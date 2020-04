– Stolt av å lede en elektronikkbedrift i hjembygda

Ingressfoto: Ingar Fredriksen er ny administrerende direktør/CEO i El-Watch. Foto: Eli Solvik.



Den nye administrerende direktøren/CEO i El- Watch startet i jobben for to uker siden. Og Ingar Fredriksen er storfornøyd med å være på plass i El-Watch.

– Jeg gleder meg veldig til jobben og den reisa vi skal gjennom, sier han, og legger til:

– Da El-Watch-muligheten kom, var det veldig fristende. Det er et kjempespennende firma, som jeg har fulgt med siden Tor Øistein (Skjermo, red. anm.) startet det. Og det er stas at vi har et slik firma i hjembygda.

For selv om Ingar nå har base på Heimdal utenfor Trondheim, der han er samboer på 28. året med Merete Rindalsholt, ser han på seg selv som rindaling.

– Ja, jeg regner meg som rindaling, selv om jeg er litt av og på med rindalsdialekta når jeg snakker. Mesteparten av livet har jeg bodd andre steder, men jeg flyttet til Rindal som femåring, og gikk hele barne- og ungdomsskolen der. Så det er rindaling som er morsmålet, og rindaling jeg er, sier han.

49-åringen kom flyttende til Rindal fra Herøy på Helgeland, der mora Helene Marie Nergård er født og oppvokst. Farssida til Ingar er nordmøringer, nærmere bestemt med slekt fra Sunndal, forteller han.

Og Fredriksen, som skal dele arbeidstida si mellom El-Watchs kontorer i Trondheim og Rindal, legger ikke skjul på at han synes det er «gøttj» å være tilbake i Rindal.

– Det er litt stas, jeg må si det. Man blir stolt av å være leder for ei rindalsbedrift, man blir det altså, sier han, med det som over telefonen høres ut som et smil om munnen.

– Jeg har jobba med ingeniørarbeid og teknologi hele livet, og så får jeg jobbe med det i ei bedrift i Rindal. Det er en ideell match, sier den nye El-Watch-sjefen.

Han understreker at motivasjonen hans for El-Watch-jobben likevel handler om andre ting enn bedriftens beliggenhet.

– Motivasjonen min er de ansatte, og de store mulighetene og de spennende teknologiene som er der. Så det kan til og med hende at dette hadde vært interessant for meg selv om det lå i Surnadal, ler Ingar.



Ledet stor, internasjonal business

I pressemeldingen El-Watch sendte ut da ansettelsen av Ingar Fredriksen ble offentliggjort, uttalte styreleder Allan Troelsen at interessen for toppjobben var overveldende, og at mange meget gode kandidater hadde søkt på stillingen.

Samtidig var Troelsen klar på at nettopp Ingar Fredriksen var det klare førstevalget. Det gjør Fredriksen stolt.

– For det første må jeg si, at det overrasket meg ikke at det var stor interesse for jobben. Det er en veldig interessant bedrift i en veldig interessant fase. El-Watch har etablert gode produkt, og har en klar vekststrategi det er lett å tro på, sier han, og legger til:

– Men jeg må si at jeg er smigret over det Allan sier. Jeg er sikker på at det var mange andre gode kandidater, som også kunne gjort denne jobben.

Tar man en kjapp titt på Ingar Fredriksens bakgrunn, er det lett å se at El-Watch har fått på plass en imponerende toppleder.

Etter hybel og videregående i Orkdal og utdanning til elektronikkingeniør i Trondheim, jobbet Fredriksen 18 år i Atmel. Det er en amerikansk bedrift med stort kontor i Trondheim, og da Ingar ble ansatt der var han ansatt nummer 13. De ble over 250.

Bedriften laget en mikrokontroller, en liten datamaskin, som blant annet også El-Watch brukte på tidlig 2000-tall. Ingar hadde mange roller, men mesteparten av tida var han leder for produktlinja.

– Jeg ledet etter hvert en ganske stor business, med ansvar for blant annet strategi, produkt, hvem vi skulle selge til og hvilken pris vi skulle ta. Jeg hadde også ansvar for at budsjettet gikk opp, for både topplinje og bunnlinje.

