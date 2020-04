- Nå er det 2020, det kan bare bli bedre!

Denne fem år gamle sauen var en av de som ble reddet på land med båt under flommen 16. september. Her er hun sammen med sine to friske, to dager gamle lam. Foto: Mats Ranes.

Når Trollheimsporten ringer Mats Ranes tirsdag morgen, er det 10-kaffe etter morgenfóringen i sauefjøset. Det er en stor uke uti lamminga, og det er kommet 60 lam. Han driver alene med lamminga hele døgnet.

-Det har vært en veldig rolig uke, nesten kjedelig. Men tror nok det starter for fullt nå, sier Ranes.

Mistet mange sauer i flommen

Ranes har drevet gården i fem år. Tidligere hadde han jobb i tillegg, men bestemte seg for å satse for fullt på gårdsdriften i fjor. Han jobbet som mekanikker ved Sveen Auto og hadde oppsigelsestid ut oktober.

Lite visste Mats hvordan dagen skulle utvikle seg da han kjørte til jobb mandag morgen 16. september. Det regnet og sauene var ute på beite, men ingen forstod at regnet denne gangen skulle forårsake en enorm flom. Mekanikkeren hadde vært på jobb omtrent et kvarter da han fikk telefon om å komme hjem.

På tur hjem fikk han se fire sauer som fór nedover elven. Han stoppet bilen, sprang ut i det kalde vannet og ropte på de. Sauene svømte imot han mot land, og han fikk hjulpet de opp fra vannet.

Ranes kan fortelle at det var sauer overalt, på alle plasser det gikk an å stå over vann. Men de var stengt inne på grunn av vannet som flommet irundt.



To av de søte små som så dagens lys lørdag - lykkelig uvitende om hva mor opplevde i flommen. Hun var en av de mange sauene som ble reddet til land med båt den regnfulle mandagsmorgenen i september. Foto: Mats Ranes.

Sauene som overlevde har ingen mén etter den voldsomme dagen. Mats kan fortelle at de fleste viste ingen tegn til noe som helst etter redningsaksjonen.

-Noen var selvfølgelig medtatt der de stod kalde og utslitte da de kom på land, men de aller fleste hoppet ut av båten og gikk rett til åkeren for å spise gress.

Går bra i fjøset

Det er nå gått en ukes tid inn i lamminga; ennå er det tre uker igjen. Ranes har 134 lamsau, og forventer 265 lam i år. Det innebærer masse jobb og våkennetter en måneds tid.

-Det blir travelt, men bare jeg får sove et par timer om gangen, går det godt det, sier den positive bonden.

Og i fjøset er det lite som assosierer til pandemi. Det er bare når dyrlegen er der med hansker og munnbind at man ser tegn til koronasituasjonen.

-Lamminga har hittil gått veldig bra. Vi har hatt besøk av dyrlege én gang. Veterinæren kom for å behandle lam som ikke var i form.

Angående pandemien kunne Ranes tilføye at han håper folk vil skjønne viktigheten med norsk kjøtt, blant annet med tanke på antibiotika og miljø.

Tar tid å rekruttere gode lamsauer

-Snittet på lam pr sau er mindre nå enn til vanlig, da det er mange ungdommer som får lam i år.

13 voksensauer mistet livet under flommen. 11 av de 24 lammene som døde skulle leve videre til å bli voksne lamsauer. Det er ikke alle dyrere som er like bra å avle på på grunn av egenskaper og kvaliteter, men da flommen tok så mange livdyr, måtte han avle på dyr som var tenkt til å sendes til slakteriet.

I tillegg økte han som planlagt driften med omtrent 30 lamsauer.

Begge disse faktorene gjorde at det ble mye mindre inntekt på sau i fjor da det var mange færre lam som ble sendt til slakt.

Action å være sauebonde

Det er ikke bare elver og regnvær som kan være utfordrende når man driver med sau. Man kan få overraskelser selv når sauene er på beite på fjellet om sommeren.

Mats kan fortelle at han var i Rhodos da noen hørte sauen og fikk se at den stod ned fra en fjellsprekk i fjorsommer. Mats fikk telefon om dette, og at sauen hadde grønn klip i øret og måtte være hans.

Heldigvis skulle Ranes hjem dagen etter, så han fikk bli med selv sammen med broren sin for å hente ned sauen.

Ranes var bare hjemme og snudde for så å gå med tau på fjellet der de to brødrene fikk løftet henne opp sauen fra sprekken.

Sauen var ett år den gangen. Den er også av de som ble reddet med båt under flommen.

-Den hadde et innholdsrikt første år, bekrefter Ranes. Og legger til: -Hun venter lam nå den tyvende.

Håper på et bedre 2020

-Det er utrivelig. Det blir spent å se hvordan man takler det neste gang det blir meldt så mye regn, om man får sove. Man må ta forholdsreglene man kan ta, men det er en utfordring at dyrene beiter helt ned til elvekanten, forklarer Ranes.

Han var nesten litt i tvil etter flommen, om han skulle trekke oppsigelsen på mekanikkerstillingen, men han valgte å stå for valget sitt og satse for fullt på sau.

-Nå er det 2020, det kan bare bli bedre, sier den optimistiske sauebonden.