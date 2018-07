- Ungdommene er så trivelige og dyktige

Prosjektet "Sommarjobb for ungdom" startet for omtrent 10 år siden, og sikrer kommunens 17-åringer to uker med sommerarbeid. For at ungdommen skal være kvalifisert for sommerjobben må han eller hun ha Surnadal som bostedadresse og fylle 17 år i løpet av året. I år fikk alle som søkte tildelt jobb, og slik har det også vært tidligere.

Sommeren 2018 er 55 ungdommer i jobb på sykehjemmet, barnehagene, hjemmetjenesten, omsorgsboligene, rehabilitering, bo- og aktivitetstjenesten, kommunalteknikk og eiendomsavdelingen. I tillegg samarbeider kommunen med fotballskolen i regi av Surnadal IL og Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd.

Rådmann i Surnadal kommune, Knut Haugen, og personalsjef Inger Nordby kan fortelle om et svært vellykket prosjekt som er en vinn-vinn situasjon for ungdommene og kommunen.

- Ungdommene får prøve seg i arbeidslivet, og vi får markedsført oss som kommunal arbeidsplass. Det finnes ingen ulemper med dette prosjektet - kun fordeler for alle parter, sier Haugen.

Nordby sier at det er viktig for kommunen å ta ungdommene på alvor, og kjører derfor full tilsettingsprosess.

- Vi behandler de som en "vanlig søker" - fra de sender inn en elektronisk søknad til de etter endt arbeidsperiode får tilsendt et tjenestebevis. De må levere politiattest og skattekort, skrive under på arbeidsavtale og taushetsplikt, og sende inn timeliste for å få utbetalt lønn. Ikke minst må de gi beskjed ved fråvær og møte på arbeid til rett tid. Med andre ord fusker vi ikke med formalitetene, og det vil ungdommene dra nytte av senere. Dette er verdifull trening, sier hun.

Lever opp til forventningene

Før ungdommene starter med jobben er det en obligatorisk 2-timers samling for alle i kantina på Surnadal ungdomsskule.

- Dette er de to første betalte timene av sommerjobbens totale 70 timer. Her får de møte enhetslederne, tillitsvalgt, rådmann, plansjef og personalsjef. Vi får presentert Surnadal kommune og hva vi står for, og ikke minst får ungdommene høre hvilke forventninger vi har til dem, sier Haugen.

Lever ungdommene opp til kommunens forventninger?

- Så definitivt! Vi får utelukkende positive tilbakemeldinger fra arbeidsplassene, og de gjør virkelig en god jobb for oss. Prosjektet koster oss rundt en halv million kroner hvert år, men det er verdt hver ei krone, sier rådmannen.

Prosjektet får skryt også utenfor kommunens grenser. Surnadal kommune hadde nettopp besøk av LOs sommerpatrulje som var svært begeistret for prosjektet og måten ungdommene blir tatt vare på.

- Vi forstod det slik at de ville bruke oss som et eksempel, og ta det med videre til distrikskontoret i Møre og Romsdal. Det er nok flere kommuner som har lignende prosjekt, men det er kanskje ikke så mange som driver i så stor skala som oss. Vi er stolte over hva vi har fått til, sier Nordby og Haugen.



Fellessamling før oppstart. Foto: Surnadal kommune

- Jeg trives så godt sammen med eldre mennesker

Trollheimsporten tar seg en runde for å hilse på noen av ungdommene som er med i prosjektet. På dagsenteret for eldre treffer vi Siri Sylte Heggset. Hun er godt i gang med sin aller første arbeidsdag.

- Dette har jeg gledet meg lenge til. Jeg trives så godt sammen med eldre mennesker, og ser frem til to uker sammen med trivelige beboere og ansatte her på dagsenteret, sier Siri.

Hvilke oppgaver har du?

- I dag har jeg laget frokost og vært med på trim, men det viktigste er å være sammen med beboerne. Onsdag skal jeg være med på busstur til Svinviks arboret, og fredag skal jeg og ei til ha ansvaret for å lage quiz og bakels. Det blir artig og spennende, sier Siri.



Fine damer: Siri Sylte Heggset sammen med Hjørdis Bøe (t.v) og Gerd Bævre.

- Ungdommene er så trivelige og dyktige

På Surnadal sjukeheim treffer vi Jeannett Ulvund og Hanna Svinvik. De er i full gang med sin andre og siste uke med sommerjobb for kommunen.

- Her har vi hatt det veldig bra, og vil gjerne komme tilbake som ferievikar når vi fyller 18 år. Det har vært både artig og lærerikt, og avdelingen er så koselig, sier jentene.

Jeannett og Hanna forteller at de ikke er med på pleie, men først og fremst som miljøarbeidere.

- Vi gjør oppgaver sammen med beboerne, slik som å gå ut med søppel og skittentøy. Vi hjelper til på kjøkkenet, vasker litt, går på tur, snakker med pasientene og er sosiale.

Olina Halle og Jorunn H. Løseth bor på Surnadal sjukeheim, og kan ikke skryte nok av de to 17-åringene.

- Nå skal du høre her. Ungdommene som jobber her er så utrolig dyktige at du aner ikke. De er så hyggelige, høflige og oppmerksomme. Vi er utrolig heldige som får bli kjent med dem, sier Løseth.



Nyter godværet: Hanna Svinvik, Olina Halle, Jorunn H. Løseth og Jeannett Ulvund

Ved Stangvik kyrkje treffer vi Halvor Heggem Kvande og Marion Torsø. De jobber for Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd, og er i gang med sin andre arbeidsdag når Trollheimsporten er innom på besøk.

Hvilke oppgaver har dere?

- Vi klipper plen, utfører kantslått og sørger for vedlikehold på de seks kirkegårdene i kommunen. I dag var vi med å satte ned en gravstein, og vi har vært innom både Ranes, Åsskard og Stangvik kyrkje.

Både Marion og Halvor forteller at de gledet seg til sommerjobben, og liker å gjøre noe produktivt i ferien.

Har dere lagt noen planer for hva lønna skal brukes til?

- Oppkjøring på bil, svar Marion kjapt. Halvor er mer usikker. - Jeg tenker at de bare skal få stå på kontoen en stund, smiler han.



Halvor Heggem Kvande og Marion Torsø er glad de får jobbe utendørs i finværet