– Trist og overraskende

– Rent praktisk har det ikke noe å si for videre butikkdrift for Olaf Moen. Vi er bare medlem av InterSport-kjeden, og eier oss selv, så vi kommer fortsatt til å holde åpent, sier Jo Kvande Hansen hos InterSport Olaf Moen i Surnadal.

Han understreker videre:

– Alt vi har holdt på med ut mot kundene våre, som gavekort, tilgodelapper, servicer, garantiordninger og reklamasjoner, blir videreført som før.

Han innrømmer at han synes at nyheten om konkursen var en trist nyhet å få mandag morgen:

– Men det er harde tak i denne bransjen, og jeg tror dessverre vi vil få se mer og mer av sånt.

Kvande Hansen sier at nyheten kom overraskende på ham.

– Det har skjedd så mye spennende de siste sju-åtte månedene, at det overrasker meg litt. Det ble tatt grep, der alle butikkene skulle samles i InterSport, som er verdens største sportskjede. Med de partnerskapene og de merkevarene man der har tilgang på, trodde jeg egentlig ikke at det skulle gå så langt som dette, sier han, og legger til:

– Jeg håper at folk fortsatt støtter oss og at de fortsatt kommer innom. Vi er, som alle andre butikker, helt avhengige av kundene våre.



Dette skriver NTB i en pressemelding mandag:



Gresvig begjærer oppbud



Styret i Gresvig Retail Group AS har i dag begjært selskapet konkurs. Kostnadene og forpliktelsene knyttet til konsernets drift blir samlet sett ikke ansett å være bærekraftige. Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg uttrykker tro på at det er mulig å finne interessenter for videre drift.

– Vi har den siste tiden gjort grunnleggende endringer i selskapet, blant annet ved å beslutte å samle oss bak ett navn, Intersport. Vi har også ryddet kraftig i varelageret og styrket samspillet mellom netthandel og fysiske butikker. Samtidig har vi en situasjon hvor dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere. Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget. Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, sier Lars Kristian Lindberg, som tiltrådte som adm. direktør for ett år siden.

Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under to kjeder: G-SPORT/G-MAX og Intersport. Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 medarbeidere og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.

Konkursbegjæringen er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og vil omfatte alle egeneide butikker. 100 franchisebutikker er ikke omfattet av konkursen.

– Vi har god dialog med banken, som har uttrykt vilje til å bidra til drift i en fase slik at bostyrer kan få kartlagt mulige interessenter og vurdert grunnlag for videre drift, sier Lindberg.

– Som eier har vi stått bak selskapet og ledelsen gjennom både opp- og nedturer siden 2006, og vi har stor tro på den strategien som er utarbeidet, blant annet med tettere tilknytning til det internasjonale Intersport-systemet, verdens største sportskjede. Bare de siste tre årene har vi tilført mer enn én milliard kroner. Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, sier Olav Nils Sunde, styreleder i Gresvig Retail Group AS og O N Sunde AS.



Butikkene holder åpent

Alle G-SPORT- og Intersport-butikker holder åpent som normalt etter konkursen i Gresvig-konsernet som ble kunngjort tidligere i dag.

– Vi har nå en avtale på plass som sikrer normal drift, mens vi arbeider for å legge grunnlag for permanent videre drift. Det betyr at alle butikker, både egeneide og franchise-butikker, holder åpent som vanlig. Avtalen sikrer også betaling av leveranser som ytes etter konkursåpning. Alle ansettelsesforhold videreføres inntil videre, sier advokat Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma, som i dag er oppnevnt som bostyrer.

