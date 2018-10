- Noen oppholder seg i idrettshallen på nattestid

Personene har kommet seg inn via døra til styrketreningsrommet, og det var leder i håndballgruppa i Surnadal IL, Stian Faksnes, som oppdaget hendelsene i helga.

- Døra inn til styrkerommet stod på vidt gap, og lyset stod på inne i hallen. Brukte fyrstikker var spredt over hallgulvet og i korridoren ved garderobene. I tillegg stod en sykkel fra barneidretten midt på gulvet. Vi registrerer samtidig at det eneste som er forsvunnet fra hallen er reklamebanneret til Svorka, sier Faksnes.

For to uker siden opplevde Øye skule hærverk i form av tagging på flere av bygningene til skolen. Budskapet var klart og tydelig rettet mot Svorka. Selv om man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner, er det grunn til å stille spørsmål om hendelsene kan settes i sammenheng.

Administrerende direktør i Svorka AS, Halvard Fjeldvær, undrer seg over hendelsene.

- Jeg synes det er vanskelig å forholde seg til at noen velger å kommunisere med oss via hærverk og innbrudd. Vi er tilgjengelig om noen ønsker å prate med oss, og håper det snart blir en slutt på dette, sier Fjeldvær.

Fanget på overvåkningskamera

Det er ikke første gangen i år at idrettshallen har blitt utsatt for innbrudd og hærverk. Siden i vår har det vært flere innbrudd, og det er ingen tvil om at noen oppholder seg ulovlig i hallen. Surnadal kommune har skiftet lås på hoveddøra, og trodde med dette at innbruddstyvene ville holde seg borte. Likevel ser det altså ut til at noen tar seg inn i idrettshallen på nattestid.

- Det har eskalert den siste tiden. Noen klarer å ta seg inn i idrettshallen via styrketreningsrommet, slår på lyset og oppholder seg inne i hallen. De driver ikke med hærverk, men i natt har de tydeligvis tent mange fyrstikker som de har kastet fra seg på gulvet. Det er selvsagt ikke greit i det hele tatt, sier Faksnes.



Olav Rønning og Stian Faksnes er oppgitt over at idrettshallen brukes som ulovlig oppholdssted nattestid

Enhetsleder for eiendomsavdelinga i Surnadal kommune, Olav Rønning, er oppgitt over hendelsene.

- Dette er veldig trasig. Vi har anmeldt innbrudd i idrettshallen tidligere i høst. Vi trodde at årsaken var svikt i låserutinene blant de som leier hallen, eller at nøkler var på avveie. Derfor skiftet vi til kodelås, men dette dreier seg nok om noe helt annet, sier Rønnning som ønsker å få tips i saken om noen vet noe om hendelsene.

Surnadal kommune monterte nettopp et overvåkningskamera ved kiosken i hallen. Natt til tirsdag 9. oktober, rundt kl 01.00, ble flere personer fanget opp av kameraet i det de forsøker å finne lysbryteren til hallen. Filmen vil bli levert politiet mandag.



Fyrstikker og tomme fyrstikkesker var strødd over hallgulvet og i korridoren. De fleste av de var brukte.