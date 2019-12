- Jeg er med i Reisen til julestjernen

De fleste utescenene er spilt inn der førvinteren 1976, og jeg var da 12 år. Flere av guttene i min klasse ble plukket ut til å være smånisser. Det var min bestekompis som forelå meg, fordi jeg var for sjenert til å melde meg selv. Innspillingen av Sonjas (Hanne Kroghs) flukt fra den onde greven, og møtet med nissen ble spilt inn på Savalen. Vii holdt på i 3 dager og fikk 70 kroner pr. dag og det var MYE den gang.

Det var jo litt gjevt å få fri fra skolen for å spille film. Noen av scenene skulle liksom være på natten, når nissen og Sonja kommer ut av nisseverkstedet, men det ble spilt inn i strålende sol! Da var det ikke lett å ikke myse... Det er forøvrig meg som holder hesten til nissen. Vi fikk høre under filmingen at filmen allerede var solgt til veldig mange andre land.

Jeg og kompisen min (han som står sammen med meg på bildet over) var faktisk, som de eneste smånissene, på premieren på Saga kino før jula i 1976. Helge (kompisen) flyttet nemlig til Oslo rett etter filminnspillingen. Derfor tok jeg toget til Osl,o slik at han og jeg fikk dra på premien - og der møtte vi også Hanne Krogh igjen.

...nå er jeg jo blitt litt nisse selv!