Rindal har levert mye godt spill så langt i 3. divisjon, og stod med kun to tap før helgas serierunde. Søndagens motstander har slitt mer, og var før dagens kamp plassert rett over streken på tabellen. Sverresborg 2 ga likevel Rindal tøff motstand, og vant til slutt kampen med hele femten mål.

Trener Anders Moe Sæter er langt i fra fornøyd etter stortapet.

Ingenting fungerte for oss i dag. Verken forsvaret, angrepet, enkeltspillere eller lagledelsen. Når vi da i tillegg møter et lag som var forsterket med gode 16-åringer som spiller i Bring-serien, ble det for tøft for oss.

For første gang i år måtte Rindal klare seg uten playmaker Anja Søyseth, som har vist seg å være en svært viktig spiller for Rindal.

- Vi har hatt en god treningsuke, hvor vi har forberedt oss godt på hvordan vi skal spille uten Anja. Jeg trodde det skulle gå greit, med det gjorde det ikke. Vi savnet Anja på banen i dag, det er det ingen tvil om, sier Sæter.

Rindal ligger fortsatt på 4. plass på tabellen med sine 14 poeng etter 10 kamper. To kamper gjenstår før juleferien. Søndag 15. desember møter de tabellenabo Byåsen Bredde 2 i Trondheim, og lørdag 21. desember kommer tabelltreer Stjørdal på besøk til Rindalshuset.

Rindal 2 i 5. divisjon tapte 38 - 14 mot Charlottenlund 3.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Mona Bolme Nonstad

** Maren Halgunset

* Maja Reitan

Kampfakta Sverresborg 2 - Rindal 31 - 16 ( 19 - 11 )

Maren Halgunset

Malin Bjørnås 3

Maja Reitan 2

Ane Vasskog

Mina Halgunset 1

Mona Bolme Nonstad 3

Marit Ustad Hove 3

Hanna Saksen 3

Elin Landsem

Tonje Bjørnås 1