Og på produktlinja under Ingar Fredriksen omsatte Atmel for nesten en halv milliard. Dollar. En halv milliard dollar, der altså.

– Det ga meg mye erfaring, og jeg lærte veldig mye. Selv om vi hadde mange kunder i Norge også, var det mest internasjonal business, og kontakt med kunder fra utlandet, sier Fredriksen, som forteller følgende om hvem som brukte Atmels produkter:

– Det ble brukt i alt fra mobiltelefoner, mus og tastatur, til industrielt utstyr og biler og lignende. Alt som kan lages med elektronikk brukte produktlageret der.



Ingar Fredriksen (Foto: Eli Solvik).



Opprettet konsulentfirma

Ingar jobbet i Atmel fram til 2015. Da begynte han i Novelda, et Oslo-firma, som driver med radar.

– Det var ikke snakk om radarer til fly eller båt, men en kjempeliten radar man kan ha innendørs. Den kan måle pust og puls på avstand, og se om folk er til stede eller ikke. Kundene var blant annet innen helsevesenet, pc-bransjen og forbrukerelektronikk.

For rundt halvannet år siden, før jul 2018, sluttet Ingar i Novelda.

– Tanken var å ha et halvt år fri etter å ha jobba ganske mye i 20 år. I Atmel med amerikansk hovedkontor var det jo slik at da arbeidsdagen i Norge var over, startet arbeidsdagen i California, USA. Så det ble en del jobb, sier Fredriksen.

Planer om mer fri til tross; det skulle ikke gå lang tid før han opprettet firmaet Ingar Consulting.

– I fjor fikk jeg spørsmål om jeg tok på meg konsulentoppdrag, så da opprettet jeg konsulentfirma, og jobbet innen områder som strategi, internasjonal satsing, prising og så videre, sier han, og forteller at kundene denne gang stort sett var norske, med base i Trøndelag og Oslo-området.

– Jeg tenkte egentlig at jeg skulle bruke de neste ti årene på konsulentvirksomhet, sier Fredriksen.



– Ikke bare, bare å utvikle

Slik ble det imidlertid ikke. Da El-Watch, som Ingar har latt seg imponere av helt siden oppstart, lyste ut etter ny administrerende direktør, grep Ingar muligheten.

– Jeg synes El-Watch driver godt, har veldig interessant teknologi og interessante produkter. Det gjelder spesielt sensorer med lang batterilevetid, som kan leve i robuste forhold, sier han, og legger til:

– Sånt er ikke bare, bare å utvikle.

Fredriksen mener El-Watch har mange spennende muligheter framover, og trekker blant annet fram firmaets dekktrykksensor for lastebiler.

– Dette er ikke teknologi for teknologiens skyld, det er veldig gode grunner til å bruke teknologien og sensorene våre. Blant annet vil optimalt dekktrykk redusere drivstoff-forbruket, og man kan forutse punkteringer. Det hindrer driftsstans, som er det som i stor grad koster folk penger.

Den nye El-Watch-sjefen er tydelig engasjert når han snakker om firmaet og framtidsutsiktene.

– Vi har mange sensorer som passer godt for industri, og som gir muligheter for å følge med på produksjon og systemer, og deretter gi varsel dersom noe ikke er som det skal. El-Watch har løsninger for alt, sier Fredriksen.

Han trekker også fram bygg og anlegg:

– Det er en fantastisk mulighet for oss, og en bransje der våre produkter har utrolig mange nyttige bruksområder. Blant annet har vi sensorer som kan måle temperatur og fukt når bygg settes opp - for å få en sikkerhetssjekk før ferdigstillelse, men også for overvåkning etter at byggene er satt opp, sier Fredriksen, og fortsetter:

– I tillegg kan vi oppdage og påvise vannlekkasjer og for høy temperatur i sikringsskap, for å nevne noe. Så vi har teknologi som gir oss store markedsmuligheter framover.



