Inga og Nathan har kjent hverandre i mange år, og kreativiteten blomstrer når de møtes. De har blant annet laget Norges største julekort, med Inga som motiv og Nathan bak kamera. Det var i 2013. At julekortet var Norges største var en påstand med spørsmålstegn bak den gangen. Men påstanden ble stående uimotsagt, og det må bety at de faktisk var rekord, mener de.

Gjennom mange års samarbeid har de også hatt felles utstillinger, og en del andre felles prosjekter.

– Og det vil vi fortsette med, slår Nathan Lediard fast.



Litt sprø og over-kreative

De to er veldig enige om at de setter pris på å ha felles prosjekter, og å støtte hverandre som små lokale bedrifter. De forteller at de forstår hverandre veldig godt, og er ganske så samkjørte med alle sine ideer. Den ene spinner gjerne videre på den andres forslag. De er heller ikke redd for å si fra til hverandre, hvis de synes den andres ideer blir for ville.

– Vi er et bra team, og vi har funnet på mye moro sammen. Vi er jo litt sprø og over-kreative begge to, og det er mye humor, sier Inga.

Korona-pandemien har også rammet Inga Dalegg hardt. Hun forteller at hun var ganske rådløs en stund, for hun tapte store summer på grunn av restriksjonene. Men hun ville ikke sette seg ned og gi opp. I en slik situasjon må man være kreativ og løsningsorientert, synes hun.



Fikk "korona-midler"

Så kom ideen om digitalt malerkurs. Hun søkte om såkalte "korona-midler" fra kommunen, og fikk det innvilget.

– Jeg er kjempeglad for den støtten, sier hun.

Nå er hun i gang med produksjon av kurset, og tror at det kan bli enda flere kurs enn hun har fått støtte til å lage. Målet er jo at dette skal finansiere seg selv etter hvert.



Har tro på malerkurs på norsk

Sammen man Nathan har hun planlagt en serie med malerkurs. Dette prosjektet har de begge tro på, for det finnes riktignok mange digitale malerkurs på nett, men ikke på norsk. De er sikre på at mange ønsker seg et slik tilbud på sitt eget språk. Og med digitalt kurs vil de nå folk mye lenger unna også.

Inga og Nathan er nå i ferd med å filme del 1 av malerkurset, som blir med grunnleggende malerteknikker, maling av ansikt m.v.



Her er Nathan og Inga i gang med andre økt av kurset med grunnleggende malerteknikker.



Foreløpig er det usikkert når første del av malerkurset blir ferdig. Det skal først filmes ferdig, og så redigeres. De må også finne en god løsning for betaling av tjenesten. Nathan er mest stemt for en abonnements-løsning, men dette er ikke endelig bestemt. Inga ser også for seg å følge opp kursdeltakerne i en lukket facebook-gruppe, der deltakerne kan kommunisere med henne og med hverandre.

Hun kommer til å savne den direkte kontakten med deltakerne, og nå får de heller ikke mulighet til å stille spørsmål underveis. Men Inga har mye erfaring, både fra mange års undervisning i kulturskolen og fra tidligere malerkurs, så hun forutser det meste av spørsmål som bruker å komme, og vil svare på det underveis.



Kurs i akt-tegning

Neste del av malerkurset blir akt-tegning. Inga har gjort avtale med en kvinnelig aktmodell, og elevene skal blant annet få lære en del om anatomi og bevegelse. Dette er viktig kunnskap når man maler mennesker, for at bildet skal se naturlig ut.

Et annet tema for senere kurs kan bli maling av hår og pels. Mange ønsker å male kjæledyr, og det er litt ekstra krevende å få hår og pels til å se naturlig og mykt ut, forklarer Inga.

Nathan påpeker at utskjæring av gresskar til Halloween er også en av Ingas spesialiteter, og et svært aktuelt tema som digitalt kurs.

De to samarbeidspartnerne flommer nærmest over av ideer, så det vil nok stadig dukke opp nye tanker om tema for videre kurs. De er også i høyeste grad åpne for innspill fra andre. Det største problemet kan bli å begrense seg, tror Inga.



Malerpakke for nybegynnere

Hun leker også med tanken om å sette sammen en pakke med malerutstyr, som kan passe for nybegynnere. Det kan være praktisk for kursdeltakere å få kjøpe en pakke med alt de trenger for å følge de første grunnleggende kursene. Kanskje kan det bli aktuelt med en slik pakke for litt viderekommende også.

Inga og Nathan er ikke snauere enn at de gir Trollheimsportens lesere en liten smakebit fra starten av malerkurset, som de har filmet tidligere.

– The first one is free, smiler Nathan.

PaintingWithIngaPilotEpisode-HD 1080p from Nathan W Lediard on Vimeo.



Resten av kurset blir lagt ut når det er klart, og da kan man kan betale for å følge hele kurset. Foreløpig er det ikke bestemt noen dato for når dette blir tilgjengelig på nett, men vi får tro at det blir innen kort tid. Følg med på Inga Dalseggs facebookside, eller på Trollheimsporten.

– Vi er veldig spent, og vi gleder oss, smiler Inga, som håper på mye respons på det nye prosjektet.