Vi har nå fått svar på alle prøver, og alle er fortsatt negative. Det vil si fortsatt ingen påviste tilfeller

Vi har fortsatt å teste ut fra FHI's indikasjon, og pågangen på prøvetaking har avtatt utover uka.



Dette gjør at vi kan fortsette å konsentrere oss om smitteverntiltak , og forberede oss på evt smittetilfeller. For selv om vi per dags dato ikke har noen registrerte tilfeller, er det ikke slik at vi legger oss «bakpå» og tror at det ikke vil komme, eller at vi ikke følger nasjonale retningslinjer. Tvert imot oppfordrer vi alle på det sterkeste til å fortsette den gode jobben med håndhygiene, hold avstand, begrens din bevegelsesradius, og overholde karantene-og isolasjon du enten har pålagt deg selv eller blitt pålagt av legen din. Dette blir desto mer viktig i tiden vi går i møte nå med hjemmepåske på de fleste.



Ikke slakk opp på smitteverntiltakene!



Hold fortsatt hodet kaldt og hjertet varmt , hold ut!



Vi skal komme i mål tilslutt 🙏🏻



Mari Wold, kommuneoverlege Rindal

Arkivfoto