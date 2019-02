- Jeg gleder meg enormt!

- Jeg gleder meg til dette her. Enormt, faktisk, smiler Tom Godtland.

Denne helga tilbringer han i Rindal sammen med kjæresten, og han har rukket å bli godt kjent med bygda siden de to fant hverandre for snart ett år siden.



Vinterferie i Rindal

Den nye rindalspatrioten har bodd i Kristiansund i 15 år, og har tre sønner der. Det eldste er 18, og så er det tvillinger på 11 år. I slutten av februar blir guttene med til Rindal på vinterferie. De skal på malerkurs med Inga Dalsegg, de skal gå på ski og prøve seg på gårdsarbeid, blant annet.

- Det gleder de seg veldig til, forteller Godtland

Han vil fortsatt beholde huset sitt i Kristiansund, og skal være der annenhver helg med sønnene. Ellers skal den eldste sønnen bo der alene mesteparten av tida.



Nesten som å komme "hemmat"

Han forteller at han hadde begynt å planlegge å flytte til Rindal allerede i sommer, lenge før stillingen som daglig leder i idrettslaget og næringsforumet ble lyst ut. Han har en allsidig bakgrunn, og har jobbet mye med salg, markedsføring og arrangementsutvikling.

- Jeg kommer opprinnelig fra Tynset. Jeg vokste opp der. Så å flytte til Rindal nå blir på en måte som å komme "hemmat". Her er det samme klima, blant annet. Det er vel faktisk bare Rennebu som ligger mellom Rindal og Tynset. Og herfra er det bare et par timer å kjøre til Tynset. Fra Kristiansund er det jo nesten fire timer dit.



Mye engasjement på Tingvoll

Godtland er utdannet markeds- og medierådgiver. Da han var 19 fikk han jobb i Oslo og flyttet dit. Etter en del år i hovedstaden flyttet han med familien til Tingvoll, hvor han først var innom næringshagen, og så ble ansatt i MedPro, et vikarbyrå for helsepersonell. På Tingvoll ble han med i kor og korps og var med på å arrangere konserter. Etter hvert ble han leder i grendahuset der, og senere også leder for Tingvolldagene.

- Jeg stakk fram trynet litt. Og det er jo gjerne slik på små steder at nyinnflyttere blir tatt tak i, for det er jo ikke så enkelt å få tak i frivillige. Jeg hadde en del ideer, og ble spurt om jeg kunne bli leder for Tingvolldagene. Jeg ble også med i kommunestyret ganske fort, og fikk lov å være med i kultur- og næringsutvalget. Og siden jeg var så kulturinteressert ble jeg også leder i Kulturvekkå, som egentlig er samme konseptet som Kulturvøkku i Rindal, med mange forskjellige arrangører som samarbeider.



Tingvolldagene var ikke så stort på den tida, men han tenkte at det hadde vært morsomt å gjøre noe mer ut av det. Så satte han seg ned og laget en lang liste over alle han syntes kunne bli invitert til Tingvolldagene, og fikk med veldig mange. Han organiserte underholdning med Gunvor Hals som konferansier, kor, korps og mannkengoppvisning med politikere, og dansefest med Jenny Jensen. Idrettslaget og grendahuset arrangerte dette sammen, det ble et ordentlig opplegg og veldig stort. Det kom voldsomt mye folk, og endte med et stort overskudd til både idrettslaget og grendahuset, forteller han.



Startet egen bedrift

Så ble det nedbemanning hos arbeidsgiveren MedPro, og som den sist ansatte var han den første som måtte gå. Da startet han sitt eget firma, 2M Market & Events. Han arrangerte blant annet messer flere steder. En av dem var kunst- og kunsthåndverksmessa på Tahitibrygga i Kristiansund, som vokste seg ganske stor. Dit kom utstillere fra hele landet.

- Jeg fikk veldig godt skussmål på det. Det var veldig morsomt. Det er jo det som er greia mi, det at jeg prøver å legge til rette for at folk skal trives og vokse.



Så arrangerte han blant annet dansegalla med Lasse Stefanz og konsert med deler av Dr Hook, Ray Sawyer med flere, i Tingvoll.



Flyttet i Kristiansund

Omtrent på samme tid fikk han en telefon fra Operaen i Kristiansund, som hadde et samarbeid med Tahiti-festivalen og hotellene i byen, og trengte en til å organisere dette og "selge byen".

- For å bli kjent med byen ville jeg organisere noe sjøl, og det ble country & blues på Grand med fire band over to kvelder, blant annet med uttak til NM i country-karaoke og oppvisning med linedance-klubben i Kristiansund.



