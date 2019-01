Webjørn Holten har vært en av de store profilene i surnadalsfotballen de to siste tiårene, med over 200 A-kamper som spiller og tre perioder som trener.

Nå er det klart at han blir hovedtrener for A-laget til Surnadal IL for herrer også i 2019, og Holten fortsetter dermed jobben han startet på i fjorårssesongen.

– Hovedgrunnen til at jeg har så lyst til å fortsette er rett og slett spillergruppa og støtteapparatet. Jeg ser store muligheter for utvikling, og vi har en fin blanding av halvgammelt og ungt, sier Holten, og legger til:

– Vi har også noen veldig unge spillere, som skal få prøve seg gjennom vinteren.

Holten innrømmer lett at han gleder seg voldsomt til en ny sesong. Som i fjor får han med seg Øystein Hjelle Bondhus som lagleder.



Klare for NM-kvalifisering

Surnadal ble nummer fire i 4. divisjon Nordmøre og Romsdal både i 2017 og 2018, og er blant lagene som skal spille 1. kvalifiseringsrunde til NM innen 20. mars.

Webjørn Holten får selskap av flere nye trenerprofiler på sidelinja i 2019. Det er nemlig klart at to tidligere Molde-trenere blir å finne på trenerbenkene i 4. divisjon kommende sesong. Erik Brakstad tar over Midsund, mens Odd Berg blir ny trener for Eide og omegn.

– Det blir en kjempeinteressant og jevn serie, og selv om spillergruppa vår ikke er helt spikret enda, skal vi bygge videre på det vi hadde i fjor, og utvikle oss videre, sier Holten.

Han forteller at oppkjøringa til 2019-sesongen etter planen vil starte så smått i løpet av neste uke.



Fornøyd sportslig leder

Sportslig leder Terje Polden er glad for at Holten fortsetter i trenerjobben:

– Jeg er veldig fornøyd med å få med Webjørn videre. Vi vet hva han står for, og han betyr-, og har betydd, mye for fotballen i Surnadal, sier han, og legger til:

– Vi har fått løsningen vi ønsket oss.





Publikum på Syltøran får sjå ein engasjert Webjørn Holten på trenarbenken til Surnadal også i 2019. Her frå fjorårets heimekamp mot Malmefjorden/Ekko/Aureosen.