– Vi vil at de som nå rammes skal være godt rustet til å komme raskt i gang igjen

Ingressfoto: Allan Troelsen (f.v.), Liv Dalsegg, Ole Magnus Løwe og resten av Surnadal Sparebank tar gjerne imot flere søknader til Surnadal Sparebanks Frivillighetsfond (Arkivfoto).



I slutten av mars opprettet Surnadal Sparebank sitt eget frivillighetsfond, som skal bidra til å dekke en del av inntektsbortfallet lag, organisasjoner og foreninger får, som følge av koronapandemien.

Fem dager før fristen forteller markedssjef Liv Dalsegg at de har fått inn en del søknader:

– Ja, vi har fått inn noen søknader, men tar veldig gjerne imot flere, så vi oppfordrer de som opplever inntektstap på grunn av koronapandemien til å søke innen fristen mandag.

Dalsegg sier at banken gjennom Surnadal Sparebanks Frivillighetsfond ønsker å være med på å dempe de negative ringvirkningene pandemien har på økonomien.

– Dette er en så spesiell situasjon at vi ser at den vil få store ringvirkninger for samfunnet. Ønsket vårt er at de som nå taper inntekter på grunn av koronapandemien, skal være godt rustet til å starte opp igjen aktiviteten sin så fort det åpnes for det.

I forbindelse med oppstarten av fondet, har Surnadal Sparebank også opprettet Facebook-siden "Vi tar en for laget!", der lag og organisasjoner som på en eller måte samarbeider med banken er invitert med, forteller Dalsegg.

Søknadsfristen er altså 20. april, og du kan trykke her for å lese mer om hvordan du søker.

Her er pressemeldingen Surnadal Sparebank sendte ut i forbindelse med annonseringen av frivillighetsfondet:

– I likhet med alle andre, opplever vi at også frivillige lag, organisasjoner og foreninger i hele regionen vår har krevende tider i den krisen og vanskelige situasjonen vi er i. Alle disse er på hver sin måte viktige for å opprettholde og utvikle attraktive lokalsamfunn og en attraktiv region. Vi i Surnadal Sparebank ønsker med dette å bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av krisen og gjøre deler av frivilligheten i bedre stand til igjen å blomstre når situasjonen etter hvert vil normalisere seg.

– Derfor etablerer vi nå et eget fond på 1 million kroner som de kan søke økonomisk støtte fra. Vi tar en for laget, kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen.

– Samfunnsansvar var en bærebjelke ved etableringen av Surnadal Sparebank for 178 år siden, og har vært det i alle år siden. Vi er en sparebank som våre kunder har støttet opp om og benyttet som sin støttespiller og rådgiver gjennom generasjoner. I de siste årene har vi opplevd en meget god vekst med mange nye kunder i hele regionen vår. Dette har gitt oss mulighet til å «legge midler på kistebunnen», som nå når det virkelig er behov, blant annet kan komme frivilligheten til unnsetning, fortsetter Troelsen.

– Primært er fondet ment som en støtte til drift og ikke til investeringer. Vi vil vurdere alle søknader og etter beste evne prioritere de vi mener vil ha mest mulig nytte av støtten og betyr mest for attraktiviteten og innbyggerne i samfunnet vårt på Nordmøre, avslutter Troelsen.

Søknaden merkes "Surnadal Sparebanks frivillighetsfond" og sendes til frivillighet@bank.no

Søknadsfristen er 20.april.