- Tror finalen blir den beste!

Bildet over: Halvor Drøpping og Toril Moe er to av flere solister publikum får se og høre på konserten Film- og musikalfinale.

- Dette blir minst like bra som de to foregående konsertene, kanskje den aller beste!

Det sier styrelederne Ragna Marie Mauset i Surnadal hornmusikk og Toril Moe i koret VOX under en hektisk, men godt gjennomført øvingshelg i Storstuå i kulturhuset på Skei.

- Det er mye som skal klaffe på en konsert som dette, derfor må det øves mye. Nå har vi hatt to øvingshelger på kulturhuset der alle aktørene har deltatt. Inn mot premieren blir det øvinger hver for seg, mens det i dagene før konsert blir flere gjennomkjøringer og generalprøve slik at alt sitter som det skal når Storstuå åpnes for publikum, sier de to.

Variert og innholdsrik

Med over 60 aktører på scenen, lover de to at konsertene fredag 8. og lørdag 9. november blir et fyrverkeri av en forestilling der kor, korps, band og solister i tillegg til dansere vil ta publikum med på en variert og innholdsrik reise gjennom noe av den beste musikken fra film- og musikalverden.

- Dette blir både intenst, storslått og forhåpentligvis veldig vakkert, sier Mauset.

I tillegg til de mange aktørene, blir det vist bilder og filmsnutter fra de aktuelle musikalene og filmene etter hvert som sangene presenteres, slik som ved de to tidligere prosjektene.

- Dette tror vi blir opplysende informasjon om sangene slik at publikum ser og hører hvor sangene stammer fra. Denne gang er det Jorid Skjølsvold som skal lage dette for oss, sier Moe.

Mange solister

Uten å røpe hele innholdet, kan det nevnes at det blir sang og musikk fra blant annet Les Miserables, The Notebook, The Greatest Showman, James Bond og mye mer.

- Det blir stor variasjon i programmet, og vi tør å love at det ikke kommer til å bli et kjedelig øyeblikk i løpet av den drøye halvannen times lange konserten, sier de to styrelederne.

Hornmusikken ledes av Einar Sødergren, mens Rolf Arne Berg er tilbake som dirigent for VOX etter en kort pause. Det blir innslag der alle aktørene deltar samtidig, og det blir musikk med bare korps samt sang med bare VOX og band.

- Og det blir ikke minst mange innslag der jeg tør å garantere flott sang av de mange solistene i koret. I tillegg er Gunn Astrid Hove med som gjestesolist, sier Mauset.

- Og publikum kan bare glede seg til den utrolig vakre Gabriels Obo med Gudbjørn Moen som solist, tilføyer Moe.

Et svært så solid band vil sørge for komp og detaljer underveis som publikum kommer til å like, lover arrangørene.

- Vi har med oss de lokale musikerne Bjørn Høivik, Ola Langli, Torbjørn Kvande samt Jo Inge Nes fra Møremusikarane. Da kan det nesten ikke bli bedre, sier Moe.

Stort løft

Oppsetningen er på flere måter et stort løft for aktørene. Det brukes store ressurser på det tekniske som lys som DreamFarm fikser, program/plakater og ikke minst lyd som styres av Proper Produksjoner med Torkild Madsen.

- Derfor håper vi at publikum kjøper seg billett og på den måten støtter oss. Vi setter ikke opp konserter for å tjene penger, men håper å slippe underskudd, for da blir det tungt å drive frivillig kulturliv som dette er, sier Mauset og Moe, som takker et alltid positivt næringsliv for sponsorstøtte.

- Uten dem, hadde ikke dette vært mulig, sier Mauset.

VOX, Surnadal hornmusikk og band satte opp liknende konserter både i 2014 og 2017. Både publikum og lokale medier var begeistret:

«Tre år er gått siden kor, korps og band trollbandt publikum med filmhit-aften. Nå har det som må sies å være en ny form for hellig treenighet igjen lovt fullt trøkk, og sangere, musikere og dirigenter leverer fra første note», skrev Trollheimsporten etter generalprøven i 2017.

«Det er et imponerende høyt nivå på musikk og sangkreftene på scenen. Det er fantastisk å se hva glade amatører klarer å få til», skrev Driva om konsertene i 2017.

«Alle enkeltelementer til tross; det er helheten som imponerer mest i det store løftet som gjentas tre år etter forrige braksuksess», skrev Tidens Krav etter premieren i 2017.



FINALE: Ragna Marie Mauset i Surnadal hornmusikk og Toril Moe i VOX håper publikum fyller Storstuå når det for tredje og siste gang inviteres til konsert med musikk fra film- og musikalverden fredag 8. og lørdag 9. november.



MUSIKERE: Bjørn Høivik og Ola Langli er to av musikerne i bandet, og trommisene Jo Inge Nes og Pål Nordvik i bakgrunnen blir garantert ganske framtredende underveis i konsertene i Surnadal kulturhus.

Dette skriver aktørene som setter opp konsertene i en pressemelding tirsdag.