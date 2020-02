Prosessen fram mot samarbeidet, som rent formelt ble inngått torsdag, startet med at Sivert Mauset så potensial i å drive med landbrukstakst. Mauset har lang erfaring innen både landbruk og eiendom, og denne bakgrunnen gjorde at han i fjor startet med landbrukstaksering.

– Da var det naturlig for meg å ta kontakt med Nils Håvar, som jeg vet har bygget opp et godt miljø og en solid bedrift, sier han.

Og Øyås lot seg ikke be to ganger da Mauset tok kontakt.

– Jeg tente på ideen med én gang. Det hadde mye å si at det var nettopp Sivert, for han er en veletablert aktør innenfor landbruket, og har et godt omdømme. Derfor var det ikke en vanskelig beslutning å ta for meg, smiler 37-åringen, som opprinnelig kommer fra Melhus.



– Avhengige av samarbeid

Mauset forklarer at han fortsatt skal være en selvstendig part i samarbeidet, men at takseringen skjer under paraplyen til Takstmann Øyås AS.

– Vi utfyller hverandre veldig godt. De har alt annet av taksering, så tar jeg meg av landbruksbiten, sier han, og legger til:

– Det handler om å dyrke godfoten sin, og med dette samarbeidet gjør vi det, samtidig som vi skaper et godt fagmiljø.

Og nettopp det å skape et takstmiljø, et takstsenter, var viktig for både Øyås og Mauset.

– Det er stas at vi på landsbygda klarer å skape slike fagmiljø. Går man sammen og samarbeider er det utrolig hva man kan få til, smiler landbrukstakstmann Mauset, og får støtte av Øyås:

– Vi lever i en tid der alt robotiseres, og det må vi se på som en mulighet, mer enn en trussel. Men det gjør at vi må henge med, og få til en optimal kombinasjon mellom det automatiserte og den kompetansen vi som menneskelige takstmenn sitter på, sier han, og legger til:

– Utviklinga gjør at vi må bli flere med tverrfaglig kompetanse, og vi må investere tungt og se langt framover. Det klarer vi ikke som selvstendige aktører, så vi er avhengige av å gå sammen og samarbeide.

Takstmann Øyås AS har fått bekreftet fra flere forsikringsselskaper at kompetanse innen landbrukstaksering er mangelvare i dag, og Mauset forteller at han allerede er i full gang med oppdrag.

– Så sent som i går var jeg på en befaring, og i dag ferdigstiller jeg en takstrapport, sier han, mens Øyås legger til:

– Ja, det ruller på allerede.



Har ambisjoner om videre vekst

I og med at Mauset har kompetanse til å ta både skadetilfeller og «vanlig» taksering innen landbruk, gjør samarbeidet at Takstmann Øyås AS nå kan ta på seg alle typer oppdrag.

– Tidligere har vi måttet ta kontakt med eksterne aktører for å gjennomføre den biten, men nå kan vi ta hele oppdragene for kundene. Sammen blir vi mer komplette, og det er positive. Folk kan bare ringe oss, så blir de hjelpt, sier Øyås.

Han er klar på at firmaet, som i fjor ble utnevnt som Gasellebedrift, har ambisjoner om videre vekst.

– Vi ser at folk har lagt merke til oss på landsbasis, både innen fagorganisasjonene på vårt felt og hos forsikringsselskapene. Det gjør at vi har tro på- og ønske om å fortsette utviklinga, og være en ledende takstbedrift. Da er det verdifullt med slike samarbeid som vi nå har inngått med Sivert, sier Øyås, og legger til:

– Det er imidlertid viktig at vi er nøye med at vi klarer å håndtere veksten. Vi skal ha med kvaliteten i arbeidet vårt, vi kan ikke bare skyte i vei uten å bevare den.

Sivert Mauset forsikrer om at han fortsatt skal drive som gårdbruker, som før.

– Jeg har hele tida drevet med rådgivervirksomhet i tillegg til gårdsdrifta, og dette er en forlenging av den virksomheten – bare vridd litt mer over mot taksering, sier han, og smiler:

– Enkelte presser rundballer på si – andre driver med takst.

Takstmann Øyås AS har også sendt ut en pressmelding, som i sin helhet er slik:

"Takstmann Øyås AS og Landbrukstakstmann Sivert Mauset har i dag inngått et formelt samarbeid.

Fra før har Takstmann Øyås 4 takstmenn som operere i hele Midt-Norge. Takstmann Øyås AS er sertifisert for taksering av næringseiendommer, boliger, skadetakser og naturskader. Med et samarbeid med Sivert Mauset blir vi sammen en komplett leverandør av taksttjenester.

Siver Mauset er utdannet sivilagronom i landbruksøkonomi, og har mange års erfaring innen både landbruk og eiendom. Nedslagsfeltet for landbrukstakst vil bli i hele Midt-Norge.

Takstmann Øyås AS er ledende innen skadetaksering i Midt-Norge. Vi takserer i dag skadesaker for de aller fleste forsikringsselskap. Siste årene har det blitt en økning av større skadesaker innen landbruk, næring og bolig.

Ved bygningsskader innen næring og landbruk vil det ofte medføre driftstap som kan koste en forsikringstaker masse penger og vi må sette i gang tiltak kjapt for å begrense tapet til de det gjelder. Sivert Mauset vil håndtere driftstap i skadesaker innenfor landbruk slik at vi sammen blir en komplett leverandør i skadesaker innen landbruk.

Etterspørselen etter gode landbrukstakstmenn er stor. Sivert har et veletablert omdømme og navn innenfor landbruket. Verditaksering av landbrukseiendommer benyttes oftere enn før, f.eks finansiering ved bygging av nye driftsbygninger.

Ved generasjonsskifte og salg av landbrukseiendommer vil det være nødvendig med en landbrukstakst. Oppdragene har allerede begynt og komme inn og Sivert skal ut på flere befaringer i hele Midt-Norge i nærmeste fremtid.

Nils Håvar i Takstmann Øyås sier at han er glad for at et samarbeid med Sivert Mauset har funnet sted.

– Sammen så vil vi bli en mer komplett leverandør av taksttjenester, som er viktig for våre kunder. Vi blir et større fagmiljø med utveksling av kompetanse og faglig utvikling noe som gjør oss attraktive i markedet.

Kompleksiteten og driftsomfanget på mange bruk er nå så stort at det skjerper kravene til hvordan taksering utføres. Derfor skjer det nå en dreining mot mer spesialiserte takstmenn innen landbruk, hvor kjennskap til moderne driftsformer er viktig.

– Jeg håper at jeg med min bakgrunn og erfaring skal kunne bidra til at kundene får gode, velbegrunnende takster som kan brukes opp mot bank, ved salg eller generasjonskifter, sier Mauset.

– Jeg synes det er svært spennende å inngå samarbeid med Takstmann Øyås. Nils Håvar har en framoverlent holdning, og en tanke om å samle takstkompetanse i et miljø mener jeg helt bestemt må være løsninga for framtida."