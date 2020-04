- Vi gleder oss til en normal skolehverdag

Familen Mauset består av pappa Sivert som jobber som gårdbruker, mamma Kathrine som er bedriftsrådgiver i Surnadal Sparebank og barna Anna Lila (10), Georg (8), Sofie (5) og Kristian (2).

Familien har snart vært gjennom tre uker med hjemmeundervisning, og med fire barn er det en kabal som skal gå opp.

Anna Lila går i 4. klasse, og Georg er 3. klassing. Barna har hjemmeskole med forskjellige lærere og ulikt opplegg hver morgen fra klokka 09:00. Sofie og Kristian går vanligvis i Bårdshaugen barnehage, men er begge hjemme under koronaepidemien. Som bedriftsrådgiver i Surnadal Sparebank har mamma Kathrine travle dager med å bistå bedriftene i en krevende situasjon. Travele dager har også pappa Sivert som jobber som gårdbruker. Kalving har pågått for fullt døgnet rundt de siste ukene, og snart starter lammingen.

Familien oppsummerer de siste tre ukene som utfordrende, men at det også har kommet noe positivt ut av situasjonen.

- Vi brukte første uken på å finne rytmen, og en struktur som passet alle. Jeg har kjent på følelsen av at jeg burde ha vært klonet. Det er ikke enkelt å være lærer, barnehagepedagog, bedriftsrådgiver, mamma og kone samtidig, men vi må bare akseptere at vi ikke klarer å levere på alle fronter. Jeg er skikkelig imponert over Anna Lila og Georg som har jobbet selvstendig og tatt ansvar. I tillegg har alle fire blitt flinkere til å leke sammen, sier Kathrine.

Anna Lila og Georg synes det har gått greit å ha skole hjemme.

- Den største forskjellen er at vi har vært mer ute enn før, og at det ikke er noen forskjell på dagene. Jeg merker ikke at det blir helg på en måte. På skolen liker jeg godt å ha kroppsøving, og det artigste er å spille hjørnefotball. Det blir litt vanskelig å gjøre det her hjemme, sier Georg.

Anna Lila forteller at skolearbeidet har gått greit, men at det kan bli kjedelig på fritida.

- Det er kjedelig når det ikke er mulig å være med på fritidsaktiviteter, og at jeg ikke kan treffe vennene mine. Jeg har heldigvis snakket med en del på Teams, sier hun.

Familien har ikke åpnet for at barna får være sammen med venner under koronakrisen.

- Dersom hvert enkelt barn skulle fått være sammen med to venner, så hadde det i sum blitt mange. Vi tar ikke den risikoen. Barna har heldigvis stor glede av hverandre, og leker bedre sammen enn noen gang, sier Kathrine.

- Vi krangler mer enn før også, kommenterer Georg. Vi krangler mer enn du tror. Spesielt når vi er ute.



Georg, Anna Lila og hunden Dina liker seg godt utendørs

Familiebingo og triksing med dorull

Familien har lagt stor vekt på å følge en fast døgnrytme. Sivert tar av seg barna inne på formiddagen, slik at Kathrine kan ta med seg jobben på fjøskontoret og jobbe mest mulig uforstyrret. Samtidig sitter Anna Lila og Georg på hvert sitt rom og jobber med skolearbeid. Familien samler seg til "skolelunsj" i 11-tida. På ettermiddagen blir hjemmekontoret organisert fra kjøkkenbordet, mens skolebarna tar fatt på siste økt. Etter at skolearbeidet er ferdig drar ofte barna ut på en liten tur i nærområdet, gjerne med nistepakke, saft og kjeks i sekken.

- Vi liker oss godt på tur, og vi kan gå til fots eller på ski. Det er godt å røre på seg, og det demper stresset, sier Georg.

Anna Lila forteller at de har fått mange artige oppgaver på ukeplanen.

- Vi har fått ulike utfordringer, for eksempel å trikse med dorull og løpe så fort du kan tre ganger rundt huset. Både Georg og jeg har også gjennomført en bingo med ulike aktiviteter. Vi er snart ferdig med alle, men det har vært mye jobb. Mamma syntes det var så god idè at vi har ordnet en egen familiebingo. Hun liker at jeg rydder rommet mitt, støvsuger og slikt, sier Anna Lila.

Georg synes også at familiebingoen var et artig påfunn.

- Som premie har mamma lovet at vi skal på kino når den åpner igjen. Da blir det både kino og godteri. Hun spanderer, sier han.



Anna Lila sitt hjemmekontor

Enklere å være på skolen

Anna Lila og Georg har gjort seg opp noen tanker om koronoviruset.

- Det er mest dårlig, men nå kjører folk mindre bil. Det er bra for miljøet, så Korona er ikke helt ubrukelig, sier Georg.

- I starten var jeg litt redd, men nå vet jeg at det ikke er så farlig for oss som er yngre, sier Anna Lila.

Søskeparet har også fremtidsplanene klare.

- Jeg skal bli fotballproff, men når jeg har lagt opp så skal jeg ta over gården, sier han bestemt.

Anna Lila er ei skikkelig hestejente, og eier to ponnier. Det er også hest hun vil drive med i fremtiden.

- Jeg vil bli rytter, og aller helst drive med terrengritt, sier hun.

Nå håper både store og små i familien Mauset at skolen skal åpne igjen snart.

- Det er både enklere og bedre å være på skolen, sier Anna Lila.



Far og sønn deler hjemmekontor

Lite søvn

Sivert går en hektisk tid i møte når lammingen starter, og de siste ukene har det vært kalving både dag og natt. Det er derfor viktigere enn noen gang å holde seg frisk.

- Det har kommet tretten kalver, og flere blir det. I natt la jeg meg klokken kvart på fem, og klokken ni ringte dyrlegen. Slik går dagene. Jeg krysser fingrene for at jeg holder meg frisk, og tar alle forhåndsregler i kontakt med andre. Avløseren og jeg oppholder oss ikke i fjøset samtidig, og dyrlegen kom i fullt smittevernutstyr, sier han.

I september i fjor opplevde familien en dyretragedie i forbindelse med flommen som herjet i dalføret.

- Under den krisen så opplevde vi at samfunnet rundt oss fungerte. Det gjør det ikke i disse tider, så vi håper virkelig at vi holder oss friske og klarer å holde gårdsdriften i gang som normalt. Det er ikke lenge før våronna starter. Skulle det bli mange som blir smittet av viruset, slik at vi opplever frafall i landbruksnæringa, eller at jeg selv blir syk, så kan vi fort stå i en ny krisesituasjon, sier Sivert.



Sivert, Kathrine, Kristian, Anna Lila og Georg. Sofie hadde ikke anledning til å være med på bildet.