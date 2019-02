- Vi er i skyene!

Forbrukerrådet har testet alle kommunene i landet i hvor gode de er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Testmedarbeiderne har søkt informasjon som om de var privatpersoner, ved å stille spørsmål på telefon, på e-post og ved å søke opp informasjon fra kommunen på nett.



Nest best i fylket

Resultatene fra kommunetesten ble offentliggjort 11. februar, og Tove Schei, Vigdis Trønsdal og resten av staben i Rindal kommune er "helt i skyene" over det gode resultatet.

I kommunetesten er Rindal den nest beste av 48 kommuner i Trøndelag, og nr 12 av landets 422 kommuner. Kommunen gjorde det også svært bra sist denne testen ble utført, i 2016. Den gangen kom Rindal på plass nr. 58 i landet. Et enda bedre resultat nå viser at kommunen har jobbet godt med kommunikasjon.



Ingen "Kommune-Kari"

Rindal kommune legger vekt på å ha folk i kundemottaket, slik at man møter et menneske straks, enten man ringer kommunen eller kommer innom kommunehuset. Folk foretrekker stort sett å snakke med et menneske, i stedet for å prøve å kommunisere med "Kommune-Kari" eller andre typer chat-roboter.

Kundemottaket er ubetjent i korte perioder, men da kan man ringe med en klokke, så kommer noen straks. I kundemottaket har de også en PC, hvor de kan hjelpe folk som har behov for rettledning innenfor digitale tjenester i kommunen.

Det kommer mye nytt på området digitalisering framover også, og kommunen vil tilby veiledning til de som trenger det. Det er viktig at innbyggerne får mulighet til å lære å bruke det nye løsningene etter hvert som de kommer.

Rindal Friviligsentral arrangerer dataklubb for eldre hver uke, og Tove Schei forteller at hun vil ta en tur innom der av og til for å fortelle om nye digitale løsninger. Folk skal etter hvert også få mer hjelp og informasjon om dette på biblioteket.

- Det er viktig å ta imot folk og kommunisere med hverandre på en god måte. De gode resultatene fra kommunetesten er forbundet med digitalisering også. Digitaliseringen skal være med å underbygge at Rindal kommune kan levere gode tjenester og tilby god informasjon via digitale kanaler.



Mye nytt som skjer

IKT-ansvarlig Tove Schei understreker at det er veldig mye nytt som skjer på området digitalisering i Rindal kommune i år også. Barnehagene i kommunen har tatt i brukt Visma Flyt Barnehage, et administrasjonssystem for barnehagene. Helsesøstrene har tatt i brukmoderne funksjoner i Visma Omsorg HsPro, journalsystemet for helsestasjoner. Det kommer presentasjoner av begge disse løsningene i senere artikler her på Trollheimsporten.

Kommunene er også involvert i arbeidet med Helseplattformen; ​hvor det skal anskaffes og innføres en ny felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen setter pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Etter hvert kommer Rindal kommune med et nytt rekrutteringssystem og et e-byggesystem. Rekrutteringssystemet er en bedre og mer moderne løsning for jobbsøkning. Med et e-byggesystem kan innbyggerne følge saksgangen i sine byggesøknader.

Rindal kommune venter også på løsningen "Min side", som snart vil komme på kommunens hjemmeside. Der kan man logge inn og finne fakturaoversikt, innlogging til Altinn og skatteetaten m.v.

- Dette er en av flere gode løsninger som kommer som et resultat av samarbeidet med IKT ORKidé, sier Tove Schei.

Hun understreker at innbyggerne i kommunen har ulike behov, og at det er derfor er viktig at kommunen er i stand til å møte alle på en god måte, enten de foretrekker personlig kontakt eller digitale løsninger.



- Kommunen har en digitaliseringsstrategi og en kommunikasjonsplan, og det er Stortingsmeldingene som legger føringer for hvordan disse er bygd opp.



Kvitter seg med lokale servere

Tove Schei forteller at kommunen har to store prosjekter på gang nå. Det ene er et nytt sak- og arkivsystem, som kommer via IKT Orkidé. Hele kommunens arkiv er allerede digitalisert.

Det andre store prosjektet er at kommunen har tatt i bruk Microsoft Office 365. De skal kvitte seg med lokale servere, og etter hvert skal all informasjon lagres i "skyen".

- Dette innebærer også at vi må tenke litt nytt. Vi må tenke delingskultur, sier hun.



Justerer "Kulturboksen"

Tove Schei har registrert at det har kommet noen tilbakemeldinger på Kulturboksen, som er Rindal kommunes kulturoversikt på nett. Noen synes at det vanskelig å finne fram i den tjenesten, og mange synes at menysystemet ikke er optimalt. Det vil derfor snart komme noe små justeringer der, som vil gjøre det enklere å finne fram i arrangementsoversikten.



Bildet over: Jubel for godt resultat i kommunetesten. F.v. Knut-Werner Rist (stabsleder), Bjarne Nordlund (økonomisjef), Eli Stafne Åsløkk (konsulent/kundemottak), Morten Møller (kulturleder), Sivert Dombu (plansjef), Vigdis Trønsdal (arkivleder), Nils Heggem (enhetsleder teknisk avdeling), Stian Kooyman (flyktningkonsulent), Gunnhild Strupstad (personalsjef), Katja Elisabeth Røen (avdelingsleder renhold), Inger Bolme (lønnsansvarlig) og Tove M. Schei (IKT-ansvarlig).