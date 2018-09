- I dag spilte vi for Ina Kari

Inntektene i forbindelse med kampen gikk uavkortet til innsamlingsaksjonen til videre behandling av Ina Kari Kvernberg Heggset, som er alvorlig kreftsyk. I tillegg startet Surnadal IL fotball en vippsaksjon, og totalt kom det inn over 20 000 kroner.

Steinar Heggset spiller på A-laget, og innrømmer at dette ble en spesiell kamp.

- Jeg spilte for Ina Kari i dag, og det følte jeg at hele laget gjorde. Fotballen har blitt et viktig fristed for meg i en tøff periode. Jeg spiller og trener sammen med en fantastisk gjeng, og det har vært godt for meg å kunne komme på trening, sier han.

Steinar skryter også av trener Webjørn Holten som har vært en viktig støttespiller.

- Vi har en fin dialog, og han skjønner hva jeg står i. Han er flink til å spørre om det er noe han kan gjøre for oss, og har forståelse for at jeg må være hjemme fra trening, sier Heggset.

Webjørn Holten sier at slike tilfeller gjør at alle får et annet perspektiv på fotballen.

- Vi ser hvor heldige vi er som får spille fotball. Steinar er viktig for oss på mange måter, og han gjør mer for oss enn vi kan gjøre for han. Det skal bare mangle at vi stiller opp så godt vi kan. Det er det minste vi kan gjøre i denne situasjonen, sier Holten.

Søndag setter Steinar og Ina Kari kursen mot Oslo for å få råd og veiledning til hvilke behandlingsmetoder de skal satse på videre. En klinikk i Danmark har sagt ja til å forsøke cellegift via kikkhullsoperasjon, hvor hver behandling vil koste rundt 35 000 kroner. I tillegg kommer reise og opphold. Immunterapi på Aleris er også veldig aktuelt.

Innsamlingsaksjonen har så langt passert utrolige 800 000 kroner.

- Det er virkelig over all forventning, og vi er helt satt ut av støtten og engasjementet folk viser. Det er helt fantastisk å se hvor mange som bryr seg, sier Heggset.

Storseier over Elnesvågen

Surnadal hadde ingen problemer med å vinne over Elnesvågen, og ledet hele 4 - 1 til pause. Kampen endte til slutt med seier 7 - 1 etter scoringer av Sindre Hyldbakk Kvande, Stein Todalshaug, Vegar Brøske, Ola Øyen Saltrø og Sander Smevoll (3).

Surnadal klatret med dette til 4. plass på tabellen med 33 poeng.

Kampfakta Surnadal - Elnesvågen 7 - 1 ( 4 - 1 )

Mattis Fiske

Vegar Brøske

Tore Bæverfjord

Lars Mogstad

Geir Bævre

Ørjan Nes Haugen

Sander Smevoll

Ingebrigt Løfaldli

Sindre Hyldbakk Kvande

Hallvard Næss

Frikk Hauglann Talgø

Knut Ola Høvik

Helge Krangnes Drøpping

Steinar Heggset

Amen Hailu

Ola Øyen Saltrø

Bjarne Østbø

Du kan fortsatt gi din støtte til innsamlingsaksjonen:

Kontonummer: 4111 15 53406

Vipps: 98890187



Vegar Brøske header ballen i mål