- Tøft når slikt skjer

Tove Sundli, som er driftsansvarlig i Notabene Surnadal, forteller at de fikk beskjeden først i dag, og at den kom svært uventet. Hun kan ikke si noe om hva som vil skje framover, for det har hun ikke fått beskjed om, men hun regner med at det vil bli avklart i løpet av de nærmeste dagene.

- Det er tøft når slik skjer, men vi holder åpent til en annen beskjed blir gitt. Jeg har jobbet her i 39 år, så jeg blir her til noen jager meg, sier Sundli.

Hun forteller at kjeden var igjennom en konkurs i 2013 også. Den gangen fikk de butikkene som gikk best starte opp igjen. Notabene-butikkene ligger på små steder, så noe av grunnen til de økonomiske problemene er nok at kundegrunnlaget er mindre enn for de større bokhandel-kjedene, antar hun.