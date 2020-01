– Trivelig å treffes

Den andre tirsdagen hver måned arrangerer Omsorgsgruppa i Surnadal Røde Kors åpen kafè i Røde Kors-huset på Bøvra. Der så de at mange av kafegjestene kom fra omsorgsboligen, og oppdaget at det var flere som gjerne ville komme, men som ikke kom seg dit.

Det var også flere som ikke kunne benytte seg av tilbudet på grunn av begrensninger på huset, som for eksempel toalettforholdene.

Etter hvert vokste tanken fram om å arrangere kafe i omsorgsboligen også, for beboerne der.

– Dette er en filial, smiler Elsa Kvande, som er nestleder i omsorgsgruppa i Surnadal Røde Kors, og ansvarlig for kafeene.

– Vi har hatt fra 17 til 9 besøkende her, sier Elsa.

Denne kvelden er det 13 personer som har funnet veien til lokalet. Etter hvert som de kommer gjennom døren, blir de hilst av de som allerede har kommet.

Det er tydelig at det er trivelig å møtes. Praten går livlig rundt bordene, og snart kommer kaffe, bakels, is og risboller fram.

– Vi i omsorgsgruppa har ansvaret for maten, men det er ofte at noen av kafegjestene har med seg noe godt også, sier Elsa.

De er til sammen åtte som bytter på å arrangere kafe. Denne dagen er det Elsa Kvande, Åshild Settemsdal og Astrid Aune som er på plass.

Etter hvert blir loddboka trukket fram, og det er tid for loddsalg. Beoboerne er velvillige kjøpere, og vil gjerne støtte Røde Kors.

Det er mange gevinster denne kvelden. Elsa kjøper inn noen, men samtidig har de egen «gevinstsponsor» i Bjørg Garte, som har med seg flotte dekorasjoner på blant annet røtter og steiner, som hun har laget selv.

– Jeg bestemte meg for at jeg ville sponse dem med gevinster, sier Bjørg, som stilller opp både i omsorgsboligen og på kafeen i Røde Kors-huset.

En annen som er begge steder, er Knut Bæverfjord. Han skal på kafeen på Bøvra neste tirsdag, forteller han oss.

I sofaen finner vi Brit Herrem Johnsen. Sprudlende forteller hun at hun har mange hobbyer, og kjeder seg aldri, blant annet løser hun flere kryssord i uka, og holder hodet i gang. Men kafeen tar hun seg selvsagt tid til.

Både Brit og Knut sier at de synes de er heldige som har fått leilighet i omsorgsboligen.

– Her har vi det fint, sier de to.

Maria Husby kommer fra Stangvik, men bor nå på Bårdshaugen, og er en flittig kafegjest.

– Jeg er her hver gang, smiler hun.

– Vi må jo møte opp når det skjer noe!

Når kaffen er fortært og gevinstene utdelt, takker vi pent for oss, og trekker oss tilbake med magen full av bakels. Praten går fremdeles livlig i lokalet, det er trivelig å treffes!

Kafeen på Omsorgsboligen er for beboerne, men Omsorgsgruppa understreker at kafeen på Røde Kors-huset på Bøvra, er åpen for alle. Det er altså den andre tirsdagen i hver måned fra kl 14.00. Første gang i år er den 14. januar.



Elsa Kvande (i midten) selger lodd og Maria Husby kjøper gjerne. Bjørg Garte (fremst) har laget mange av gevinstene, og høstet mange lovord fra glade vinnere.



Åshild Settemsdal og Astrid Aune fra Omsorgsgruppa i Surnadal Røde Kors.



Det ble flere gevinster på Brit Herrem Johnsen. Ved siden av sitter Torbjørg Lindvåg og Ragna Eriksen.



– Vi e gode venna vi, Knut, sier Brit Herrem Johnsen. Knut Bæverfjord sier seg enig.



Røde Kors Surnadal er medlem av Trollheimsporten.