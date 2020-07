Ingressfoto: Innveno-sjef Magne Løfaldli (f.v.), Olai Solem og Georg Solem fra Solem Sag.



På gården hos Arnstein Dyrset og Ann Kristin Solem på Vågland har det kommet opp et digert fjøs på 70 ganger 20 meter, som bøndene håper skal være klart til bruk i september.

Alt fra betongen og opp, bortsett fra Decra-taket, er levert av Solem Sag fra Øvre Surnadal. Med åtte trailerlass på til sammen nesten 350 kubikk med trelast, er dette bedriftens aller største enkeltleveranse siden oppstarten for 33 år siden.

– Det er gøy å se når slike store bygg kommer opp. Vi lager jo seksjon for seksjon, så det er prektig å se hvordan det blir når det settes sammen, sier Olai Solem.

Far Georg synes det er stas at når de først leverer det største bygget de noen gang har levert, er det til en forholdsvis lokal kunde. Bedriften leverer nemlig til hele Norge, så at en leveranse til et fjøs på hele 1400 kvadratmeter skulle ligge i nabokommunen, var ingen selvfølge.

– Vi leverer varer fra Stavanger i sør til Troms og Finnmark i nord, og fjøs fra Telemark og Østlandet til Nord-Trøndelag, forteller Georg, som forteller at størsteparten av Solem Sags omsetning kommer fra Trøndelag.



Fjøset til Arnstein Dyrset og Ann Kristin Solem på Vågland, der alt tre er levert av Solem Sag.



Skal levere fem fjøsbygg til

Fra betongen og opp til taket består det omtalte fjøset bare av massivtre, forteller Georg.

– Det er isolert på den ene kortsida, men ellers er alt i massivtre. Det gjelder både rammeverk og yttervegger. Opp mot taket er det éntom/femtom-fjøler på høykant, så opplekta med tre før det er Decra-tak oppå der igjen.

Han forteller at det er stor pågang av kunder for tida.

– Vi er omtrent fullbooka ut året, sier Solem senior, og viser til at de blant annet skal levere fem fjøsbygg til i løpet av 2020.

– Det har vært bra nå, ja. Vi jobber på spreng, og skal levere to bygg rett etter sommerferien, sier Olai.

Bedriften med 11 ansatte hadde, ifølge Georg Solem, en downperiode etter finanskrisa for ti år siden. Nå har det snudd, og det for alvor.

– Folk har en økende interesse for å bygge i tre. Jeg tror det har sammenheng med at miljødebatten og klimakrisa gjør at folk har ekstra fokus på tre som et alternativ, sier han, og forteller at også en økt satsing på markedsføring kan ha bidratt til økt pågang.

Georg Solem forteller at 2020 har vært det beste året på lenge for leveranse av skipstømmer til produksjon og reparasjon av treskuter, med leveranser fra Stavanger til Vesterålen.

– Skipstømmer, laftetømmer og villmarkspanel var basisen til Solem Sag ved oppstarten, og det er fortsatt basisen i dag, 33 år etterpå. Det er stor stas, og i år har vi hatt en økning på alle de tre områdene, sier han.



Georg og Olai Solem i fjøset, som er på 70 ganger 20 meter.



Hyller valget av tre

Solem Sag er medlem av Innveno-nettverket IN2innovation. Der får de bistand fra bedriftsutviklerne i Innveno - både i form av bedrifts- og strategiutvikling, og i form av hjelp til å skaffe finansiering til utviklingsprosjekter.

Innveno-sjef Magne Løfaldli har vært med på å drive nettverk for trebedrifter siden 2013, og lar seg imponere av både Solem Sag og bøndene Arnstein Dyrli og Ann Kristin Solem.

Løfaldli omtaler tre som både fortidens og fremtidens byggemateriale.

– Valget bøndene har tatt med å velge tre har stor betydning for klimaregnskapet. Bondeorganisasjonene og staten har blitt enige om at landbruket skal redusere utslippene sine med fem millioner CO2-ekvivalenter per år, sier han, og fortsetter:

– Gjennom å velge tre som byggemateriale i stedet for stål fra Kina eller sandwich-elementer fra Belgia, gjør de et kvantesprang i sitt ansvar for å redusere klimautslippene. Det er en felles dugnad vi alle må ta, og bidraget til Arnstein og Ann Kristin er prisverdig.



Georg Solem (f.v.), landbruksrådgiver Simon Eggen fra Sparebank1 SMN, Innveno-sjef Magne Løfaldli og Olai Solem.



Ville ta miljøansvar

Og fjøsbyggerne Dyrset og Solem selv, sier at det er lenge siden de bestemte seg for at det nye fjøset skulle bygges i tre.

– Først og fremst fordi jeg alltid har hatt lyst til det, smiler Arnstein, og fortsetter:

– Det er noe vi har vært bevisste på, og et fjøs i tre gir naturlig isolasjon.

De to forteller at de ønsket å følge det de omtaler som gamle, norske byggetradisjoner når et nytt fjøs skulle opp.

– Når det har vært bygget i tre i alle tider, og de byggene har stått i hundrevis av år, hvorfor skal vi ødelegge gamle byggetradisjoner?, spør Ann Kristin retorisk, mens Arnstein supplerer:

– Nei, gammelhuset på gården her er i tre, og det har stått siden 1904 nå.

– Det er stort fokus på miljø, og spesielt hos bønder. Vi hadde lyst til å ta det ansvaret, og gjøre det som lar seg gjøre, sier Ann Kristin.

Paret forteller at de fikk økonomisk støtte fra Innovasjon Norge til det nye trefjøset. Siden de satte i gang prosjektet har støtten til tilsvarende prosjekter økt ytterligere, fra 400 000 kroner i 2019 til 600 000 kroner i 2020.

Simon Eggen er landbruksrådgiver i Sparebank1 SMN, som står for fjøslånet til Arnstein og Ann Kristin. Han forteller at totalprisen for et slikt trefjøs er «helt innenfor» sammenlignet med fjøs bygget av annet, importert materiale.

På spørsmål om hva totalprisen for et slikt praktbygg er, begynner Arnstein å le. Etter litt betenktningstid svarer han, med glimt i øyet:

– «Passle».



Byggherrene og fjøseierne Arnstein Dyrset, Ann Kristin Solem og Amalie Solem Myrland sammen med Georg og Olai Solem.



Arnstein Dyrset og Ann Kristin Solem håper å kunne ta i bruk det nye fjøset i løpet av september.



Alt fra betongen og opp til Decra-taket er massivtre levert av Solem Sag.



Den ene kortsida er isolert. Fjøset ligger flott til med fin utsikt mot fjorden.



Den ene langsida, mot fjorden.



Innveno er medlem av Trollheimsporten.