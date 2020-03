- Kundene har endret sine handlevaner

Bildet over: Kjell Inge Brebdehaug på Extra Surnadal

Butikksjef Kjell Inge Brendehaug på Extra Surnadal og Lars Jacob Høvik på REMA 1000 kan fortelle at de har observert tydelige endringer i kundenes handlemønster i forbindelse med Koronakrisen vi står i.

Den voldsomme hamstringene har avtatt kraftig. Nå ser kjøpmennene at kundene er sjeldnere innom butikken, men at de fyller opp handlevognen når de først er på dagligvarehandel.

Både Brendehaug og Høvik kan melde om økt omsetning.

- Vi har en økning på 50% sammenlignet med i fjor, sier Høvik.

- Hverdagen er snudd på hodet

Brendehaug på Extra Surnadal sier at hverdagen er snudd på hodet for alle i dagligvarebransjen.

- Ingenting er som normalt. Du kan høre stillheten i butikken. Det er så rolig, og ingen stresser på samme måte som før. For kundene sin del er også det sosiale aspektet med å være på handel borte. Det er en merkelig situasjon, og hverdagen er snudd på hodet for oss alle, sier Brendehaug.

Kjøpmannen fra Sunndalsøra sier at de får varer som normalt, men at enkelte leveringer tar lengre tid enn før.

- Vi ser at det tar lengre tid å få importvarer. I tillegg ser vi at fersk gjær forsvinner fra hyllene i rekordfart.

Coop har bestemt at det ikke skal sendes ut kundeaviser med tilbud slik situasjonen er for øyeblikket.

- Det gjør vi for å unngå trykk på distribusjonen, og for å hindre hamstring. Men vi vil fortsatt ha gode tilbud i butikkene våre, sier Brendehaug.

Brendehaug innrømmer at han er veldig spent på tiden som kommer.

- Vi er selvsagt spent på hvordan påsken vil slå ut på omsetningen. Vi forbereder oss på en normal påskehandel, så får vi ta det som det kommer. Jeg er også veldig spent på hva som skjer etter Koronakrisen. Kanskje vil vi se at det nye handlemønsteret til kundene fortsetter også etter at krisen er over, sier han.

Roser sine ansatte

Brendehaug skryter av sine ansatte i en krevende tid.

- Alle mine ansatte er positive, og har en voldsom stå på-vilje. Jeg opplever ikke at noen er engstelige for viruset når de er på jobb, sier han.

Extra Surnadal har satt inn flere tiltak for å unngå spredning av smitte.

- Vi har skjerpet renholdet, og spriter alle håndtak og kundevogner flere ganger daglig. På matrommet sitter alle ansatte med to meters avstand. I tillegg har vi satt opp «hold avstand»-merker på gulvet, og vi venter på beskyttelsesgass ved kassene. De kommer hvert øyeblikk, sier Brendehaug.

Brendehaug presiserer at Extra fortsatt holder søndagsbutikken åpen.

- Den er åpen som tidligere, og vi kommer til å holde åpent hver dag gjennom hele påsken, sier han.



Skilting på gulvet med oppfordring om å holde avstand til hverandre i kassakøen

- Kundene viser respekt

Butikksjef Lars Jacob Høvik på REMA 10O0 Surnadal sier han er imponert over kundene som er innom butikken.

- Vi ser at kundene viser respekt både ovenfor oss som arbeider her, og ovenfor andre kunder. De holder avstand, bruker spritdispenserne i butikken og handler fornuftig. Ingen hamstrer slik som før, sier han.

Høvik kan berolige kundene med at de får varer flere ganger i uken.

- Våre leverandører har plenty med varer på lager, så ingen trenger å bekymre seg for tomme hyller. Det eneste vi ser kan by på utfordringer er levering av pasta og enkelte melsorter. Vi håper dette ordner seg innen kort tid, sier han.

Rema 1000 Surnadal har selvsagt også flere smittetiltak i butikken.

- Vi har satt opp to spritdispensere og montert beskyttelsesgass ved kasseapparatene. I tillegg har vi skjerpet renholdet. Det lukter både klorin og sprit i butikken, smiler Høvik.

I likhet med Brendehaug er også Høvik spent på påskehandelen.

- Vi er naturlig nok spente på hvordan mangel på påsketurister vil gjøre utslag på omsetningen. Uansett utfall så står vi klare til å ta godt imot kundene våre. Alle mine ansatte er friske og raske, og er positive. Vi har økt handel, og har mer enn nok å holde på med. Men i likhet med alle andre ønsker vi oss tilbake til en normal hverdag så fort som mulig, sier han.



Lars Jacob Høvik på REMA 1000 har montert beskyttelsesglass ved kassene