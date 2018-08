- Jeg gleder meg til elevene kommer

48-åringen er født og oppvokst på Orkanger, men har siden 2000 vært bosatt på Storås sammen med sin familie. Herrem er utdannet allmennlærer, og har blant annet jobbet 14 år på Årlivoll skole i Orkdal - de to siste årene fungerte han som rektor. Herrem har også tatt skolelederutdanning via rektorskolen. 1. mai i fjor ble han ansatt som inspektør på Øye skule, og fra 1. august i år overtok han som rektor etter at Odd Arild Sande ble pensjonist.



Herrem sier at han ser på rektorjobben som en utfordring, og gleder seg til det blir liv i korridorene når elever og ansatte kommer tilbake etter sommerferien.



- Jeg har vært rektor tidligere, og vet heldigvis litt hva jeg går til. Øye skule er en stor enhet med 55 ansatte og 285 elever, så jeg er naturligvis litt spent og kjenner på ansvaret. Jeg trenger nok noen uker til før jeg ser omfanget av jobben, sier han.



Hva ser du på som den største utfordringen?

- Du vet aldri hva som dukker opp når du jobber med folk, og du må være forberedt på alt. Om det gjelder elever eller ansatte så handler det om å være åpen, lyttende og skape en god dialog.



Er du en god lytter?

- Ja, det tror jeg. Jeg prøver i alle fall å være det. Når de rundt meg har det bra, så trives jeg godt.



Nye Øye skule

En lang debatt om nye Øye skule går mot slutten, og om alt går etter planen vil byggingen starte neste år. Barneskolen og ungdomsskolen vil bli slått sammen til 1-10 skole, og skal være ferdig til skolestarten i 2021. Dette vil naturligvis prege arbeidshverdagen til Herrem i tiden fremover.



- Det sier seg selv at jeg ikke kommer til å sette i gang noen store prosjekter på skolen. Fokuset fremover blir den nye skolen og sammenslåingen med ungdomsskolen.



Hvilke tanker har du om nye Øye skule?

- De ulike alternativene har både positive og negative sider. Det handler uansett om å fokusere på mulighetene. Jeg har erfaring med 1-10 skole fra Orkdal, og ser ikke på sammenslåing som noe negativt i utgangspunktet. Samtidig vet vi hva vi har, men ikke helt hva vi får. Vedtaket er gjort, og sammen skal vi få dette til å fungere. Slik jeg ser det har vi to valg; enten henge oss opp i problemene eller se løsningene. Jeg går for det siste, sier Herrem.



Kåre Herrem liker seg godt i Surnadal, og tilbringer mye tid på hytta på Mjøksand i Bøfjorden.



- Svigerfar har hatt hytte der siden 80-tallet, og vi bygde oss hytte på samme plass i 2011. Der trives vi veldig godt.



Til tross for at han har hytte i Bøfjorden dagpendler han til Storås.



- Det tar bare 50 minutter, så det går fint. Jeg synes det er en fin start på dagen med radio og en kaffekopp i bilen. Det er litt tyngre om ettermiddagen, men det går overraskende bra.



Skihopp og fotball

På fritida liker Kåre å holde seg aktiv, og liker godt å gå på ski, sykle og jogge. Som ung var han en lovende skihopper, men hoppskiene er lagt på hylla for lengst.



- Jeg gikk fra å være ung og lovende til bare ung. Da sluttet jeg, smiler han.



Herrem har også vært hopptrener, og er fotballtrener for 16-årslaget til Meldal hvor hans eldste sønn spiller. Som om ikke det er nok er han også leder for Storås vassverk. Rektoren har med andre ord ingen fritidsproblemer.



Hvis du ser tilbake på din egen tid som elev på barneskolen. Hva likte du best?

- Jeg likte helt klart matematikk, gym og praktiske fag aller best. Jeg så ikke for meg en fremtid som lærer på dette tidspunktet. Interessen for læreryrket kom først når jeg startet som trener, sier han.



Tirsdag neste uke kommer de ansatte tilbake etter ferien, og mandag 20. august kommer elevene.



- Det gleder jeg meg skikkelig til. Ikke alt er på plass foreløpig, men brikkene vil falle på plass etter hvert. Jeg ønsker alle ansatte og elever hjertelig velkommen til et nytt skoleår, smiler Herrem.



En av de aller viktigste oppgavene rektor har i starten av året er å ta imot en gjeng spente førsteklassinger. I år er det kun 31 elever som starter i 1. klasse på Øye skule. 20 av de skal gå i nynorskklassen 1A, mens 11 har valgt bokmål og skal starte i 1B.



1. klassingene skal møte kl 9.30, mens 2. – 7. klasse skal møte kl 8.55.