Etter dette ble han boende i Kristiansund. Så ble han hyret av Oasen Kultivator, for å organisere jobbtrening for folk som av ulike grunner hadde havnet utenfor arbeidslivet og som skulle ut i jobb igjen. Der organiserte de messer og markeder. Det var moro å holde på med, men det ga ikke nok inntekt. Så han begynte som salgssjef på Rica Hotel Kristiansund, hvor han jobbet i fire år.



Opptatt av sentrumsutvikling

For snart sju år siden ble han ansatt i Tidens Krav, hvor han jobber med salg av annonser. Blant annonse-kundene var sentrumsbutikkene i Kristiansund. Han begynte å interessere seg litt for byutvikling og sentrumsutvikling. Det hadde han også litt erfaring med fra Tingvoll, hvor han hadde vært med å lage miljøgata.

- Jeg blanda meg inn i det de drev med i Kristiansund. Jeg har litt sterke meninger om hvordan man skaper aktivitet i sentrum, og hvor viktig det er med et sentrum. At det ikke bygges ut bare i randsonene, som man har vært veldig flinke til i Norge. Handelen og aktivitetene dras ut. Alle kjøpesentre er jo like, med de samme butikkene. Mangfoldet blir borte. Og da begynte jeg å jobbe med det som ble Nordmørsk gatefest etter hvert.



Suksess med Nordmørsk gatefest

Det begynte med byfesten i Kristiansund. Den ble arrangert på høsten. Men i 2017 ble det ikke noe av byfesten, for det var det ikke økonomi til. Men sentrumsbutikkene ønsket aktiviteter. Folk vil jo bli underholdt, og man må ha noe som trekker folk. Det var noen festivaler i byen, men det var stort sett på kveldstid. Det var behov for noe på dagtid også.

- Jeg hadde hatt en drøm om å starte en gatemusikantfestival. Og jeg var innom noen av butikkene og sa at vi måtte få til noe, kanskje lage gatefest. Butikkene ville være med på det, og var villige til å være med å betale litt for det også. Og i august 2017 arrangerte vi gatefest på fredag kveld og lørdag, med stor scene og mange musikere.

Gatefesten var finansiert av butikkene i sentrum og sponset av to banker. Det var ca 30 utstillere. Musikerne fikk betalt, og arrangementet gikk i pluss. Under evalueringa kom det fram et ønske om et tilsvarende arrangement på våren. Da innledet han et samarbeid med Nordic Light i Kristiansund, som er den største fotofestivalen i Nord-Europa.

- Vi fikk med oss over 20 matutstillere, og vi fikk med kunstutstillere. Det var da Inga kom, smiler han.



Hun falt for den gule refleksvesten

- Jeg gjorde alt på fritida, og tok ut en feriedag på fredagen for å rigge. Da sto jeg der med gul refleksvest. Det var den Inga mente at hun falt for, ler han.

Det var folk og utstillere fra hele Midt-Norge på arrangementet, og Inga hadde også fått med seg flere utstillere dit.

- Det ble 80 utstillere. Vi hadde et svært telt til dem. Vi hadde to scener. Det ble knallvær, og sundbåten måtte sette inn to ekstra båter som gikk i skytteltrafikk. De sa at det ble rene 17. mai-stemningen der.

Sist høst arrangerte han gatefesten igjen. Da var det sammen med byfesten, som hadde begynt igjen. Da overskygget byfesten gatefesten, så det ble ikke det samme. Da ble det for mye, forteller han. Men det har han også lært noe av.



Inga Dalsegg og Tom Godtland (Foto: Per Kvalvik)



Positiv blogg

Tom Godtland har mange meninger om sentrumsutvikling, og har lært mye om hvordan ulike byer og tettsteder gjør det for å skape aktivitet, og det håper han nå å bruke i Rindal.

Han har laget en blogg som han kaller "positiveknagger". Den kan du lese her. Her har han samlet en del av sine egne positive knagger, noen som han har funnet og en del som han har opplevd selv, som han bruker som motivasjon i hverdagen.

- Hvis jeg har en nedtur, hvis noe er kjedelig, eller at det er noe som jeg ikke får til, da tenker jeg på noe annet jeg kan gjøre som jeg synes er morsomt. Så driver jeg med det ei stund, og får opp positiviteten. Og så kan jeg ta de negative tingene.



Positive knagger i Rindal

I Rindal finner han også mange positive knagger.

