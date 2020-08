- Målet er å kvalifisere meg til NM

De er små og søte, har stor personlighet og kan være både sta og egenrådig. Det er nettopp dette som fasinerer 28 år gamle Silje Mari Otterlei Husby fra Åsbø i Surnadal. Shetlandsponniene Alvin og Baron av Bergli utgjør tospannet som har ført henne på pallen i hestesportsgrenen kjøring som består av øvelsene presisjon på bane, dressur på bane og maraton i terreng.

- Ponnier kan være utfordrende å jobbe med, og det kreves mye trening og tålmodighet for å kunne prestere i konkurranse. For meg er shetlandsponnier en herlig rase. De er smarte, artige, sterke og kommer raskt opp i høyt tempo. De har mange kvaliteter, og jeg ønsker å vise at de kan så mye mer enn å være selskapshester, sier Husby.

Husby har vært hestejente hele livet, og fikk sin første ponni som 9-åring. Nå har hun etablert firmaet Stall Åsbø, hvor hun blant annet tilbyr ridetimer og kurs.

- For øyeblikket har jeg åtte hester på gården. Jeg eier seks, og i tillegg låner jeg to. Det er mye jobb, men det trives jeg godt med. I løpet av en uke har jeg 8-9 jenter innom på ridetrening, i tillegg til at jeg arrangerer kurs i ridehallen på Nymoen sammen med dyktige Anny Synnøve Løfaldli og Malin Mathisen Asphaug. Etter hvert håper jeg å kunne tilby kurs hjemme på gården, og vi jobber med å få laget egen ridebane. Da vil jeg kunne ta i mot enda flere elever enn jeg har i dag, sier hun.

Silje Mari har en forkjærlighet for ponnier, og satser på kjøring med shetlandsponniene Alvin og Baron av Bergli. Favorittøvelsene er presisjon og maraton.

- Vi liker oss best når det går fort. I dressur har vi fortsatt en del å gå på, men vi øver intens og har god tro på at det vil gi resultater. Jeg er heldig som er en del av et godt og stort kjøremiljø i Surnadal, og kan blant annet benytte meg av erfaringen og kunnskapen som Anders og Hege Sæther Moen har. Det er gull verdt, sier Husby.



Silje Mari får god hjelp av kjæresten Runar Mauset som har oppgaven som "Groom" under konkurransene.

Husby er bare inne i sin 2. sesong med konkurranse i kjøring med tospann, men har allerede flere gode plasseringer å vise til.

- I juni deltok vi i konkurranse i Starum, hvor vi vant maratonøvelsen. I presisjon ble vi slått med knappe fire sekunder og endte på 2. plass. Vi ble også nummer to i kretsmesterskapet i Sør-Trøndelag Rytterkrets i fjor. Vi hevder oss stort sett alltid godt i presisjon og maraton, sier hun.

I helga arrangerte Trollheimen ride- og kjørelag distrikstevne i dressur og kjøredressur. På hjemmebane endte Silje Mari og ponniene på 2. plass i klassen for lett og 3. plass i middels.

- Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Husby.

På sikt er målet å kvalifisere seg til Norgesmesterskapet.

- Det blir artig å se hvor gode vi kan bli. Vi er ikke helt på det nivået enda, men det er lov å drømme. Vi må skape oss erfaringer, tilegne oss ny kunnskap, skape trygge hester og et godt team. På veien dit skal vi kose oss og ha det artig. Det er det viktigste, smiler hun.

Har du lyst til å se mer av livet til Alvin & co, anbefaler Silje Mari Instagramkontoen @alvinthepony



Ekvipasjen i aksjon under søndagens konkurranse.

Rekordstort dressurstevne

Stevneleder Gro Løfaldli kan fortelle om rekorddeltakelse under helgas dressurstevne på Nymoen i Surnadal.

- Hele 71 startende i dressur er ny klubbrekord. Vi har hatt besøk fra mange ulike klubber i både Møre og Romsdal og Trøndelag, og vi er svært godt fornøyd med gjennomføringen. Vi har et flott anlegg, og får gode tilbakemeldinger fra besøkende, sier hun.

Stevnet ble arrangert med klare retningslinjer i forhold til koronasituasjonen, og i tett samarbeid med kommunelegen.

- Vi har opparbeidet oss et godt system for smittevern og nødvendige registreringer. Ei nyttig erfaring som vi tar med oss videre til kommende arrangement, sier Løfaldli.

Den neste månedene er det mye som skjer i regi av Trollheimen ride- og kjørelag. Førstkommende uke arrangerers det rideskole for 34 barn i Trollheimshallen. 15. - 16. august står distriksstevne i sprang på programmet. 22. august samarbeider Surnadal Travlag, Trollheimen ride- og kjørelag og Indre Nordmør Fjordhestlag om hesteutstilling i Trollheimshallen. Hele 54 hester er påmeldt utstillingen. Videre arrangeres det kretsmesterskap i kjøring 5. og 6. september.

- Det blir en hektisk periode, men vi er bare glade for at vi får arrangere stevner og konkurrere. Det er dette som er gøy. Ære være sponsorene våre som gjør dette mulig. Anlegget vårt er mye brukt året rundt, og bidrar til positiv aktivitet for både store og små, smiler Løfaldli.

