Fjorten utøvere i alderen 13 til 26 år skal representere Surnadal Taekwon-Dklubb i Norgesmesterskapet som arrangeres i Stavanger idrettshall førstkommende helg. Surnadal reiser med en urutinert tropp, men trener Kjell Gunnar Polden har god tro på at flere vil hevde seg helt i toppen.

- Vi er en fin blanding av ferske og mer rutinerte utøvere. For mange er dette det første Norgesmesterskapet, men vi har også med oss Sunniva Grimsmo som har hevdet seg i internasjonale konkurranser. Jeg ser på gjengen som en prestasjonsgruppe, hvor det viktigste er å heve alle et hakk. Personlig utvikling er sammen med glede og samhold det aller viktigste for oss. Prestasjoner kommer i andre rekke, sier Polden.

Til tross for en urutinert tropp, er Polden sikker i sin sak når det kommer til medaljesjansene til surnadalingene.

- Jeg blir overrasket om vi ikke tar medaljer, og jeg mener vi har muligheter til å ta gull. I sparring har vi mange "fightere", som er sterke kandidater til å kjempe helt i toppen. Vi kan også hevde oss godt i lagkonkurransen for juniorer, og da spesielt i mønster, sier Polden.

Utøverne får med seg en stor heiagjeng av foreldre, søsken og "coacher" til Stavanger.

- Vi reiser nedover med en kjempefin gjeng, og vi gleder oss stort til både konkurransene og til det sosiale, smiler Polden.



Gleder seg: Bakerst f.v: Sindre Bruset, Maren Svanem, Jorunn Fiske, Vebjørn Brandsegg, Aurora Dønheim Berle, Kari Hausberg og Kjell Gunnar Polden.

Foran f.v: Emil Sæterbø, Heidi Fiske, Una Langeland Gravvold og Ragnhild Berg.