Ingar Fredriksen (t.h.) i samtale med Harald Moen (Foto: Eli Solvik).



Ser for seg vekst og utvikling

Både teknologi og markedsmuligheter motiverer Ingar, men han peker også på en tredje motivasjonsfaktor, som er like viktig:

– Jeg har blitt såpass gammel at jeg vil trives på jobb. Jeg kjente noen av folkene hos El-Watch fra før, og fikk et veldig godt inntrykk av både andre ansatte og styremedlemmer gjennom ansettelsesprosessen, sier han, og slår fast:

– Etter at jeg startet i jobben har det inntrykket bare forsterket seg. Folk her jobber godt og har det artig samtidig, og det er en veldig god kombinasjon.

Den nye sjefen har stor tro både på El-Watchs produkter, ansatte og fremtidsutsikter.

– Vi ser for oss å vokse en del. Det skal ikke være snakk om hodeløs vekst, men ettersom inntektene kommer til å øke, får vi mulighet til å satse mer, både på utvikling og salg. Jeg tror firmaet har gode sjanser til å utvikle seg mye, hvis man ser litt langsiktig på det, sier Fredriksen.

Han er glad for å være i gang med den nye jobben, og ser fram til å knytte tettere bånd med både kunder og ansatte.

– Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med folket her, og til å prate med kunder. Litt av det artige med denne typen bedrifter, er at vi lager ting folk trenger. Jeg har alltid vært glad i å snakke med kunder og høre hva de har bruk for, og så gjennom våre produkter bidra til at verdien på kundenes bedrifter øker.



Ingar Fredriksen har stor tro på El-Watch og firmaets muligheter for vekst og utvikling (Foto: Eli Solvik).



Fordeler tida mellom Rindal og Trondheim

Den pågående koronapandemien gjør at de aller fleste av El-Watchs ansatte har hjemmekontor.

– Vi forholder oss til myndighetenes retningslinjer, og for oss gjør det ikke så stor forskjell om vi har hjemmekontor. Mye ingeniørarbeid kan gjøres veldig effektivt hjemmefra, og det finnes gode verktøy for effektiv kommunikasjon, sier Fredriksen.

Når koronasituasjonen normaliserer seg vil Fredriksen, som fortsatt skal bo på Heimdal, fordele tida si mellom kontorene i Trondheim og Rindal. Han forteller at det slett ikke er uvanlig at elektronikkfirmaer holder til i relativt små bygder.

– Min erfaring, etter å ha jobbet med kunder fra blant annet Tyskland og USA, er at veldig mange store elektronikkfirmaer holder til i grisgrendte strøk. Rindal ligger ikke en gang to timer unna flyplass, så beliggenheten er på ingen måte noen hemsko i den verden vi lever i i dag, sier han, og fortsetter:

– Å komme seg ut i verden for å treffe kunder er ikke vanskelig fra verken Rindal eller Heimdal. Kundene er spredte over hele verden de også. Man må ut for å treffe dem, uansett hvor både vi og de har kontor.

Ingar gleder seg til å være enda mer i Rindal enn før. Han forteller at han og samboeren faktisk prioriterte å kjøpe hytte, som de kjøpte i år 2000 mens de fortsatt var i 20-åra, over det å kjøpe seg hus eller leilighet.

– Det var viktigere for oss med hytte i Rindal enn egen leilighet eller eget hus, rett og slett. Med hytte i Rinnåsen og søsken, mor og svigerforeldre - Per og Ingrid Rindalsholt - i Rindal, er det ikke akkurat noe offer å være i Rindal i ukesvis i strekk. Heller tvert imot, ler Ingar.

– Den fleksibiliteten, det å kunne være begge steder, tror jeg er bra.



El-Watch-sjef Ingar Fredriksen fotografert av Eli Solvik foran et foto av El-Watch tatt av Eli Solvik.



De ansatte ved El-Watch får velfortjent ros av den nye administrerende direktøren Ingar Fredriksen. Her er et knippe av dem samlet ved en tidligere anledning. (Arkivbilder, foto: Eli Solvik).