete.

Arkitekt Fredrik Lund var blant foredragsholderne under workshopen i fjor, og som et direkte resultat av denne er arkitekten nå i full gang med et skisseprosjekt for Bolme Pensjonat.

Og det er ikke et hvilket som helst skisseprosjekt Lund og daglig leder Mari Kristin Bolme har startet på. Bolme Pensjonat vil nemlig doble antall overnattingsplasser, og de vil gjøre det med et stilferdig, minimalistisk anneks i tre, som skiller seg ut og blir et naturlig blikkfang for potensielle gjester.

– Vi ser at det er økt behov for overnatting, og ønsker derfor å utvide. Våre innspill til Fredrik var at det nye bygget skal ha tilhørighet til elva, og flette sammen den biten litt, i tillegg til at det skal være noe folk legger merke til – det skal være en plass folk har lyst til å stoppe, sier Mari Kristin Bolme, som understreker at prosjektet fremdeles er på konseptnivå.



Kan se ned i elva fra senga

I innlegget sitt under fjorårets workshop, uttalte Fredrik Lund følgende:

– Det er helt ubegripelig hvor vakker naturen er, og hvor lite vakkert vi bygger. Det er et paradoks at vi ikke er bedre til å innrette oss naturen enn vi er, der må vi finne tilbake til noen gamle verdier.

Nå er han over seg av begeistring for å få jobbe med prosjektet til Bolme Pensjonat:

– Dette er et helt fantastisk oppdrag å ha, å få tegne et sånt hus med en sånn beliggenhet. Det er lett å se muligheter, og for meg som arkitekt fremstår hele prosjektet svært inspirerende – både på grunn av stedet i denne vakre dalen, med et stort og bredt landskapsrom, men også fordi man skal lage et bygg det er attraktivt å bo i.

Det nye annekset, som skal ha 23-28 sengeplasser, skal ligge nedstrøms ved elva, i linje med elva.

Lund var på befaring ved Bolme Pensjonat i november, og fremhever spesielt én ting ved det nye prosjektet.

– Ofte kan det være faktorer som gjør at man ikke kan bygge langt ut mot elva, som vannstand og flomfare. Her er det derimot antatt at det går an å bygge nesten helt ut mot elva, og akkurat det er veldig spesielt, sier han, og legger til at det i planleggingen er tatt hensyn til flomkart, vannstand og lignende.

– Tenk hvor fantastisk det vil være å våkne om morgenen og se ned i elva fra senga, sier han, og omtaler Bolme-prosjektet som «en arkitekts drøm».



Isometrisk skisse.



Snittet av det nye annekset.



Isometrisk skisse, sett rett på bygget.



Perspektiv i/fra rommet.



Stillferdig og moderne

Arkitekten fra Studio Fredrik Lund forteller at han med Bolme Pensjonat-annekset ønsker å kombinere norsk tradisjon med elementer som gjør bygget moderne.

– Det mest interessante med denne bygningen er at den fremstår stillferdig, og veldig knyttet til norsk tradisjon, men at den samtidig har noen ting som gjør den veldig moderne - som vertikaliteten og glasspartiene, sier han.

Og de to elementene Lund trekker frem, er det vanskelig å ikke legge merke til når man ser skissene.

– Det skal være uvanlig høyt under taket i de fem rommene, og bare glass mot elva. Det skal bidra til å gi gjestene en helt annen følelse enn de er vant til, sier arkitekten.

En entusiastisk Lund forteller at han i arbeidet med prosjektet har latt seg inspirere av den norske tradisjonen for beskyttede uterom.

– Vi hadde en betydelig tradisjon for beskyttede uterom i Norge, men har glemt det litt. Her er det snakk om en høy bygning med balkong og uterom mot elva, beskyttet under tak, så jeg blir veldig glad av denne svalgangen.

Lund trekker også fram den norske byggetradisjonen for uthus og låver som en viktig inspirasjonskilde.

– I skissen min er det skråskåret panelvegg mot elven, som man ofte ser i uthus og låver. Bygget blir høyt, med smal gavl, og vil tilsynelatende se ut som et stillferdig uthus. Men når man ser det fra veien, vil man se at dette er noe helt spesielt, sier han, og fortsetter:

– Det vil også bli som på gamle låver eller stabbur - at du ser «føttene» til bygget. Her vil det bli betongmurer med jevne mellomrom, og sett fra veien vil terrenget gå inn under huset.

På grunn av høyden og måten rommene er designet på, kan hvert rom ha opp til seks senger.

– Det gjør at familier lett kan bo der, og rommene vil også passe for par, sier Lund, som understreker at prosjektet er i en tidlig fase, før han smilende legger til:

– Mari Kristin må jo også få være med på å utvikle dette.



Bygget sett fra elva.



Fugleperspektiv 1.



Fugleperspektiv 2.



Sett skrått oppover fra elva.



