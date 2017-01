- Vi krever ny skole nå!

Demonstrasjonen kommer i forbindelse med møte i formannskapet i Surnadal kommune førstkommende tirsdag, hvor rådmannens forslag skal behandles. En eventuell beslutning om å utsette bygging i mange år kan ikke forbigås i stillhet, mener foreldrene:

- Nå må vi snakke høyt for våre elever!

Forslaget om utsettelse vekker med andre ord sterkt engasjement hos foreldre, som i likhet med undervisningspersonale og elever i mange år har ønsket seg en ny skole i sentrum. Foreldrene forteller om betydelig vedlikehold av bygningsmasse som utsettes i påvente av "nyskolen", og en frykt for at en eventuell endring i planene vil føre til en halvveis, billigere løsning enn det som har vært forespeilet så langt. I planskissene som foreligger i dag er blant annet brukerne involvert, noe som var viktig også for kommunestyret, påpeker Husby Haugen, foreldrerepresentant i Plan- og byggenemnda for Nye Øye Skule.

Hun har liten tro på rådmannens forslag om å opprette et skolebyggfond. Med prisstigning, eventuelle nye investeringsprosjekter og andre faktorer tatt med i beregningen vil man verken ende opp med mer penger eller en rimeligere løsning, sier Husby Haugen. Hun og resten av foreldrene mener det dessuten er snakk om å forholde seg til en minimum ti år lang utsettelse - først skal det avsettes nok egenkapital i et nytt fond, og siden må prosessen gjenopptas på nytt fra starten av.

- Grepene er ikke blitt tatt tidligere. Derfor krever vi at Nye Øye skule blir tatt først, nå ! Våre elever og undervisningspersonalet skal gå på en skole for fremtida, fastslår Husby Haugen.

Leder i FAU ved Øye skule, Jorid Rudolfsen, oppfordrer alle foreldre til å fortsette å vise engasjement, og til å møte opp på informasjonsmøtet i kantina på Surnadal ungdomsskole tirsdag 31. januar kl. 19. Der vil leder for Nye Øye skule, Norvald Bondhus, legge frem oppdaterte skisser og informere om prosessen så langt.