- Litt surt at vi ikke får med oss 3 poeng

- Jeg er litt skuffet over at vi ikke får med oss 3 poeng i dag. Da vi gikk opp i ledelsen var jeg sikker på at dette skulle holde. Vi spiller godt, er aggressive og kommer til mange sjanser. Kampen sett under ett var vi bedre enn Orkanger. Det er grunnen til at det føles litt tungt med uavgjort, sier trener Espen Vraalsen.

Da lagene møttes i tredje serierunde, endte kampen med tap 5 - 0.

- Orkanger er et godt lag, så slikt sett skal vi være fornøyd med ett viktig poeng i dag, sier Vraalsen.

Orkanger kunne gå til pause med ledelse 1 - 0, men Mari Gjul utlignet til 1 - 1 i det 62. spilleminutt. Dette var Gjuls sjette scoring for sesongen. Marit Ingeborg Ansnes sørget for ellevill jubel da hun sendte hjemmelaget opp i ledelsen 2 - 1 i det 77. spilleminutt. Orkanger fastsatte sluttresultatet til 2 - 2 etter scoring ti minutter før slutt.

Surnadal/Søya/Todalen ligger rett over streken på tabellen med 8 poeng på 12 kamper.

Neste kamp for 2. divisjonslaget er 1. september. Da er det klart for lokaloppgjør mot Sunndal på Sande stadion.

Se tabellen her

Se kampfakta her



Marit Ingeborg Ansnes førte Surnadal/Søya/Todalen opp i ledelsen 2 - 1