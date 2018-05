Mannskapa var godt kledde for opphold i vatn, og det var nødvendig, for øvelsen varte i flere timer. Isen var mildt sagt usikker, så det ble mange dukkerter for redningsmannskapa, men sola varma de stundene de var på land.



Etter hvert kom flere deltakere til øvingsområdet både fra brannvesen og ambulanse. Rindal Brannvesen har tidligere fått overflateredningsutstyr fra Gjensidigestiftelsen og øvd med det i elva. I dag var det altså øving på is i oppløsning på Igltjønna.



Øvingslederen introduserte øving der tre markører skulle ligge i ei råk langt ute på Igltjønna. De inntok plassene.

Redningsmannskapa skulle så komme seg ut til råka og sørge for at de tre som lå der holdt seg flytende, men de fikk ikke lov til å ta redningsbåten utover.



Hjelpa kom nemlig fra oven, men det visste ingen av øvingsmannskapet om! Sea King-helikopteret kom rett fra 330-skvadronen på Ørland Flystasjon for å delta i øvelsen!



Entusiastisk og overraska tilskuere, og det samla seg flere på parkeringsplassen bak.



En etter en ble de tre som lå i vannet heist opp i helikopteret av redningsmannen fra oven!

Det var i overraskelse over denne hjelpa en lokal brannmann utbrøt:

- Ta såg e ittj kom!

Alle var fullstendig overrumpla av utviklinga i øvelsen og uttalte at dette var både tøft og meiningsfullt.

- De som klager på skatten skulle vært her og sett hva vi får igjen, var det en som sa.

Helikopteret landa deretter på fotballbanen i Rindal sentrum, og der fikk alle redningsmannskapa orientering om redningstjenesten og omvisning i Sea Kingen, noe som var svært populært.

I tillgegg til to flygere (over) og maskinist (under), er Sea King bemanna med systemoperatør, redningsmann og anestesilege.

Karene var lette å be ombord på omvisning.

De fikk bokstavelig talt en gjennomgang av helikopteret, inn foran og ut bak!

Disse tre tapre brannmennene følte seg kraftig oppmuntra da de fikk høre at de ikke var for gamle til å bli redningsmenn i Sea King, men klarer de opptaksprøven?

Heile gjengen samla framfor Sea Kingen etter ei vellykka treningsøkt med hyggelig overraskelse.

Takk til de sporty karene fra Ørlandet for inspirerende besøk!