Begeistret daglig leder

Og Mari Kristin Bolme selv er begeistret for Lunds prosjektskisse.

– Jeg er veldig positiv, og synes dette er et kjempeflott prosjekt. Fredrik har fått med veldig mye av det jeg sa at jeg ønsket, med fem nye rom med mye kapasitet, og et bygg som skal vises godt fra bilveien, sier hun.

– De jeg tegner for blir alltid litt overrasket når de får se skissene, men jeg tror Mari Kristin har kommet over sjokket nå. Dialogen oss imellom har vært veldig god. Ofte er bestillingene arkitekter får litt vage, men her var det en tydelig bestilling og et utrolig spennende oppdrag, sier Lund.

– Hvis vi får til dette, tror jeg det vil bli en kjempeopplevelse for gjestene, enten det er sommer eller vinter, sier Bolme.

Hun forteller at Bolme Pensjonat per i dag må si nei til en del store grupper med potensielle gjester, på grunn av manglende kapasitet.

– Disse vil vi kunne si ja til hvis vi bygger ut, og det er jo artigere å si ja enn å si nei, smiler den daglige lederen, og fortsetter:

– Vi har 20 overnattingsplasser på huset nå, og det er kjempemessig om vi klarer å doble det med det nye bygget. Da vil vi ha plass til ei busslast med gjester.



Arkitekt Fredrik Lund fra Studio Fredrik Lund (nummer to fra venstre) og Mari Kristin Bolme (nummer to fra høyre) der bygget er tenkt bygget, flankert av Håkon Fredriksen (t.v.) og Iren Sæterbø fra Innveno.



Måtte si nei til store grupper - etterlyser flere overnattingsplasser

Reiselivsprosjektet om minimalistiske overnattingsplasser har nå seks aktører, der Bolme Pensjonat har kommet lengst med planene sine. Prosjektet henger sammen med Innvenos satsing på tre, og RISS-prosjektet der de driver destinasjonsutvikling.

– Det er en rød tråd i alt vi holder på med, og overnattingsplasser er viktig – både for øvrig aktivitet i distriktet og for lokalsamfunnet i Rindal, sier Innveno-sjef Magne Løfaldli.

Også Gøran Bolme i iTrollheimen er klar på at det er et kjempebehov for flere overnattingsplasser i Rindal.

– Bare nå før jul var det tre-fire ganske store grupper gjester som ville komme til oss, men som ikke kunne, rett og slett fordi de var langtveisfarende og manglet overnattingstilbud, sier han.

Bolme opplever at det for tida er en positiv bølge i Rindal, og mange som vil komme til kommunen for å se og oppleve ting.

– Derfor er det så viktig at vi får på plass det som trengs for å kunne holde folk her på noe mer enn bare dagsbesøk. Da trengs senger. Folk er villige til å legge igjen penger her, men da må vi ha overnatting å tilby dem.

For tre år siden satte iTrollheimen i gang med en strategi- og utbyggingsplan, der det siste byggetrinnet var å få til en overnattings- og formidlingsplass i Helgetunmarka. Også her er det Fredrik Lund som står for konseptskissene.

– Det er innregulert i planene våre, og vi har tomt klar. Det har vært flere arkitekter der for å se på mulighetene, men Fredrik ser ut til å ha truffet godt når det gjelder hva vi er ute etter, sier Bolme.

Han forteller at iTrollheimen ønsker å få på plass et sted som kan treffe to ulike målgrupper.

– Fokuset der blir nok på formidling overfor barn og unge. Vi håper imidlertid at vi med enkle og innovative grep, slik vi bare har sett på amerikanske tv-program, kan gjøre om rommet til å passe også for overnatting.

Bolme understreker at deres prosjekt, som også er en del av «Minimalistiske overnattingsplasser», fremdeles er på konseptnivå.

– Per i dag er det ingenting som er klart, men det er noe vi jobber med å få til, sier han.



Gøran Bolme og Åse Børset i iTrollheimen jobber for å få på plass en ny formidlings- og overnattingsplass i Helgetunmarka. Bolme er klar på at det er et kjempebehov for flere overnattingsplasser i Rindal (Arkivfoto).



Håper på byggestart neste år

Selv om også Bolme Pensjonats prosjekt er på konseptstadiet, håper Mari Kristin Bolme på byggestart i løpet av 2021.

– Jeg er litt spent på kostnadene, men vi håper helt klart å kunne realisere dette, dersom prisen blir overkommelig og vi får de nødvendige godkjenningene på plass, sier hun, og legger til:

– Vi ser på dette som et kjempeprosjekt, og det nye bygget vil kunne bli en fantastisk salgsplakat for oss.



Bolme Pensjonat har i dag 20 overnattingsplasser, men ønsker å doble kapasiteten.



Bolme Pensjonat, Innveno og iTrollheimen er medlemmer av Trollheimsporten.