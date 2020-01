- Vi er nede i en dyp dal

Byåsen ledet 4 - 2, men Rindal jobbet seg inn i kampen og ledet med tre mål på stillingen 8 - 5 etter 17 spilleminutter. Rindal avsluttet omgangen svakt, og scoret bare ett mål de siste tretten minuttene. Byåsen scoret åtte, og kunne gå til pause på stillingen 9 - 13.

Rindal scoret andreomgangens første mål, men klarte ikke å stoppe gjestene som sakte, men sikkert dro i fra i målprotokollen. Byåsen Bredde 2 vant til slutt 29 - 18.

Dette var rindalingenes femte strake tap, og i følge trener Anders Moe Sæter er laget inne i en svært tung periode.

- Nå er vi nede i en dyp dal. Vi har mistet gnisten og humøret som skal være vårt varemerke. I helgas to kamper har det vært blytungt. Helge laget har sviktet, inkludert oss som lagledere. Etter kampen i dag hadde vi et langt spillermøte hvor vi ble enige om å snu trenden. Vi må få tilbake spillegleden, og det vil alle jobbe for, sier Sæter.

Etter 14 kamper ligger Rindal på 5. plass på tabellen med 14 poeng - fire poeng bak Byåsen Bredde 2.

Sæter er overbevist om at Rindal vil komme tilbake på vinnersporet. Kommende helg venter to tøffe kamper for 3. divisjonslaget. Lørdag møter de tabelltreer NTNUI i Rindalshuset, mens de tar turen til Levanger søndag. Levanger ligger på 7. plass på tabellen.

- Jeg er ikke bekymret for det sportslige. Vi kommer til å vinne kamper igjen, og vi vet vi kan spille god håndball. Starten på sesongen gikk over all forventning. Nå er vi inne i en tung periode, men vi skal klare å holde oss i divisjonen. Målet vårt er å utvikle et godt lag som kan spille i 3. divisjon også kommende sesong. Da får vi tilbake Gro Anita Bolme og Malin Løset, og det ser vi frem til. Vi lover å fremstå som et helt annet lag allerede førstkommende helg. NTNUI skal få det tøft, sier Sæter.

Se tabellen her

Kampfakta Rindal - Byåsen Bredde 2 18 - 29 ( 9 - 13 )

Maren Halgunset

Malin Bjørnås 6

Maja Reitan 1

Ane Vasskog 2

Anja Søyseth 2

Mona Bolme Nonstad 3

Marit Ustad Hove 2

Hanna Saksen

Tonje Bjørnås

Mina Halgunset 1

Oddrun Berdal 1

Marit Grytbakk

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere.

*** Maren Halgunset

** Mona Bolme Nonstad

* Maja Reitan

Arkivbilde