- Den ene er skimuseet, som kan brukes mye mer. Skihistorie er jo noe som veldig mange vet om og har et forhold til. Det er ikke bare i Morgedal det har vært ski. Det har det vært i Rindal og. Det er jo ingen andre steder i Norge at det har vært fire skifabrikker på en liten plass, sier han.

- Rindal er Porten til Trollheimen, og det kan også brukes veldig mye mer. Vi har iTrollheimen med Gøran Bolme, som skaper aktivitet i Trollheimen, med et genialt opplegg. De har jo veldig mye å gjøre, og lite tid til markedsføring. Der har jeg lyst til å være med å påvirke. Jeg har lest næringsplana for Rindal opp og ned og i mente, og lagt inn kommentarer på hva jeg mener at Rindal IL og Rindal Næringsforum bør gjøre på de ulike punktene.

Sammen med Inga har han tenkt en del på mulighetene for å få til flere kulturativiteter i Rindal, Gjerne med samarbeid som involverer flere aktører. Litt slik Opplev Rindal jobber.



Verdens største troll?

I denne sammenhengen kom også tanken om troll opp. Troll er også nevnt i næringsplana for Rindal.

- Jeg tenkte: Hva om jeg hadde fått til et veldig svært troll i Rindal? Ja, hvorfor ikke? Så Inga og jeg ha satt oss ned, også litt sammen med Gøran, og laget et prospekt på verdens største troll. Verdens største troll i dag står på Senja, og det nest største er på Hunderfossen. Det i Senja er litt over 18 meter høyt, og det er ikke pent en gang.

Han og Inga kjørte ned Østerdalen da de var på ferie i sommer, og der står jo verdens største elg. Den er 10 meter høy. Etter det sendte sendte han mail til Linda Bakke, som er kunstneren bak sølvelgen. Hun tente på ideen om trollet, og undersøkte priser. Men det er ikke til å legge skjul på at et slikt prosjekt blir veldig dyrt.

Hvis Rindal, som er porten til Trollheimen, skal ha verdens største troll, så må jo det være 20 meter høyt. Men hvis det ikke blir verdens største troll så kan det kanskje være et stort troll med verdens største ski? Han synes det i så fall bør stå i tilknytning til skimuseet, for det bør ha noe med skimuseet å gjøre. Dette er en drøm han har, og en tanke han vil jobbe videre med.



Vil satse på kultur og opplevelser

Turister, og særlig utenlandske turister, er opptatt av spesielle ting. Nå er det anbefalt at det skal satses mer på opplevelsesturisme og kulturturisme.

- Amerikanere kommer for å se hvordan folk lever i dag. De er ikke så opptatt av gamle tømmerstuer, stavkirker og bunader som vi tror. De er opptatt av kulturelle innslag som dans og kunstnere i arbeid. Og de vil se den vanlig nordmann, og de som kommer er gjerne de som har råd til å bruke penger på opplevelser.

Den type opplegg har iTrollheimen allerede jobbet en del med. I følge hytteundersøkelsen har også hyttefolket sagt at de ønsker å bruke Rindal mer, påpeker han.



Skikkelig vinter og skiløyper

I tillegg til nærheten til fjellheimen har Rindal har også sentrumsområdet med Igltjønna, og ikke minst skikkelig vinter og snø og utallige skiløyper.

- Det er det jeg blir jeg så fascinert av. Det er så mange muligheter her! Nå skal vi jo også ha den store Hyttedagen i oktober. Det er mye vi kan gjøre ut av det, så det har jeg lyst til å være med på. Optimistkonferansen håper jeg at vi i næringsforum får være med på, sier han.



Også engasjement for idrett

Selv om han er mest opptatt av næringsutvikling har han også erfaring fra idrett. Han har vært engasjert i Kristiansund BK, og har blant annet hatt ansvaret for supporterbutikken der. Det har gått veldig bra, forteller han.

Nå blir han altså også daglig leder for Rindal IL, hvor han blant annet får ansvaret for drift og utleie av Rindalshallen. Han har noen tanker om hvordan han kan få f.eks. fotballklubber til Rindal, ved å tilby trening i fotballhallen i kombinasjon med andre aktiviteter og tilbud.



Idémyldring

Tom Godtland og Inga Dalsegg er begge over gjennomsnittet kulturinteressert, aktive og engasjert i lokalsamfunnet. Sammen har de mange idéer som inkluderer både organisasjonarbeid og næringsliv i bygda.

Godtland tror også at det er lettere for han som kommer utenfra å se muligheter, enn det er for de som har bodd i bygda lenge. Og hvis man deler sine idéer med andre, da kan idéene formere seg til nye idéer.