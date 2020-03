Ingressfoto: Ordfører Margrethe Svinvik og Bjørn Buan, som er ny kommuneoverlege i Surnadal kommune (Foto: Surnadal kommune).

Surnadal kommune har gjentatte ganger lyst ut stilling som kommuneoverlege, uten at det har lykkes med å få noen på plass. På en pressekonferanse tirsdag ble det imidlertid klart at Bjørn Buan er ansatt i stillingen.

Buan, som er bosatt i Trondheim, er ansatt i 50 prosents stilling, som i første omgang varer ut året. Da skal det foretas en ny vurdering av behovet for stillingens omfang.

Den nye kommuneoverlegen forteller at det var et lett valg å takke ja da forespørselen kom.

– Koronasituasjonen påkaller solidaritet og samhold. Surnadal trengte å få på plass en kommuneoverlege kjapt, og for min del var det lett å takke ja, sier Buan.

Han har kjennskap til Surnadal fra tidligere, via jobb, ettersom han tidligere har vært med på å se på kommuneoverlegefunksjonen i regionen, inkludert i Surnadal:

– Jeg kjenner Surnadal som en god og velfungerende kommune, med gode systemer og strukturer, sier han.



20 testet mandag

Buan startet i jobben før helga, og forteller at det i går ble foretatt 20 koronavirustester i kommunen. Fortsatt er det ikke påvist smitte blant innbyggerne i Surnadal.

– Per i dag har vi vært forskåna for smittetilfeller, og det gjør at vi er i en litt spesiell situasjon. Det gir oss tid til å planlegge for det som kan komme, og mulighet til å være aggressive i det forebyggende arbeidet, sier Buan, som forteller at det kan komme flere forebyggende tiltak etter hvert:

– Det er allerede iverksett en lang rekke tiltak etter de gjeldende direktivene fra myndighetene, i tillegg til en lang rekke tiltak som er spesifikke for Surnadal. Vi har lagt oss på et tilsvarende regime som kommunene rundt oss, og er ikke tomme i verktøykassa vår - flere tiltak er på gang.

Den nye kommuneoverlegen understreker:

– Det er samtidig viktig at vi ikke dreper alt som er av aktivitet, det er om å gjøre at vi klarer å opprettholde trua på at vi skal komme oss gjennom dette, sier han, og legger til:

– Vi er en liten kommune, med kort vei fra Trøndelag. Vårt ønske er at det som skjer framover skal være minst mulig basert på flaks, og mest mulig basert på at vi har kontroll.

Ett av tiltakene som er på gang, er at det vil bli opprettet en kontakttelefon så snart som mulig.

– Mange har spørsmål til kommunen og fastlegene, så vi vet at det er behov for dette, sier han.

Både de tiltakene som er iverksatt og de som er under planlegging, er ment å beskytte innbyggerne, og spesielt de som trenger det mest.

– Det gjelder både de som er i en risikosituasjon når det gjelder koronaviruset, og de som kan ha det vanskelig fra før. Vi skal ikke glemme dem i denne situasjonen.

Buan er forberedt på at det etter hvert kan komme kritikk mot tiltakene som blir satt i verk.

– I og med at tiltakene gjør at samfunnet stopper helt opp, er det en vanskelig balansegang, det å vurdere om de tiltakene som blir gjort gir en tilstrekkelig gevinst. Derfor er vi forberedte på motstand, sier han, og legger til:

– Gjør vi for lite eller gjør vi for mye? Det vil ettertida gi svar på. Målet er at ingen i kommunen skal dø som følge av denne pandemien, og det målet har vi tro på at vi skal nå.



– En stor styrke for oss

På tirsdagens pressetreff informerte ordfører Margrethe Svinvik om at det i Surnadal er testet mange, og at mange er satt i karantene, men at ingen av testene så langt har vært positive.

Hun er glad for at Buan er på plass i kommuneoverlegestillingen og i sentrum av kommunens opprettede krisestab.

– Det å ha en kommuneoverlege som er faglig sterk og dyktig på dette området, er en stor styrke for oss, sier hun, og informerer om nå-situasjonen i Surnadal kommune:

– Det generelle arbeidet går på å hindre smittespredning gjennom tiltakene vi har innført. Det enkleste, og det aller viktigste, er rett og slett hygienetiltak, og at hver enkelt innbygger følger opp de påleggene som kommer fra sentrale myndigheter.

