- Iver er vårt lille mirakel

Til tross for at ett av seks par opplever problemer med å bli gravide, snakkes det lite om ufrivillig barnløshet. For Jorund og Magne er det viktig å være åpne om temaet, og har blant annet brukt emneknaggen #lagebarnhoslegen under bilder av sønnen på Instagram.

På verdensbasis er over fem millioner barn født etter befruktning utenfor kroppen. I Norge er dette tallet om lag 26 000 barn. Det gjøres rundt 7000 behandlinger i Norge, og det fødes om lag 2000 barn per år. Det vil si at andelen barn født etter assistert befruktning er fire prosent av alle fødte i Norge.

Jorund (27) og Magne (41) møttes på fest i 2014. To år senere bestemte de seg for å satse på kjærligheten, og ble samboere på Ranes i Surnadal. Som mange andre par ønsket de seg etter hvert barn, men det skulle vise seg å bli vanskeligere enn forventet.

Etter å ha prøvd et drøyt halvår, bestemte de seg for å bestille en grundig undersøkelse av begge to hos Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim i mai 2018. Allerede før de reiste, hadde de en mistanke om hva som kunne være galt.

Magne er nemlig født med testikkelretensjon – en tilstand som guttene bør opereres for innen de fyller 1 år. Magne var 4 år da han fikk operasjonen, og da hadde testiklene levd under ugunstige forhold i lang tid - noe som igjen kan påvirke sædcelleproduksjonen. Resultatet fra undersøkelsen viste det de hadde fryktet.

- Prøven min var helt uten liv. Null aktivitet. Det var et slag i trynet å få en slik tung beskjed, sier Magne.

Jorund og Magne begynte ganske fort etter dette å tenke på muligheten for å bli gravid ved hjelp av donor.

- Det var viktig å tenke ut en plan B i denne situasjonen, slik at vi klarte å holde motet oppe, sier Jorund.

Ekspertene på Spiren Fertilitetsklinikk introduserte imidlertid Jorund og Magne for et annet alternativ.

- De ville gjøre et forsøk ved hjelp av behandlingsmåten TESA. Da blir ei nål ført direkte inn i testikkelen, for å ta ut sædceller. Dette gjøres for å utelukke at sædcellene blir blokkert på veien ut. Etter et par dager fikk vi komme tilbake for resultatet, sier Jorund.

Gleden var stor da resultatet viste at det likevel var levende sædceller å finne.

- Det var en gedigen opptur, og det ble umiddelbart lagt planer for et prøverørsforsøk sommeren 2018, sier han.

Gleden skulle dessverre vise seg å bli kortvarig. Da de kom tilbake til klinikken for å ta ut egg og sædceller til befruktning, var det nok en gang ingenting å finne hos Magne.

- Nok et slag i trynet, og en ubeskrivelig nedtur for oss begge to, sier han.

Men Spiren ga ikke opp, og foreslo en aller siste mulighet for at paret fra Surnadal skulle få bli biologiske foreldre. Den muligheten fantes i en klinikk i Finland.

- I Turku i Finland utfører de noe som kalles mikroskopisk testikkeloperasjon (mikro-TESE). For oss var dette helt ukjent. Vi trodde at dersom du har en blank sædcelleprøve, så er du steril. Det er en av hovedårsakene til at vi velger å være åpne om temaet. Det finnes håp, sier Jorund og Magne.

- Jeg kan bli far!

Mikro-TESE er den mest avanserte metoden for å lete etter sædceller som senere kan brukes i forbindelse med assistert befruktning. Før operasjonen måtte Magne gå på hormonbehandling i tre måneder.

- Det var en merkelig opplevelse. Følelsene mine gikk berserk i denne perioden. Jeg ble veldig følsom, tok lett til tårene og ble innesluttet. Det kan like godt være situasjonen som fikk meg til å bli slik, og ikke hormonene i seg selv. Det var en påkjenning for kropp og sinn, med mange tanker og mye usikkerhet. Jeg visste det var nå eller aldri for min del, sier Magne.

Jorund og Magne snakker åpnet om hvor stor belastning en slik prosess er på parforholdet.

- Det var ikke alltid så god stemning på hjemmebane i denne perioden. Det er så mange følelser i sving, på godt og vondt. Men en ting er helt sikkert; jeg kunne aldri ha forlatt Magne fordi vi ikke kunne få barn, sier Jorund.

23. oktober 2018 ble Magne lagt under kniven på klinikken i Finland. En omfattende operasjon på over tre timer.

- Tiden gikk sakte for meg som satt og ventet, og jeg glemmer aldri øyeblikket hvor legen kom inn for å fortelle hvordan det gikk.

- Mycket bra og tommel opp, var beskjeden fra legen, smiler Jorund.

Da Magne våknet fra narkosen fikk han også se legen gi han tommel opp.

- Jeg husker jeg sa til Jorund; - Jeg kan bli far! Så kom det noen gledestårer, smiler han.

