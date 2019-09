- Ta her bli kjøle toille

Det er to år siden sist Svarrabærje Teaterlag satte opp revy i Surnadal. Nå er gjengen i gang med ny forestilling, og med Gøran Bolme som instruktør holder revyen stø kurs.

Årets revy er foreløpig navnløs, men revysjef Camilla Hyttebakk kan fortelle at temaet er klart.

- Vi jobber med "katastrofe" som tema. Det kan være noe som blir en katastrofe, noe som allerede er en katastrofe eller å avverge en katastrofe. Det som startet det hele var situasjonen rundt Glønabrua på Glærum i vinter. Håkon Solem som bor i huset som ble omringet av snø og is, er nemlig en del av revygjengen, sier Hyttebakk.

Hyttebakk kan også avsløre at revyen vil komme innom temaer som Bunadsgeriljaen, landbruk, kommuneøkonomi og lokalpolitikk - for å nevne noe.

- Når det gjelder saken rundt nedleggingen av fødeavdelingen i Kristiansund som Bunadsgeriljaen har kjempet en kamp for å unngå, så har faktisk Svarrabærje Teaterlag funnet løsningen på problemet. Det kommer kanskje som er overraskelse, smiler revysjefen.

En fin kombinasjon av nye og gamle aktører

Teaterlaget består av rundt femten aktører, hvor den yngste bare er 12 år.

- 12 år gamle Øystein Lysø blir å se på revyscenen for første gang. I tillegg er 15 år gamle Hanna Bremer et nytt ansikt. Vi har også et nytt revyorkester hvor John Robin Botten er kapellmester. Publikum vil også se kjente fjes, som Leif Gjeldnes, Line Indergård, Eirik Nordvik og Øyunn Fugelsøy - og mange flere.

For første gang er Gøran Bolme innleid som instruktør.

- Det er første gang på mange år at vi har en instruktør med lokal tilknytning. Bolme ser på tekstene med nye øyne, og vil være til stor hjelp for oss. Vi har mange tekster å jobbe med, og det ser veldig bra ut. Det ligger an til å bi "kjøle toille", smiler Hyttebakk.

Hyttebakk oppfordrer alle til å følge med på Svarrabærje Teaterlag sin Facebookside for små drypp fra øvingene frem mot premieren.

Reven har premiere torsdag 10. oktober, med påfølgende forestillinger fredag 11. og lørdag 12. oktober.



Bakerst fra venstre: Vidar Humberset, Lasse Løfaldli, Gøran Bolme og Leif Gjeldnes: Foran fra venstre: Camilla Hyttebakk, Line Indergård, Øyunn Fugelsøy og Eirik Nordvik.