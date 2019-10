- Morsomt og interessant arbeid

Vinteren er på vei, og det er ikke bare folk og biler som trenger egnet "fottøy" etter årstida. Hester trenger pigger under skoene for å være trygge på is og snø.



For få hovslagere i distriktet

Heidi Røen Solheim skor hestene sine selv. Hun har tre egne hester hjemme, og en som er bortlånt. I tillegg har hun et esel, som riktignok ikke trenger sko, men hovstell må til.

Hun forteller at hun begynte på utdannelsen som hovslager for to og et halvt år siden. Bakgrunnen for det var at det er vanskelig å få tak i hovslager, og hun ble lei av å mase for å få noen til å komme og sko hestene.

En del hesteeiere i bygda skor hestene sine selv, men tar i liten grad oppdrag for andre. Det er en hovslager i Surnadal og en i Meldal, som hun vet om, men disse har nok mer enn nok å gjøre. Noen leier inn hovslager fra Trondheim.



Blir ikke heltidsjobb

Heidi hadde lært litt om hovstell og gjorde en del av det selv, men bestemte seg etter hvert for å ta utdannelsen som hovslager. Det var først og fremst for å kunne sko sine egen hester, forteller hun.

Hun har vært på 8 samlinger i Brumunddal, og er nå ferdig med teoretisk eksamen. Det står igjen en samling med avsluttende praktisk eksamen siste helga i november, så er hun ferdig utdanna hovslager.

Men hovslagingen blir nok ikke en heltidsjobb.

- Det tror jeg er jeg for gammel til. Det er fysisk krevende arbeid, så det er kanskje bedre å begynne i 20-åra enn i 40-åra, smiler hun.

Heidi har full jobb som ambulansearbeider, ansatt i St Olav, og hun trives med det. Hun vil ta på seg hovslager-oppdrag så langt hun rekker, innimellom alle andre gjøremål med jobb, barn, hus og hjem. Og ikke minst tre egne hester som skal trenes. Det tar mye tid. Døgnet har bare 24 timer, påpeker hun.



Viktig kunnskap

Hun har skodd flere hester som en del av praksisen under utdannelsen. Hun vil gjerne fortsette å sko disse, så vil hun etter hvert vurdere om hun har tid til flere. Det er lurt å sko litt flere enn sine egne hester, for å holde lærdommen ved like, mener hun.

Hovslaging er et gammelt håndverk, og det er morsomt og interessant å lære, synes Heidi. Hun har blitt mer og mer ydmyk jo mer hun lærer om hestens anatomi. En feil under skoing kan få store konsekvenser for hele hesten, forklarer hun.



3- åringen Big Dancer er rolig, og lett å sko. Det er ikke like lett med alle hester, sier Heidi Røen Solheim.