– Vi tror programmet blir veldig bra

– Vi tror det blir veldig bra, sier Anders Larsen. Vi er kjempeglade for å ha fått med oss så mange flinke aktører, både lokale og fra andre steder.

Tor Rune Halset beskriver programmet som eventyrlig, og legger til at han håper at programmet som er satt vil trekke folk hjem til Surnadal - og samtidig være attraktivt nok til at både det lokale publikummet og folk fra andre steder tar turen.

Vårsøghelga tjuvstarter allerede 20. mars med Åge og Trondheimsolistene i Stangvik kirke. Første arrangement i selve Vårsøghelga blir orgelkonsert med Erling With Aasgard i Stangvik kirke torsdag 21. mai.

– Vi må poengtere at alle de frivillige og sponsorer er viktige for oss, for at dette skal bli så bra som mulig. Det er mange som jobber frivillig for at Vårsøghelga skal bli en suksess, sier Anders Larsen.

– Samtidig så må jeg fremheve Henning Sommerro sin betydning for Vårsøghelga. Han er på alle måter en helt unik person for Surnadal og en flott ambassadør for Surnadal, sier Larsen.



Variert program med gode lokale innslag

Videre torsdag, vil det være ting som skjer på kulturhuset ut kvelden, med utstillingsåpning med festivalkunstner Jon Arne Mogstad, etterfulgt av 75-års-jubileum for "Vårsøg" og "Hyldbakk minutt for minutt". Der blir det lesing av alt Kleivakongen skrev.

Fredagen vil starte i Surnadal kulturhus, med "Konsert med Mandarinsaft" for 260 barnehagebarn i kommunen, før det blir Driva-debatt. Deretter følger konsert med Henning Sommerro og Luftforsvarets musikkorps, sammen med trommelever fra Kulturskolen på Indre Nordmøre og dansere fra KIN Dansekompani.

Vårsøg-fredagen avsluttes med dobbeltkonsert med Polkabjørn & Kleine Heine og The Sideways, der Brage Kristian Einum fra Surnadal er blant medlemmene.

Det vil bli en frisk start på lørdagen, med "Yoga og musikk" med Marit Løfaldli og Ronny Kjøsen på Kleiva. Etter det vil det bli "Titan og munnspel" med Ola Bræin, Georg Pollestad og Råg Aarnes, før det blir konsert i Surnadal Sparebank.

Så kommer høydepunktet for mange, nemlig Kleivakvelden. Program for kvelden vil være diktlesning, Kleivapris-utdeling og opptredener fra hovedartisten Haddy Njie, Henning Sommerro og John Pål Inderberg, samt Surnadal hornmusikk og koret VOX.



Avslutter med Mordal, Hansen Berg, By Rise og Eggen

Etter kleivaprogrammet vil det bli mat, drikke og musikk på hotellet, der den lokale mesterkokken Live Krangnes Edvardsen skal lage 5-retters middag basert på lokale råvarer fra Surnadal, sammen med en kollega fra Credo.

Festivalartister vil stå for musikken, samtidig som at en nordmørsk vinprodusent i Spania kommer. Det vil også bli servert lokalt brygget øl. Avslutningsvis vil Ole Magne Ansnes være Vinyl-DJ på Sandeman, Thon Hotel Surnadal.

Søndagen vil bestå av "Boksøg" med Svein Sæter og en aktuell forfatter i Bondehuset, før det blir avslutningskonsert i Stangvik kirke med sopran Beate Mordal og Hedda Hansen Berg på flygel. Der vil Ola By Rise og Nils Arne Eggen snakke bolkvis om litteratur og livet generelt underveis.

Det ligger med andre ord an til en variert og innholdsrik kulturhelg, med et program fullt av aktører av høy klasse.