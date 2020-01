– Nordmøre Folkehøgskule har gjort et modig valg

Ingressfoto: – Vi er miljøbevisste, sier elevene Hanna Kjelland og Carl August Klevjer. ​

– Vi må selvsagt være pragmatiske, sier Raymond Grøvdal Hansen (over), lærer ved NoFo. Vi kan for eksempel ta fly til London og tog tilbake. Endringene må skje gradvis.

Det var Tidens Krav som først omtalte denne saka.

På filmlinja blir for eksempel den årlige turen til Hollywood erstattet med London og filmfestivalen i Berlin. Grøvdal Hansen mener at de faktisk kan lage bedre faglige opplegg i Europa, blant annet fordi lærere på NoFo har større kontaktnett i europeiske fagmiljøer.

– Intensjonen har aldri vært at vi skal på ferietur, vi har faglige opplegg hver dag.

For 15-20 år siden var ikke lange skoleturer vanlig, men når noen starter, føler andre at de må følge på, hevder Grøvdal Hansen. Folkehøyskolene konkurrerer med hverandre, med militæret, universitet og høyskoler.

Grøvdal Hansen sier at det er full enighet blant personalet om endringene de nå planlegger, samtidig handler det også om arbeidsplasser, og det er naturlig å ha det i bakhodet, innrømmer han. Han ser for seg at det blir en spennende tid framover.



Lærer Raymond Grøvdal Hansen ved Nordmøre Folkehøgskule.



Vil søke uansett

– Vår generasjon er miljøbevisste, sier elev Hanna Kjelland, og forteller at for henne var linjevalget viktigst. Reisen var en bonus.

Carl August Klevjer går på filmlinja. Han sier at turen var et trekkplaster for ham, med kun en av grunnene til at han valgte NoFo .

– Nordmøre Folkehøgskule har et godt rykte, og jeg synes de har gjort et modig valg.

Begge mener at de som vil søke, søker uansett.



Koster og smaker

– Vi vil yte vår skjerv, sier rektor Kristian Lund Silseth.

Han sier at det absolutt er hensynet til miljøet som er begrunnelsen for å kutte de store turene. Han mener de sparer miljøet betraktelig ved å ta turer Europa i stedet for å fly rundt halve kloden. Det har vært enighet om dette blant folkehøyskolene og i deres politiske organer. Imidlertid har bare 6 folkehøyskoler valgt å ta grep foreløpig. Han beskriver det som en mølle som går sakte.

– Vi er ikke alene om dette i undervisningssektoren. Både universiteter og høyskoler gjør det sammme.

Samtidig skjønner han godt at ungdommen har lyst ut og se verden.

– Det er selvsagt positivt, men vi oppfordrer til å reise så miljøvennlig som mulig.

Han ser også en annen fordel ved å reise med tog. Man får se omgivelsene på en helt annen måte. Han forteller at elevene ved NoFo er veldig sammenknyttet, og at det å reise sakte gir mulighet for felles opplevelser.

På NoFo er de fullt på det rene med at grepet de nå tar kan få konsekvenser.

– Som bedriftsleder har jeg ansvaret for 20 ansatte. Det er klart vi er spente på hva dette kan innebære. Så langt i år har vi hatt en normal søkermasse, men vi er forberedt på å miste søkere.

– Likevel vi synes at vi gjør det rette, og at det i sum smaker mer enn det koster, sier Silseth.