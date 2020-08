– Mye god skyting!

Det var i underkant av 130 deltakere på dette samlagsstevnet, som var årets høydepunkt for mange av skytterne.

På et stevne som dette skyter klassene 1-5 og V55 på 200 meters bane, og de resterende klassene skyter på 100 meters hold. Det skytes på begge banene samtidig.

Klassene 3-5, altså de beste skytterne, og klassen eldre junior, gjennomfører et program som inneholder både stående, liggende og knestående skyting. Klasse 2, V55 og junior har et noe enklere program med knestående og liggende skyting. De øvrige klassene skyter bare liggende.

I tillegg konkurreres det i felthurtig-skyting og stang-skyting, for de som ønsker litt ekstra utfordringer. Her trenger man ikke å melde seg på på forhånd.



Lars Lillegård fra Hjelmen skytterlag i stang-skyting.



Skikkelig artig å delta på Skytternes mestermøte

Eline Lillegård fra Hjelmen skytterlag er nok for tiden den mest omtale av deltakerne. I forrige uke deltok hun i "Skytternes mestermøte", en nasjonal konkurranse med noen av landets beste skyttere, vist direkte på NRK.

Hun kvalifiserte seg til Skytternes mestermøte ved å bli beste kvinne i "Hjemme-LS", årets versjon av landsskytterstevnet. Hjemme-LS ble gjennomført på skytterlagenes hjemmebaner, på grunn av korona-situasjonen.

Eline Lillegård forteller at hun ikke regnet med å kvalifisere seg til Skytternes mestermøte, men at hun selvsagt hadde drømt om det. Det var jo litt tilfeldig hvem som klarte å kvalifisere seg, når hele Norge kjempet om de få plassene, sier hun. Hun syntes det var utrolig artig å få være med i den unike konkurransen.

Hun følte litt ekstra press med direktesending på TV, og visste at det var veldig mange som fulgte konkurransen på skjermen.

– Det ble litt ekstra høy puls, smiler hun.



Eline Lillegård



Sev om Skytternes mestermøte var en fin opplevelse så håper Lillegård, som de fleste andre, at det ikke blir behov for å arrangere noe slikt igjen. Det er det vanlige landsskytterstevnet som er det store høydepunktet for skytterne, og Eline Lillegård drømmer selvsagt om en plass på Kongelaget når muligheten byr seg igjen.



Godt fornøyd med gjennomføringen

Leder i Surnadal skytterlag Mons Otnes forteller at mange stevner har blitt avlyst denne sesongen, på grunn av koronasituasjonen, og samlagsstevnet et høydepunkt for mange skyttere. Han er godt fornøyd med deltakelsen på dette stevnet. Det var mye god skyting, og arrangøren fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, forteller han.

RESULTATER:



Samlagsstevnet bane 2020

Mesterskap

Klasse 3-5:

1. Terje Nisja, Sunndal 346

2. Jakob Nørbech, Aspøy og Straumsnes 344

3. Ingar Waag, Surnadal 344

4. Marte Bjerkaas Nisja, Sunndal 342

5. Eline Lillegård, Hjelmen 342

6. Jorun Snekvik, Surnadal 340

7. Guro Øie Bævre, Bæverdalen 340

8. Rune Lysgård Fagerheim, Smøla 339

8. Roger Hals, Fosna 339

10. Odd Tyrhaug, Smøla 338

11. Arnfinn Berdal, Rindal 337

12. Hanne Waag, Surnadal 336

13. Sigbjørn Hausberg, Surnadal 335

14. Kine Otnes Haugen, Valsøyfjord 335

15. Tore Egil Halse, Halsa (Nordmør) 334

16. Mons Otnes, Surnadal 333

17. Arnt Erik Otnes, Valsøyfjord 332

18. Kåre Grønning, Reinsfjell 332

19. Roar Aune, Øvre Surnadal 331

20. Lars Lillegård, Hjelmen 331

21. Torkil Hopmark, Smøla 329

22. Olav Gravem, Sunndal 329

23. Rolf Morten Berg, Hjelmen 326

24. Camilla Irene Kalset Grøtte, Surnadal 325

25. Anders Dyrnes, Smøla 324

26. Ragnhild Øyen, Aspøy og Straumsnes 321

27. Trond Gullik Mikkelsen, Surnadal 320

28. Mads Larsen Aspås, Batnfjord 318

29. Thomas Ervik, Årvågsfjord 315

V55:

1. Kjell Magne Lervik, Halsa (Nordmør) 345

2. Gunnar Øyen, Aspøy og Straumsnes 343

3. Bjørn Snekvik, Bæverdalen 340

4. Nils Halse, Halsa (Nordmør) 337

5. Harry Fagerheim, Smøla 336

6. Lars Ulvund, Fosna 336

7. Oddbjørn Bolme, Rindal 335

8. Erling Kanestrøm, Smøla 335

9. Kjell Gujord, Fosna 334

10. Alf Erik Bolme, Rindal 334

11. Axel Skuggevik, Surnadal 334

12. Ivar Maalen, Surnadal 329

13. Jens Kåre Øyen, Hov 327

J, 16-17 år:

1. Ane Bjerkaas Nisja, Sunndal 349,

2. Erling Waag, Surnadal 347,

3. Marius Aarnes, Batnfjord 341,

4. Mathias Bakk, Årvågsfjord 341,

5. Ole Dalsegg, Øvre Surnadal 335,

6. Ola Nordvik, Bæverdalen 334,

7. Sigurd Brevik, Fosna 330.

ER, 14-15 år:

