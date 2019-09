– Uprofesjonelt og useriøst

Kommunestyrerepresentanter, kommende kommunestyrerepresentanter, hovedtillitsvalgte, kommuneadministrasjon og enhetsledere var tirsdag samlet i Svorka-salen til første dag av budsjettkonferansen i Surnadal.

Der gjorde kommunedirektør Knut Haugen det klart at kommunen må kutte minst 15 millioner per år i utgifter, mens økonomisjef orienterte om at rammeoverføringene fra sentralt hold til Surnadal blir reduserte i 2020.

Mot slutten av dagen diskuterte de frammøtte i grupper, for å finne ut hvilke kutt som kan gjøres for å sørge for et akseptabelt 2020-budsjett.

Senterpartiets Nils Håvard Øyås er skeptisk til tirsdagens tilnærming til temaet og den økonomiske situasjonen.

– Veldig mange flinke personer og mye kompetanse var samlet i rommet, og gruppediskusjonene var i utgangspunktet gode. Jeg har likevel, på vegne av SP, et behov for å reflektere litt rundt arbeidsmetoden med budsjettet.

– Vi ble stilt spørsmålet «hva skal vi slutte med, tilsvarende 15-20 årsverk». Dette ga ikke mulighet for noe konstruktivt, eller for å se muligheter fremover. Det er svært ønskelig å diskutere utvikling og se på det kommunen driver på med, for å vurdere nye måter vi kan organisere driften av kommunen på, sier Øyås, og legger til:

– Det er helt klart måten vi og Surnadal kommune jobber på, som gjør at kostnadene drives oppover og resulterer i et overforbruk.

Øyås presiserer at Senterpartiet, som i oktober får listetopp Margrethe Svinvik som ny ordfører i kommunen, vil forholde seg til vedtatte vedtak når det gjelder skolestruktur.

– Slike prosesser som i dag er uheldige når det kommer mer eller mindre gjennomtenkte utspill, som blir sitert i media. Det er arbeidsplassen til flere ansatte i Surnadal kommune som blir diskutert, og som får stor plass både i media og i debatten, sier Øyås, som slår fast at det å skulle redusere kostnadsrammen med rundt 15 millioner kroner er en krevende prosess.

– Tirsdagens gruppearbeid endte opp med en dårlig avslutning. Det ble utdelt en innlogging via mobiltelefon, der vi skulle vurdere enkeltutsagn ved å trykke «likes». Dette ble for uprofesjonelt og useriøst, både ovenfor innbyggerne og ansatte, sier Sp-politikeren.



(Arkivfoto)

Surnadal Senterparti er medlem av Trollheimsporten.