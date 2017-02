-Irriterende å «misse» på veivalg mot slutten

Norge bare 20-tallet sekunder fra stafettmedalje under ski-o EM.

-Jeg gikk et dårlig veivalg på slutten. Det irriterer meg at jeg «misset» der, sier Lars Moholdt (arkivbilde) etter at han var i mål 20-tallet sekunder for seint til å ta bronsemedaljen for Norge under dagens stafett på ski-o EM i Finland.