- Vi skal kjempe for hvert poeng

I høst jublet Surnadal/Søya/Todalen over å ha berget plassen i 2. divisjon med et nødskrik. Siden den gang har flere sentrale spillere valgt å skifte klubb eller legge fotballskoene på hylla. Det gjelder blant annet Anne Biret Holmestrand, Ragnhild Snekvik, Marit Ingeborg Ansnes, Thea Holten, Ragnhild Smevoll, Veronica Aasgård, Ingrid Bæverfjord, Gro Jeanette Gjørsvik og Mari Gjul.

Spillergruppa og sportslig utvalg i Surnadal IL satte seg ned for å legge ei plan for damelagets fremtid, og det ble bestemt at laget skulle trekkes fra videre spill i 2. divisjon. I januar ble det klart at Erling Fiske tok over som trener for 3. divisjonslaget etter Espen Vraalsen.

- Det ble tidlig klart at flere av spillerne telte på knappene etter fjorårets sesong. Med så mange sentrale spillere ute av laget, ble det for tøft å fortsette å spille i 2. divisjon. Nå starter vi på mange måter på nytt i 3. divisjon, med unge spillere som først og fremst vil ha det gøy med fotball, sier Fiske.

Med unntak av Ingvild Berg (31) og Eline Børmark (21) er samtlige spillere på årets damelag under 20 år.

- Mange av spillerne som har vært med noen år vil få en ny rolle i dette laget. Jentene på 18 og 19 år er pluselig eldst, og det medfører mer ansvar. Det gjelder også spillere som tidligere har sittet en del på benken. Nå blir de stammen i laget, sier Fiske.

Fire av spillerne Fiske mener må finne seg i å få mye ansvar er Ane Mogstad, Eline Børmark, Lone Kvande Brøske og Emma Sæther. I følge Lone og Emma er det er en oppgave de har tenkt å ta på strak arm.

- Det tror jeg går helt fint, og er en oppgave jeg gjerne tar. Vi er et nytt lag og trenger litt tid, men stemningen er god og vi gleder oss til seriestart, sier Sæther.

Lone Kvande Brøske er enig med lagvenninnen sin. Hun sier at ingen kan forvente at de presterer på toppnivå med det aller første, men at de skal gå på banen for å vinne alle kamper.

- Vi er spente på hvilket nivå vi ligger på i forhold til de andre lagene i avdelingen. Vi kommer uansett til å kjempe det vi har for å få poeng i alle kamper, og jeg håper og tror vi havner over midten på tabellen. Selv om vi er unge er vi klare til å ta ansvar, sier hun.





Ane Mogstad, Eline Børmark, Lone Kvande Brøske og Emma Sæther

Ingen optimal sesongoppkjøring

Damelaget starter med bortekamp mot Clausenengen 2. mai. Erling Fiske innrømmer at sesongoppkjøringen har vært noe trøblete.

- Vi har ikke fått trent optimalt på grunn av svært varierende oppmøte på trening, men vi får ta det som det kommer. Det viktigste for oss er å ha det gøy med fotball, så får resultatene komme etter hvert. Nå er det bedre oppmøte på trening og stemningen er god. Nå gleder vi oss til sesongstart, sier Fiske.

Surnadal/Søya/Todalen skal spille i samme avdeling som Clausenengen/Dahle, Eide og Omegn FK, Langfjorden/Træff 2, Sunndal 2 og MSIL (Moldestudentene). Serien spilles som trippelserie.

Se terminlisten her

Surnadal/Søya/Todalen sesongen 2019 vil bestå av Eline Børmark, Kristine Mikkelsen, Ida Vaseng Hansen, Ida Ranes, Andrea Naustbakk, Marte Næss, Marte Strand, Gunn Mari Våbenø, Ingvild Berg, Lone Brøske Kvande, Else Vaseng Kvammen, Ine Fiske, Ane Mogstad, Marte Nes, Emma Sæther, Ane Nordvik, Hedda Aasbø og Alice Naustbakk.



Bakerst fra venstre: Ane Mogstad, Emma Sæther, Ane Nordvik, Ida Vaseng Hansen, Eline Børmark, Marte Næss, Alice Naustbakk, Marte Nes, Ida Ranes og Erling Fiske. Foran fra venstre: Ine Fiske, Lone Kvande Brøske, Gunn Mari Våbenø og Marte Strand.