– Vi er skuffet

– Det hadde vært noe annet hvis vil ikke hadde vært det største partiet, sier Line Flåtten, som var Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

Hun føler at det hadde vært greit at Senterpartiet fikk ordføreren hvis de hadde hatt flest stemmer. Men nå er det tungt å svelge. Arbeiderpartiet fikk 474 stemmer i Rindal, mens Senterpartiet fikk 454.



Veldig fornøyd med valgresultatet

På tross av skuffelsen over forhandlingsresultatet er Line Flåtten veldig glad for at flertallet har vist henne tillit, ved å stemme på Arbeiderpartiet og på henne som ordførerkandidat.

– Vi er kjempefornøyd med valgresultatet. Vi er en av de få kommunene hvor Arbeiderpartiet har gått fram ved dette valget. Her i Rindal gikk jo Senterpartiet tilbake og vi fram, selv om Senterpartiet hadde et veldig godt valg over hele landet. Vi er også kjempefornøyd med å gå opp ett mandat sammenlignet med forrige valg. Og vi gikk jo fram ved det valget også, påpeker hun.

Camilla Løften, som er leder i Rindal Arbeiderparti og nyvalgt representant i kommunestyret, er veldig enig.

– Jeg hadde håpet på at vi kunne holdt på tradisjonen med at det partiet som har flertall får ordføreren. Slik har det jo vært så lenge vi kan huske. Jeg forstår ikke at noen er så ivrige på ordførerplassen at de ikke bryr seg om hva folket mener, sier hun.

– Ja, det føles som at lysten på klubba var viktigere enn å høre på folket. Hvis vi hadde visst at lysten på klubba var så stor så hadde vi kanskje tenkt annerledes. Men vi følte at det var feil å gi fra oss ordføreren når vi er det største partiet, sier Line Flåtten.

De forteller at de ga Senterpartiet tilbud om varaordfører, tre plasser (det vil si flertall) i formannskapet, og leder i driftsstyret. Høyre fikk tilbud om det samme som Senterpartiet ga dem, unntatt lederen i driftsstyret. Men her ville Arbeiderpartiet innfri på politikk i stedet. De nådde altså likevel ikke fram i forhandlingene.

– Vi følte nok litt på at dette var avklart på forhånd, sier de.



Sto hardt på ordførerklubba

Arbeiderpartiet sto hardt på ordførerklubba i forhandlingene fordi de fikk flest stemmer og gjorde et veldig godt valg.

– Line fikk også veldig mange personstemmer. Det er jo et tydelig signal om at man er ønsket som ordfører, påpeker Camilla Løften.

Line Flåtten skulle gjerne ha blitt ordfører. Hun har mange års erfaring fra politikken, og også erfaring fra kommunal sektor og forvaltning i jobbsammenheng.



Føler seg ikke utstemt, men INNSTEMT

De to understreker at de er veldig godt fornøyd med partiets valgliste, med folk i alle aldre og med ulik bakgrunn.

Det har vært stort engasjement blant kandidatene i valgkampen. Flere av listekandidatene reiste rundt i bygda og pratet med folk, i ulike bedrifter, ansatte i kommunen og folk som driver med frivillig arbeid.

– Etter valget fikk vi tilbakemeldinger både fra fylkespartiet og Arbeiderpartiet sentralt om at vi hadde gjort et veldig bra valg. Det er et godt signal at vi går fram, selv om Senterpartiet har gjort et bedre valg på landsbasis, sier Line Flåtten.

Hun tilføyer at hun synes det er trist å få tilbakemeldinger om at folk ikke synes det er noen vits i å stemme når resultatet blir slik. Særlig er det vondt å høre dette fra ungdom som er politisk engasjert, synes hun.

Hun synes likevel det er litt morsomt å lese om at Arbeiderpartiet er "utstemt" av Senterpartiet og Høyre.

– Vi føler oss i alle fall ikke utstemt ved dette valget. Vi ble innstemt av folket, og vi setter jo mer pris på det!