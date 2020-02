Tre minutter før pause ledet Rindal med sju mål, og det så ut til å bli en grei borteseier. Men som så mange ganger før klarte Rindal å sørge for ny spenning ved å invitere Orkanger 2 inn i kampen. 10 minutter ut i andre omgang utlignet hjemmelaget til 20 - 20, og fem minutter senere var Orkanger 2 foran med to mål. To kjappe mål av Anja Søyseth sørget for at lagene var like langt på stillingen 22 - 22 tolv minutter før slutt. Malin Bjørnås og Maja Reitan scoret målene som førte Rindal to mål foran i målprotokollen. Orkanger 2 reduserte til 25 - 26 to minutter før slutt, men flere mål ble det ikke i de hektiske sluttminuttene, og Rindal kunne juble for ettmålsseier.

- Orkanger brukte pausen godt, og la en god plan for hvordan de skulle finne ut av forsvaret vårt. Vi brukte litt for langt tid på å justere oss, og hadde store problemer med storskytteren på Orkanger som scoret 10 mål. Men vi fant ut av det til slutt, og klarte å beholde roen i kaoset på slutten av kampen. Jeg er stolt av gjengen, og det var sykt digg å ta med seg 2 poeng hjem fra Orkanger, sier trener Anders Moe Sæter.

Rindal ligger på 5. plass på tabellen med 18 poeng etter 17 kamper. Neste kamp for Rindal er søndag 1. mars borte mot Heimdal.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere.

*** Maja Reitan

** Maren Halgunset

* Marit Ustad Hove

Kampfakta Orkanger 2 - Rindal 25 - 26 ( 11 - 16 )

Maren Halgunset

Vanja Mossefinn

Malin Bjørnås 4

Maja Reitan 5

Anja Søyseth 5

Mina Halgunset

Ane Vasskog 3

Mona Bolme Nonstad 1

Marit Ustad Hove 6

Hanna Saksen 2

Tonje Bjørnås