1. Vegard Fjærli, Bæverdalen 349,

2. Hans Ole Loe, Kvernes 349,

3. Torje Gustad Ingeborgvik, Kvernes 346,

4. Magnus Steen Bjerkelund, Fosna 345,

5. Marius Mikkelsen, Surnadal 344,

6. Hermann Lyngvik, Fosna 343,

7. Kristin Furset Heimtun, Hov 326,

8. Jo Lasse Bøe, Hjelmen 317,

9. Henrik Eikrem, Aspøy og Straumsnes 296.

R, 11-13 år:

1. Christian Moen Hårstad, Surnadal 332,

2. Markus Aune, Øvre Surnadal 325,

3. Tor Asbjørn Karlsen, Surnadal 319,

4. Nicolay Engdal, Årvågsfjord 314.





Kurt Otnes (Foto: Surnadal skytterlag)

V65:

1. Kurt Otnes, Valsøyfjord 350,

2. Åge Haugen, Valsøyfjord 349,

3. Tore Ulset, Aspøy og Straumsnes 348,

4. Jarle Foss, Bæverdalen 347,

5. Stein Olav Gravem, Surnadal 347,

6. Arnfinn Blakstad, Batnfjord 346,

7. Bjørn Heggset, Surnadal 346,

7. Even Langli, Rindal 346,

9. Arnfinn Kamsvåg, Sunndal 346,

10. Tor Stokke, Valsøyfjord 345,

11. Alf Høgset, Batnfjord 344,

12. Knut Stormo, Kvernes 343,

13. Gregus Kristensen, Kvernes 342,

14. Kurt Holmen, Smøla 339,

15. Aksel Gravvold, Bæverdalen 335.





F.v. Christian Hårstad, samlagsmester i klasse Rekrutt, Axel Skuggevik og Jon Oren, samlagsmester V73. (Foto: Surnadal skytterlag)

V73:

1. Jon Oren, Surnadal 349,

2. Ola Krogstad, Eide og Naas 349,

3. Arne Bjørn Gaupset, Batnfjord 348,

4. Birger Indreiten, Halsa (Nordmør) 347,

5. Ludvik Gravem, Sunndal 347,

6. Gunvald Nisja, Sunndal 346,

7. Anders Moen, Hov 345,

8. Helge Bævre, Bæverdalen 345,

9. Kristian Henden, Surnadal 345,

10. Ole H. Loe, Kvernes 344,

11. Jørund Kvalvaag, Reinsfjell 341,

12. Olav Trygge Aasen, Sunndal 337,

13. Steinar Løseth, Rindal 337,

14. Kjell Stenbro, Rindal 326,

15. Lars Indreiten, Halsa (Nordmør) 245,

16. Nils Hjellmo, Sunndal 240.

Klasse 2:

1. Egil Heimtun, Hov 338,

2. Nils Jøran Stenberg, Surnadal 333,

3. Hans Christian Hårstad, Surnadal 327,

4. Tomas Gravvold, Bæverdalen 326,

5. Sigurd Bersvend Indergård, Reinsfjell 321

EJ, 18 år:

1. Kjell Arne Fjærli, Bæverdalen 343,

2. Håkon Brevik, Fosna 335,

3. Jon Sæterbø, Surnadal 312.



25-skudd

Klasse 1:

1. Hanne Merethe Holmen, Smøla 243,

2. Stig Atle Sletvik, Aspøy og Straumsnes 242,

3. Anders Ervik, Årvågsfjord 230,

4. Henning Warvik, Batnfjord 228.

NU, -15 år:

1. Martin Bjerkeset Warvik, Batnfjord ,

1. Jørgen Gaupset, Batnfjord ,

1. Elias Henden Svensli, Surnadal ,

1. Jarle Torvik Røkkum, Surnadal ,

1. Eline Holmen Stensønes, Smøla ,

1. Varg Andre Tyrhaug, Smøla ,

1. Hovlik Olav Vik, Årvågsfjord ,

1. Mali Vikan Tyrhaug, Smøla .

HK4:

1. Tore Egil Halse, Hv-11 Møre og Fjordane 226,

2. Grim Sæterbø, Hv-11 Møre og Fjordane 226,

3. Tomas Gravvold, NROF Nordmøre 216,

4. Odd Rune Kalvik, Hv-11 Møre og Fjordane 211.

NV, 16+ år:

1. Mathea Møller, Rindal 246,

2. Maj Aina Bøe, Hjelmen 238,

3. Anita Røen Svensli, Surnadal 233,

4. Sissel Moen Hårstad, Surnadal 219,

5. Victor Grøtte, Surnadal 190.





Roger Hals. (Foto: Surnadal skytterlag)



Stangskyting, finale:

1. Roger Hals, Fosna 21

2. Tor Fredrik Mikkelsen, Surnadal 19

3. Ingar Waag, Surnadal 17

4. Tore Egil Halse, Halsa 16

5. Hanne Waag, Surnadal 15

6. Mons Otnes, Surnadal 15

7. Sigbjørn Hausberg, Surnadal 10





Tor Fredrik Mikkelsen. (Foto: Surnadal skytterlag)



Felthurtigskyting, finale:

1. Tor Fredrik Mikkelsen, Surnadal

2. Sigbjørn Hausberg, Surnadal

3. Roger Hals, Fosna

4. Hanne Waag, Surnadal

5. Magnus Steen Bjerkelund, Fosna

6. Tomas Gravvold, NROF Nordmøre