Da var det håp for at Jorund kunne bli gravid, og prøverør med ICSI-behandling (mikroinjeksjon) kunne starte. Ved ICSI velger man en sædcelle som føres inn i egget ved hjelp av en tynn glasspipette under mikroskop.

Jorund tok ut 13 egg, hvor seks overlevde og ble lagt på frys. Første innsetting ble gjennomført på Spiren i Trondheim november 2018.

- Dessverre så festet det seg ikke på første forsøk, og det var en voldsom nedtur. Negative tanker meldte seg, og vi tenkte nok at dette aldri ville gå veien for oss, sier Jorund.

De forsøkte på nytt i januar 2019. Et par uker senere viste graviditetstesten et positivt resultat, og jubelen stod i taket i den koselige eneboligen på Ranes.

- Dette var tidlig lørdag morgen, og jeg hadde vært på Fredagsquiz på hotellet kvelden før. Jeg våknet av at Jorund viste frem en positiv graviditetstest kl 06:00 med spørsmålet «Er du klar til å bli far»? Du kan si det slik at jeg ble fort våken, smiler Magne.



Iver blid og fornøyd i mammas trygge fang

Svangerskap på godt og vondt

Deretter ventet en spennende tid for paret, hvor en god del bekymringer preget svangerskapet.

- Frykten for spontanabort var stor. Det var ei belastning i seg selv. I tillegg var jeg konstant kvalm i tre måneder, og hadde det generelt tungt og drygt, sier Jorund.

Jorund og Magne hadde også ei bekymring som var langt større enn svangerskapsplagene. I 2001 døde lillebroren til Jorund, bare 4 år gammel. Ragnar ble født med den alvorlige sykdommen Alpers-Huttenlocher. Sykdommen er en sjelden, fremadskridende sykdom som spesielt rammer hjernen og i noen tilfeller leveren. Symptomene starter ofte med plutselig stans i utviklingen.

- Både Magne og jeg testet oss i uke 12 om vi var bærere av genet. Ingen av oss var det, men likevel klarte jeg ikke å slappe av. Iver var født frisk og rask, og ingenting tyder på at han har sykdommen. Likevel må jeg innrømme at bekymringen ikke slipper taket før jeg ser at Iver lærer seg å krabbe. Det gjorde nemlig aldri Ragnar, sier Jorund.

Når man velger assistert befruktning på privat klinikk, blir det fort et spørsmål om penger.

- Sannheten er at det er veldig dyrt å få barn på denne måten, og den økonomiske delen av prosessen blir fort en ekstra belastning. Det er i grunnen ganske trist at det blir et spørsmål om penger, men det er realiteten. Men når vi ser på resultatet, er det selvsagt verdt hver eneste krone, forteller Jorund og Magne.

Har dere noen gang på veien tenkt på å gi opp forsøket på å bli gravid?

- Ja, det må jeg være ærlig å svare ja på. Jeg har kjent på følelsen av avsmak på hele opplegget. Jeg var drittlei, og tenkte at jeg ikke orket mer, sier Jorund.

Magne er full av lovord om samboeren sin, som har stått på dag og natt for at de begge skulle få oppleve å bli biologiske foreldre.

- Jorund har vært helt fantastisk, og jeg har helt sikkert ikke fått oppleve å bli biologisk far uten innsatsen hun har lagt ned i denne prosessen. Jeg er evig takknemlig, sier han.

- Det er håp!

Etter en lang og krevende fødsel kom Iver til verden på St. Olavs Hospital på termindato 3. oktober 2019.

- All respekt til kvinner som går gjennom en fødsel. Samtidig må det være lov å si at det er en påkjenning for oss mannfolk også, smiler Magne.

På Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim ligger det fortsatt fire egg på frys. De kan ligge på vent i maks fem år. De ferske småbarnsforeldrene er ikke i tvil når de får spørsmål om de vil forsøke å gi Iver søsken.

- Ja, det vil vi! Vi gruer oss ikke til å prøve på nytt. Går det ikke på de fire forsøkene vi har til rådighet, så blir nok Iver enebarn. Men det ser vi heller ikke svart på. Vi er så heldige som har fått bli foreldre til Iver, og skulle det ikke bli flere, så er vi likevel veldig fornøyd og utrolig lykkelige, smiler Jorund og Magne.

Paret ønsker også å rette en stor takk til familie og venner som har vært viktige støttespillere i ei tøff tid.

- Det har vært godt å få snakket om utfordringene, og delt tankene med de som står oss nær. De har støttet, trøstet og heiet på oss hele veien.

Jorund og Magne deler sin historie først og fremst for å gi håp til andre som sliter med å få barn, og de ønsker åpenhet rundt ufrivillig barnløshet.

- Vi synes det er utrolig viktig at det blir snakket åpnet om dette temaet. Årsakene til ufrivillig barnløshet kan være mange, men svært ofte er det hjelp å få. Ikke vent med å ta kontakt med ekspertene, og få fortgang i prosessen. Det er krevende å stå oppi det, men så til de grader verdt det, sier de lykkelige foreldrene med gromme Iver på armen.



Fin familie! Magne, Iver og Jorund