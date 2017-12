- Jeg mangler litt på toppløpet

- Det var fint, med nydelig vintervær. En god dag for skiorientering rett og slett. Det var nok mye fornøyde folk etter dagens konkurranse, sier Lars Moholdt etter den nasjonale ski-o åpningen på Sjusjøen i dag.

Den norske ski-o eneren fikk en selv også en god innledning på dagens sprint:

- Jeg kom bra i gang i den krevende åpningen – med mye nedoverbakke og høy hastighet.

-Men etter hvert ble det et par litt dårlige vurderinger på noen veivalg, og da gikk det et par små sekunder her og der.

- Det var et greit løp. Brukbart, men ikke helt topp. Jeg mangler litt på at det skal holde internasjonalt.

I dag holdt det også «bare» til andreplass – med 13 sekunder opp til Erik Rost på toppen av pallen.

- Jeg klarer ikke være like «på» hele veien, og da blir det noen små «glipper» underveis, erkjenner perfeksjonisten fra Rindal.

Men han vil nødig skylde på «rusten» ski-o teknikk i adventstiden:

- Jeg har fått gått mye ski-o, så det bør begynne å «sitte» etter hvert.

Med nederlag for Rost i dag, er det mulighet til å slå tilbake i morgen over mellomdistanse:

- Det er planen, bekrefter Moholdt og legger til:

- Erik Rost har ikke slått meg mer enn et par ganger i år, så i morgen må vi få det tilbake til «normalen».

Normalen i dameklassen er seier til verdensener Tove Alexandersson, så også i dag. Den svenske jenta var i dag drøye halvminuttet bedre en landslagsvenninne Magdalena Olsson.

Evine Westli Andersen var beste norske løper på 3. plass.

Juniorklassene i dag ble vunnet av de to norske juniorlandslagsløperne Jørgen Baklid og Tilla Farnes Hennum.



Resultater:

Herrer senior:

1 Erik Rost Alfta-Ösa OK 16:17 (1) +00:00

2 Lars Hol Moholdt Wing OK 16:30 (2) +00:13

3 Linus Rapp IFK Mora OK 17:16 (3) +00:59

4 Markus Lundholm OK Renen 17:38 (4) +01:21

5 Øyvind Watterdal Hadeland OL 17:40 (5) +01:23

6 Erik Blomgren Umeå OK 17:57 (6) +01:40



Damer senior:

1 Tove Alexandersson Alfta-Ösa OK 16:40 (1) +00:00

2 Magdalena Olsson IFK Mora OK 17:11 (2) +00:31

3 Evine Westli Andersen Løten o-lag 18:49 (3) +02:09

4 Hanna Eriksson IFK Mora OK 18:52 (4) +02:12

5 Isabel Salén IFK Mora OK 20:03 (5) +03:23

6 Evelina Wickbom I 19 IF 20:37 (6) +03:57



Damer junior:

1 Tilla Farnes Hennum Asker Skiklubb 20:29 (1) +00:00

2 Jenny Baklid Konnerud IL 20:48 (2) +00:19

3 Marlin Haavengen Kongsberg OL 20:53 (3) +00:24

4 Anne Willkommen Eiken NTNUI 21:13 (4) +00:44

5 Victoria Hæstad Bjørnstad Fossum IF 21:14 (5) +00:45

6 Sofia Westin I 19 IF 21:47 (6) +01:18



Herrer junior:

1 Jørgen Baklid Konnerud IL 18:22 (1) +00:00

2 Vegard Gulbrandsen Asker Skiklubb 19:59 (2) +01:37

3 Eskil Frøisland Vang OL 20:20 (3) +01:58

4 Edvin Nordström Täby OK 20:24 (4) +02:02

5 Henning Sjökvist Stora Tuna IK SK 20:26 (5) +02:04

6 Simon Eriksson Umeå OK 20:31 (6) +02:09



Tekst: Norges Orienteringsforbund

Arkivfoto