Svinvik forteller at hun håper at det etter hvert kan lempes litt på tiltakene.

– Vi følger konsekvensene nøye, og vet vi har mange sårbare grupper, som eldre, unger og psykisk syke, som vi prøver å følge opp så godt vi kan. Vi håper at tiltakene etter hvert kan lempes på, men det vil den nærmeste tida vise. Det avhenger av hvor hardt vi blir rammet hvis smitten kommer til Surnadal, sier hun.

Ordføreren har latt seg glede av surnadalingenes dugnadsånd og samarbeid i denne vanskelige situasjonen.

– Vi er glade for at folk bryr seg og stiller opp for hverandre, og engasjerer seg på en positiv måte, selv om vi er i en alvorlig situasjon.

Om sin egen rolle som ordfører, sier Svinvik:

– I min rolle gjelder det å ta gode og kloke valg for innbyggerne i kommunen – valg som virker. Jeg er opptatt av å høre på- og lytte til innspill og forslag til løsninger, og å se de som kanskje ikke vises så godt, sier hun, og fortsetter:

– Til det trenger vi hjelp fra alle sammen, og det at vi hjelper hverandre er ekstra viktig nå. Plutselig er det man selv som trenger hjelp, det vet man aldri.



Tenker framover for å sikre bemanning

Ved flere sykehus og i mange kommuner, har det vært fokus på bemanningssituasjonen og om man har nok helsepersonell til å håndtere den pågående pandemien.

Svinvik forteller at Surnadal kommune er i gang med å ta forholdsregler, som skal bidra til å sikre nok helsepersonell i tida framover.

– Vi har innført strenge regler når det gjelder gode hygienetiltak, og at helsepersonell med forkjølelseessymptomer ikke skal gå på arbeid. Vi har opprettet et eget koronateam, og jobber med å registrere personer i kommunen som har helsefaglig bakgrunn – både i andre sektorer i kommuneorganisasjonen og ellers, sier hun.

– Vi har innført en ekstra karantenebestemmelse med tanke på studenter som kommer hjem til Surnadal. Det er også med tanke på bemanningssituasjonen framover, sier hun, og fortsetter:

– Mange av studentene som nå kommer hjem har erfaring fra helsetjeneste, og ved å innføre 14 dagers karantene for studenter uansett hvor i landet de kommer hjem fra, vil de fleste være klare for jobb om to uker.

Svinvik legger til:

– Det er knapt med folk til vanlig, så det er jo litt spenning knytt til det, men vi er ikke dårligere stilt enn andre, og tenker hele tida framover, i tilfelle smitte.



Stort behov for informasjon

Kommunen har fått en del spørsmål fra folk med hytte i Surnadal.

Svinvik sier at vedtaket om at de som har hytte i kommunen, men er folkeregistrert i en annen kommune, må reise hjem, gjelder alle.

– Situasjonen forutsetter at folk følger råd og pålegg som er gjort, og det regner jeg med de gjør. Det er bra at folk har lyst til å være i Surnadal, og jeg skjønner jo godt at de har lyst til det, men slik situasjonen er nå må det være likt for alle.

Kommunedirektør Knut Haugen presiserer:

– Vedtaket gjelder ikke surnadalinger med hytte i Surnadal, de kan fortsatt oppholde seg på hytta. Dette handler om dimensjoneringa vår og kapasiteten innen helse og omsorg. En surnadaling kan dra til Vindøldalen på hytta. Det er ikke forbud mot å være på hytta, forbudet gjelder folk utenfra.

Svinvik, Haugen og kommuneoverlege Buan er klare på at god og tydelig informasjon fra kommunens side blir viktig framover.

– Vi ser at behovet for informasjon er stort, og folk vil ha informasjon om veldig mye forskjellig – alt etter hva som angår dem. Derfor ser vi altså behovet for å opprette en koronatelefon, sier Svinvik, og legger til:

– Noen vil ha mye informasjon, andre vil ha det helt kortfattet, og kun om spesifikke ting. Vi tar gjerne imot tips fra publikum om hvordan de oppfatter og ønsker informasjonen vi kommer med. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å være tydelige, ryddige og strukturerte.

– Ja, det smalt jo egentlig skikkelig forrige torsdag, og fra da til nå har vi gjort så godt vi kan. Vi jobber hele tida med å supplere informasjonen vi kommer med, og å forbedre prosessene våre rundt dette. Vi vet det ikke er perfekt, men håper å bli bedre på dette fra dag til dag.