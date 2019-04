Helse Møre og Romsdal besluttet i mars at fødetilbudet i fylket skal slås sammen, og legges til Molde. Det vil bety slutten for fødeavdelingen på Kristiansund sykehus. Det har satt sinnene i kok på Nordmøre, og i kraft av dette har folkebevegelsen Bunadsgeriljaen vokst frem. I skrivende stund har facebookgruppen "Bunadsgeriljaen på Nordmøre" nesten 15000 medlemmer.

Bunaden er i denne sammenhengen et symbol på tilhørighet, tradisjonelle verdier og kraft.

Wenche Evensen Berg og Katrine Heggem Grytskog jobber som jordmødre i Surnadal, og opprettet like før påske et arrangement på Facebook ved navn "Bunadsgeriljaen i Surnadal". Der skrev Heggem Grytskog følgende:

Etter en stor interesse for å støtte kvinners rett til et trygt fødetilbud i hele Norge, og barnas rett til å bli født på et trygt og varmt sykehus og ikke på veien til sykehus oppretter jeg dette arrangementet. Nok er nok! Jeg håper at mange har anledning og lyst til å delta på dette, med eller uten bunad, med eller uten mann og barn, alle er velkomne til å bli med - sammen er vi sterke. Jeg og Wenche har snakket om at det hadde vært fint å fått til et bilde ved Surnadals gamle fødestue tirsdag 23.04.19, kl 17.00. Møt opp utenfor gamle fødestuen, fine som dere er.

- Vi håper på stort oppmøte, så får vi vise alle hvor sterke og stolte vi surnadalinger er, oppfordret jordmødrene.

Den oppfordringen tok surnadalingene på strak arm. Rundt hundre møtte opp foran den gamle fødestua på Skei. De aller fleste kledd i sin bunad.

- Dette er virkelig over all forventning. Jeg blir skikkelig rørt over responsen, og det viser at surnadalingene står samlet og støtter Nordmøre. Jeg tror også at mange i Surnadal fortsatt kjenner på tapet over at fødeavdelingen i Orkdal ble lagt ned, og at de ikke finner seg i at det vil skje i Kristiansund. Vi vil kjempe for et trygt og nært fødetilbud, og sammen er vi sterke, sier hun.

I tillegg til å være jordmor i Surnadal har Heggem Grytskog vakter på fødeavdelinga i Kristiansund. Hun innrømmer at situasjonen kjennes på kroppen.

- Det er både tøft og slitsomt. Støtten fra hele landet varmer skikkelig, og vi får så mange fine tilbakemeldinger fra nord til sør. Det er det som holder motet oppe, sier hun.



Jordmødrene var svært godt fornøyd med oppmøtet



Fødte i ambulansen

Den yngste som møtte opp på Skei tirsdag var 4 uker gamle Emil, som var trygt plassert inntil mamma Stine Brunvold. Han ble født i ambulansen på vei til St.Olavs hospital.

- Vi bor i øvre Surnadal, og vi rakk å komme til Kroppanbrua i Trondheim før han kom til verden. Wenche Evensen Berg var med som jordmor, og tok i mot han i ambulansen. Da var vi et femminutt unna fødeavdelingen, sier den nybakte mammaen som også stilte i sin bunad.



Stine Bruvold og lille Emil som jordmor Wenche Evensen Berg tok i mot i ambulansen for 4 uker siden



Ordfører Lilly Gunn Nyheim støtter jordmødrene og sier "Nok er nok" !