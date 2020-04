– Ta kontakt, vi vil gjerne hjelpe

Ingressbilde: Helsesykepleierne Heidi Elnes Fiske og Hildegunn Kvendset Andersen med god avstand på Surnadal helsestasjon. Foto: Surnadal helsestasjon.



Nå jobbes det i team for å redusere smitte, og maksimalt tre helsesykepleiere er på helsestasjonen samtidig. De som ønsker å komme inn til helsestasjonen uten avtale, må ringe og snakke med en helsesykepleier for å avtale tidspunkt. Dette er noen av forholdsreglene man må ta i forbindelse med koronasituasjonen.



Drifta av helsestasjonen

Surnadal helsestasjon driver i tråd med anbefalingene. De har fortsatt konsultasjoner med foreldre med nyfødde, de fortsetter å sette vaksiner for at ikke andre sykdommer skal blusse opp, og de stiller opp ved andre behov.

Grunnen til at de nå jobber i team, er å minske risikoen for at hele helsestasjonen må i karantene. To og tre helsesykepleiere jobber sammen, og teamene er ikke på helsestasjonen samtidig. Når det ene taemet er på helsestasjonen, har de andre helsesykepleierne hjemmekontor. Møtene dem imellom foregår på Microsoft Teams over nett.

Selv om det er redusert oppmøte ved helsestasjonen, er de 100 prosent tilgjengelige via telefon i vanlig åpningstid - hverdager 8.00-16.00.

– Det er lurt å ta kontakt. Døra er stengt, så man må gjøre avtaler. Vi jobber mest over telefon, men vi må vurdere om vi trenger å møtes avhengig av hva det gjelder. For eksempel kan man avtale et møte for ammeveiledning hvis alle er friske, forklarer Fiske.



Smittevern i fokus

Helsestasjonen gir beskjed om det er avtaler som er satt opp som skal utsettes. Alle som har avtaler og ikke har hørt noe, skal møte opp som planlagt.

Men det er lav terskel hvis barn eller foreldre som har avtale om å møte opp på helsestasjonen har symptomer som kan komme av koronaviruset. De må ringe og si ifra. Ingen skal komme hvis man har symptomer. Da er det bedre å vente noen dager.

– Det går godt å utsette en vaksine en ukes tid, forteller Fiske.

Helsesykepleieren forklarer videre at alle som kommer til helsestasjonen må være friske. Dette gjelder også de ansatte.

– Vi tar disse forholdsreglene fordi vi skal beskytte gravide og nyfødte og andre brukere av helsestasjonen. Vi er nøye med hygiene, og beskytter hverandre mot smitte. Det skal være trygt å komme til helsestasjonen.



Oppfordrer til å ta kontakt

– Ikke alle får komme nå, og det kan bli vanskelig å ta kontakt systematisk med alle etter hvert. Jeg oppfordrer folk til å ta kontakt selv, forteller Fiske.

Man kan få en helsesykepleier man ikke er vant til å ha, men helsesykepleierne prøver i størst mulig grad å ta sine brukere selv.

Korona-telefonen, telefonnummer for barn og unge og andre relevante nummer ligger på hjemmesida til Surnadal kommune her.

Til slutt sier Fiske at hun håper at flest mulig holder seg friske, og at de følger rådene som er gitt i tiden fremover. Og hun presiserer at de er tilgjengelige på telefon hver hverdag.

– Hvis noen opplever situasjonen vanskelig, både små og store: Ta kontakt, vi vil gjerne hjelpe.

Surnadal helsestasjon kommer fortsatt til å følge anbefalingene fra regjeringen. Heidi anbefaler å følge med på helsestasjonens Facebook-side og på hjemmesiden deres der de prøver å oppdatere etter hvert som det kommer noe nytt om situasjonen. På Facebook legger de også ut linker om blant annet foreldrerollen og hvordan man snakker med barna om korona.

Link til helsestasjonens hjemmeside og til Helsestasjon 0-5 år.



Bilde: Helsesykepleier Berit Moan Møkkelgård med hjemmekontor og sjarmerende assistent. Privat foto.