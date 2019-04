- Jeg tror Jesus hadde like store muskler som pappa

I Midtigrenda barnehage treffer vi Jakob Strand (5), Tilla Aasbø Holten (5) og Live Sæter (4). De vil mer enn gjerne snakke med Trollheimsportens utsendte om hvorfor vi feirer påske, mysteriet rundt påskeharen og hva de skal finne på i påskeferien.

Hvorfor feirer vi påske?

Tilla: Det er fordi påskeharen legger egg på denne tiden.

Live: Ja, etter frokosten skjedde det.

Jakob: Jeg vet at det er fordi Jesus døde, ble hengt på korset og plutselig levde han igjen.

Hvorfor tror dere noen ville henge han på korset?

Live: Det er ikke brukelig å henge folk på et kors.

Jakob: Han har sikkert vært slem.

Tilla: Ja, enig. Han må ha gjort noe galt.

Hvordan tror dere Jesus så ut?

Live: Det vet jeg ikke, for da var jeg ikke født. Jeg tror ikke jeg lå i magen til mamma, heller.

Tilla: Jeg tror han hadde guttehår og gutteklær.

Jakob: Jeg tror Jesus trente mye og hadde like store muskler som pappa. Han har kjempestore muskler. Det er faktisk en stor kul på armen hans

Live: Jeg er i alle fall helt sikker på at Jesus ikke hadde Ninja-klær.

Synes dere det er litt rart at han stod opp igjen etter at han var død?

Tilla: Det er mest vanlig å grave ned døde mennesker i jorda, og ikke henge de på et kors.

Live: Jeg tror ikke han lever nå i alle fall. Han er sikkert i himmelen.

Jakob: Jeg tror han fikk 80 sår av alle spikrene. Det var sikkert veldig vondt og mye blod. Jeg har også mange sår på fingrene, så jeg har mange plaster. Det hadde nok ikke Jesus.

Kan dere tenke dere hva det var han gjorde da han våknet igjen?

Jakob: Han måtte sikkert bygge seg et hus, fiske og skaffe seg mat.

Tilla: Jeg tror han la seg i senga for å hvile seg.

Live: Jeg tipper han måtte på do.

Hva tror dere han gjør i himmelen?

Jakob: Jeg tror han leser bok, tisser og bæsjer.

Live: Og promper!

Tilla: Det er det vanlige folk gjør, så jeg vet ikke helt hva han driver med der oppe.

Har dere sett noe til påskeharen?

Tilla: Ja! Han er hvit, og jeg har faktisk sett fotsporene.

Jakob: Han har rosa ører. En gang så jeg en svart kanin, men påskeharen er ikke svart. Jeg har også sett fotspor og halen hans.

Live: Pappa har sett ørene på påskeharen, så den er en plass der jeg bor. Den er rosa og gul.

Tilla: Å! Da er den sikkert hos meg også, for vi er naboer.

Hva håper dere er inni påskeegget?

Tilla: Nusse-godteri.

Live: Det håper jeg også. Slike røde og gule lepper.

Jakob: Jeg håper der er Chima-lego og is inni påskeegget mitt.

Nå er det straks påskeferie. Hva skal dere gjøre i ferien?

Jakob: Spille Minecraft og hoppe på trampoline.

Live: Jeg vil se på ipad og sykle. Da må jeg huske solkrem.

Tilla: Jeg skal også se på ipad. Det er et nytt spill der hvor vi kan sminke prinsesser. Skal jeg vise deg, Live?

Live: Ja, jeg elsker sminke.

Vi takker Jakob, Tilla og Live så mye for praten og ønsker de ei riktig god påske!

Trenger du en oppfriskning i påskebudskapet? Her er en kort oppsummering (kilde: Wikipedia):