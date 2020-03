Pressemelding: Kjøpesentereiere sammen om å gi rabatt på husleie til leietakerne

Askjer har ledet samtalene mellom utleiere og bransje­­organisasjoner som representerer leietakersiden. I kjølvannet av dette, og for nettopp å vise at eiendomsbransjen stiller opp i en dugnad sammen med staten, ble det laget et opprop fra norske eiere av kjøpesentre. Her utfordrer store eiendoms­aktører flere i bransjen til å stille seg bak.

Gårdeierne i oppropet representerer over 60 prosent av kjøpesenteromsetningen i Norge

– Vi ønsker å sende et tydelig signal. Den statlige ordningen er helt avgjørende, samtidig som vi store utleiere skal yte vårt gjennom betydelige husleierabatter til de som sliter, sier adm.dir. i Scala Eiendom, Hans Jørgen Mørland, på vegne av initiativtakerne bak oppropet.

Gårdeierne skriver i oppropet at de vil gi mellom 10 og 30 prosent husleierabatt til leietakere som er rammet av krisen. Rabattene innrømmes så snart statens krisepakke er endelig vedtatt, og det er avklart hvilken støtte den enkelte leietaker kan forvente fra staten.

Askjer mener det er prisverdig at disse gårdeierne mobiliserer til et slikt opprop. Han understreker samtidig at leiereduksjon må tilpasses evne og behov. Han minner

Adm.dir. i Scala Eiendom, Hans Jørgen Mørland, er en av pådriverne bak oppropet.

om hva husleien egentlig dekker: – Det er avdrag på lån og det er lønnen til vaktmestere og renholdere. For eiendomsselskaper som driver med utvikling, er det også oppdraget som gir bygningsarbeidere lønn. Eller det kan være pensjonspengene til vanlige folk, understreker Askjer.

Sjefene av Norsk Eiendom og Scala Eiendom utfordrer nå flere gårdeiere til å signere oppropet, og at finansbransjen og andre som påvirker faste kostnader også bidrar i dugnaden.

Oppropet er signert av: Olav Thon Gruppen, Scala Eiendom, LL Holding / Alti Forvaltning, NorgesGruppen Eiendom, Obos Eiendom, Coop Norge Eiendom, Reitan Eiendom, Nærsenter Utvikling, CC Eiendom og NAF-Gårdene.

Hele oppropet kan leses her.