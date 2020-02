- Vi digger korps

Surnadal Skolekorps består av femten musikere og fire drillere. Mo Skolekorps har for tiden åtte musikere. Hilde Staveli Solli er dirigent for begge korpsene.

I helga var de samlet på seminar på Surnadal ungdomsskole, og Staveli Solli har et sterkt ønske om at flere får øynene opp for korps og drill.

- Vi har plass til mange flere i korpset, og ønsker alle fra 3. klasse og oppover hjertelig velkommen på øving, sier hun.

Korpsene har et tett samarbeid med Kulturskulen i Surnadal og Rindal.

- Før de starter i korpset må de helst ha et år som elev på kulturskolen. Dette gjelder ikke drillerne. De kan starte rett i korpset. Dessverre så ser vi at rekrutteringen er laber, og i år har vi bare to aspiranter i Surnadal. Det er en trend vi ønsker å snu. Vi trenger både musikere og drillere, sier Staveli Solli.

Staveli Solli startet som dirigent i høst, og skryter av korpsmedlemmene sine.

- Jeg synes de er veldig dyktige, og vi har mange som ikke har lang erfaring. De yngste er bare 8 år, så de er veldig tøffe, sier hun.

På programmet fremover står rekrutteringskonsert på Øye skule, 17.mai og stevne på Valldal i juni.

- Det skal være gøy og sosialt å spille i korps. Det har vi i Surnadal og Mo, sier dirigenten.



Dirigent Hilde Staveli Solli

To som liker seg veldig godt i korpset er 9 år gamle Ida Zwick og Helene Dragset. Ida spiller althorn, og Helene er drillpike.

Hva er det som er gøy med å spille i korps og drille?

- Jeg synes det er artig å være sammen med folkene her. Det er også veldig morsomt med korpstur og pizzakvelder, sier Helene.

- Jeg liker å opptre, for jeg synes det hørest så fint ut når vi spiller. Jeg blir bare litt nervøs. Nå har jeg gjort det så mange ganger at jeg vet det går bra, sier Ida.



Ida Zwick og Helene Dragset

- Trommeslagere kan lære mye i korps

Under helgas seminar deltok flere instruktører, deriblant mangeårig trommeslager Svein Håvard Saksen (45). I Surnadal Skolekorps er det for øyeblikket bare Sigve Holten (12) som spiller trommer.

- Sigve er svært talentfull, så han klarer seg godt alene. Men det hadde vært bra for korpset om det kunne vært flere trommiser. Jeg tror ikke alle skjønner hvor god kombinasjon det er å spille både i band og korps, slik som Sigve gjør. Det er en solid plattform å ta med seg videre. Du får lære deg å spille i orkester, beherske flere sjangere og musikkstiler, og spille flere styrkegrader. I korps må du være elegant, sier Saksen som selv har vært trommeslager i korps i 15 år.



Svein Håvard Saksen og Sigve Holten

Om du ønsker å spille i korpset, eller starte som korpsdrill, er det bare å ta kontakt med Hilde Staveli Solli eller Kristin Holten i Surnadal Skolekorps.